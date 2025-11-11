Molly Ally植物基冰淇淋----從熱忱和痛點中孕育的成功

在CU Innovation Hub的技術支持下，Molly Ally攻克了植物基冰淇淋質地粗糙、冰晶析出和保質期短等關鍵生產難題。他們采用乳化集成系統來調控巴氏殺菌過程中的壓力、溫度和時間，從而生產出口感順滑、無冰晶、且在不添加防腐劑的情況下保質期可達15個月的冰淇淋。從手工制作轉向自動化生產，不僅使產能提升了五倍，還降低了污染風險，更保證了品質的穩定性。

Molly Ally的營銷策略是將強有力的健康理念與美味口感相結合。自亮相《Shark Tank Thailand》節目後，其位於詩麗吉王後國家會議中心的門店便吸引了大量顧客排長隊購買。創始團隊通過公眾活動、媒體訪談以及與健康餐廳的合作不斷強化品牌影響力。目前，品牌八成銷售額來自B2C零售，門店覆蓋The Circle、EmQuartier、Park Silom和拉瑪九醫院；其余20%來自B2B合作。

對Rati而言，創業一直是她的夢想。她認為精心的商業規劃和團隊合作是他們成功的關鍵：Rati本人負責財務、門店運營和銷售，Kanchanit負責市場營銷和品牌建設，Chotima則統籌產品開發和行政管理工作。

最終，Molly Ally的使命不再只是追求利潤：更在於創造「幸福分子」——既能帶來愉悅，又能守護持久健康的冰淇淋。他們的創業故事生動詮釋了如何憑借創新精神、不懈堅守與赤誠初心，將一個簡單的想法轉變為可持續的商業成就。

