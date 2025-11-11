バンコク、2025年11月11日 /PRNewswire/ -- Chulalongkorn Universityの卒業生3人、Rati Bowornmongkolsak氏、Chotima Meemungtham氏、Kanchanit Bupphachuen氏によって設立された植物由来アイスクリーム・ブランドMolly Allyは、修士課程のプロジェクトとして始まり、受賞歴のあるスタートアップ企業に成長しました。CU Innovation Hubの支援を受けて、チームはアジア人の間で広まっている牛乳アレルギーの問題に対処し、健康的でおいしいアイス・クリームを開発しました。

Molly Ally - 情熱と苦悩から生まれた植物由来のアイス・クリームの成功

共通の情熱に突き動かされた創業者たちは、人口の70%が乳糖不耐症であるアジアで、乳製品不使用のアイス・クリームが不足していることにチャンスを見出しました。牛乳の代わりにオーツ・ミルク、アーモンド・ミルク、豆乳を使用し、ココナッツ・オイル・ベースのホイップ・クリームも使用し、満足のいく食感と風味を実現するまで試行錯誤を重ねました。彼らの革新的なアイデアにより、2025 TEDユース・スタートアップ・チャンピオンシップ（2025 TED Youth Startup Championship）で準優勝し、タイのMinistry of Higher Education, Science, Research and Innovationから資金を獲得しました。

Molly Allyは、CU Innovation Hubからの技術サポートを受けて、ざらざらした質感、氷の結晶、短い保存期間などの主要な製造上の課題を克服しました。低温殺菌中の圧力、温度、時間を制御する乳化統合システムにより、保存料なしで最大15か月間保存できる滑らかで結晶のないアイス・クリームを実現しました。手動生産から自動生産に移行することで、生産能力が5倍に増加し、汚染リスクが軽減され、一貫性が向上しました。

Molly Allyは、明確な健康志向のメッセージと魅力的なフレーバー展開を組み合わせたマーケティング戦略を取っています。「Shark Tank Thailand」で紹介された後、クイーン・シリキット・コンベンション・センターの店舗には熱心な客で長い列ができました。創設者たちは、公開イベント、インタビュー、健康食品レストランとのコラボレーションを通じてブランドの存在感を強調しています。現在、同社の売上の80%は、The Circle、EmQuartier、Park Silom、Rama 9 Hospitalに店舗を持つB2Cであり、20%はB2Bパートナーシップです。

Rati氏にとって、起業は常に夢でした。同氏は、綿密な事業計画とチームワークが成功の鍵だと考えています。 Rati氏が財務、店舗運営、販売を担当し、Kanchanit氏がマーケティングとブランディングを監督し、Chotima氏が製品開発とオフィス運営を管理しています。

最終的に、Molly Allyの使命は利益の域を超え、「幸福の分子」、つまり喜びと長期的な健康の両方をもたらすアイス・クリームを作り出すことです。彼らの物語は、革新性、忍耐力、そして心からの目的意識が、シンプルなアイデアを持続可能なビジネスの成功に変えうることを示しています。

