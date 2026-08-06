MondeVita 收購 Magliano 母公司 Underscore District 的多數股權，為構建全新意大利奢侈品平台邁出第二步

Underscore District 由 Edoardo Di Luzio 於 2022 年創立，四年內建立一個涵蓋品牌發展、財務、營運、商品銷售和電子商務的綜合平台。其投資組合於 2025 年透過遍布全球的 150 間零售商的批發網絡，創造超過 700 萬歐元的銷售額，旗下各業務均進入新的增長階段。在 MondeVita 內部，這些能力與收購 Caruso 所得的工業基礎相輔相成：集團現已將製造、品牌發展和直接零售整合於同一體系下。

此交易的核心是 Magliano，該品牌由 Luca Magliano 於 2017 年在博洛尼亞 (Bologna) 創立。該品牌自 2018 年起登上米蘭時裝週日程，自 2026 年起在巴黎展出，並於 2023 年榮獲 LVMH Karl Lagerfeld 大獎，同年 Luca Magliano 入選 BoF 500 名人榜。在新所有權下，MondeVita 和 Underscore District 計劃加強 Magliano 的組織和工業能力，包括利用 Caruso 的製造基地，同時支持其國際擴張。

是次交易亦包括技術工裝品牌 GR10K，由 Underscore District 於 2024 年 1 月收購其股份。

交易的另一部分是 WOK Store，這間米蘭多品牌零售商以獨特的策展方式及與城市創意社群的聯繫而聞名。第二間米蘭分店於 2024 年開業，預計將進入新的擴張階段，在發展其核心多品牌業務的同時，擴展至生活方式和新的消費類別。

是次交易正值意大利時尚和製造平台出現更廣泛的整合浪潮之際，同時奢侈品需求的全面放緩促使獨立設計師品牌尋求擁有資本、基礎設施和分銷渠道的大型合作夥伴；為此，MondeVita 將自己定位為一個具備內部建立能力的平台，使其有能力收購、發展和提升引入集團的每一個品牌。集團將當前的市場階段視為難得的機遇：一個可以將互補的能力、品牌和人才匯集在單一平台上，為行業的下一個增長周期做好準備的時刻。

這些能力超越時尚營運的範疇。Mondevo Tech 是集團位於新加坡的技術部門，營運由 50 名工程師和 120 個 AI 編碼代理組成的專有 AI 平台，旨在將奢侈品牌帶入新經濟，涵蓋設計、生產、分銷和客戶體驗等各個環節。集團在收購的每項業務中均部署這個自家擁有、非外判的技術層。

是次收購象徵 MondeVita 開始更廣泛投資階段。集團計劃在互補領域尋求更多收購和戰略合作夥伴關係，特別關注能夠加速發展具國際競爭力的意大利奢侈品平台的大規模企業。

Edoardo Di Luzio 將繼續擔任 Underscore District 的行政總裁，並將在 MondeVita 內部擔任戰略角色，為集團投資組合的協同發展及未來投資機會的識別和執行作出貢獻。

Mondevo 集團主席 Hussam Otaibi 表示：「意大利不斷湧現出時尚界最具原創性的創意見解。我們正在建立一個平台，讓他們在本土成長，並擁有在全球競爭的資源。Underscore District 正是我們為此平台設計的創業引擎。而且，我們的代理式 AI Ittikar 讓我們能夠在幾天內分析和完成交易的盡職調查，不費數周或數月時間，爲此我們能比市場上任何人都更快捕捉合適的機會。」

MondeVita 主席 Fabio Brambilla 表示：「此次交易增加了單靠金錢無法迅速建立的能力：品牌發展、零售及與塑造時尚文化的直接聯繫，再加上我們收購 Caruso 所得的工業基礎。我們正在建立一個創意與成熟工藝相輔相成的平台，而 Underscore District 正是該設計的核心。

Underscore 一直秉持非常具創業精神的時尚理念。Underscore District 行政總裁 Edoardo Di Luzio 表示：「與 MondeVita 的合作讓我們有機會將該模式推向不同的規模，同時保留我們合作業務的特性和獨立性。 與此同時，我很高興能為 MondeVita 的下一階段及開發能夠補充我們現有建設的新投資作出貢獻。」

Underscore District 簡介

Underscore District 成立於 2022 年，是一間意大利品牌加速器，專注於建立和擴展下一代奢侈時尚品牌。集團結合戰略投資、營運專業知識和長期的創業方法，支持具有全球潛力的獨特創意企業。如今，Underscore District 的投資組合包括意大利最享譽的時尚品牌之一 Magliano、開創性的技術男裝品牌 GR10K，以及具備強大全渠道業務的領先多品牌零售平台 Wok Store。

MondeVita 簡介

MondeVita 是一間創新的奢侈品控股公司，匯集卓越的品牌和非凡的體驗，並擁有自家非外判的能力：植根於意大利的 475 名工匠；一個位於米蘭、容納設計師主導品牌的品牌建立平台；由 50 名工程師和 120 名編碼代理在新加坡營運的專用 AI 平台；以及橫跨電影、電視、音樂和遊戲的跨大西洋媒體合資企業。

Mondevo Group 簡介

Mondevo Group 是一間總部位於阿布扎比的多部門控股公司，業務橫跨科技、投資和生活方式領域。集團的部門涵蓋財富管理、風險投資、奢侈品與生活方式，以及基礎技術平台。Mondevo 的使命是利用原生 AI 能力和超高淨值家庭的全球網絡，在具有高入行門檻和強大長期增長潛力的行業中建立持久的業務。

SOURCE MondeVita