MONDEVITA ERWIRBT MEHRHEITSBETEILIGUNG AN UNDERSCORE DISTRICT, DER MUTTERGESELLSCHAFT VON MAGLIANO, IM ZWEITEN SCHRITT ZUM AUFBAU DER NEUEN ITALIENISCHEN LUXUSPLATTFORM

Die Transaktion folgt auf die Übernahme der Raffaele Caruso S.p.A. durch MondeVita, eines 1964 gegründeten Herstellers von Herrenbekleidung mit Sitz in Soragna, der sowohl unter eigener Marke als auch Kollektionen für mehrere der größten Modehäuser der Branche produziert. Caruso erzielte 2025 einen Umsatz von 34,2 Millionen Euro und beschäftigt 479 Mitarbeitende. Während Caruso der Gruppe branchenbezogene Tiefe verlieh, bringt Underscore District die Kompetenzen in den Bereichen Markenaufbau, Merchandising und Einzelhandel ein, die die Plattform vervollständigen.

Underscore District wurde 2022 von Edoardo Di Luzio gegründet und hat innerhalb von vier Jahren eine integrierte Plattform aufgebaut, welche die Bereiche Markenentwicklung, Finanzen, Betrieb, Merchandising und E-Commerce umfasst. Das Portfolio erzielte 2025 über ein Großhandelsnetzwerk mit mehr als 150 Einzelhändlern weltweit einen Umsatz von über 7 Millionen Euro, und jeder seiner Geschäftsbereiche tritt nun in eine neue Wachstumsphase ein. Innerhalb von MondeVita ergänzen diese Kompetenzen die mit Caruso erworbene industrielle Basis: Die Gruppe vereint nun Produktion, Markenentwicklung und Direktvertrieb unter einem Dach.

Im Mittelpunkt der Transaktion steht Magliano, das 2017 von Luca Magliano in Bologna gegründete Label. Die Marke ist seit 2018 im Kalender der Mailänder Modewoche und seit 2026 in Paris vertreten. 2023 gewann die Marke den LVMH Karl Lagerfeld Prize; im selben Jahr wurde Luca Magliano in die „BoF 500"-Liste aufgenommen. Unter der neuen Eigentümerschaft planen MondeVita und Underscore District, die organisatorischen und industriellen Kapazitäten von Magliano zu stärken – einschließlich des Zugangs zu Carusos Produktionsstandorten – und gleichzeitig die internationale Expansion des Unternehmens zu unterstützen.

Die Transaktion umfasst auch GR10K, das Label für technische Arbeitskleidung, an dem Underscore District im Januar 2024 eine Beteiligung erworben hat.

Ebenfalls Teil der Transaktion ist WOK Store, der Mailänder Multibrand-Einzelhändler, der für sein unverwechselbares kuratorisches Konzept und seine Verbindung zur kreativen Szene der Stadt bekannt ist. 2024 wurde ein zweiter Standort in Mailand eröffnet, der voraussichtlich in eine neue Expansionsphase eintreten wird, in der das Kerngeschäft als Multibrand-Händler ausgebaut und gleichzeitig in den Lifestyle-Bereich sowie neue Verbraucherkategorien expandiert wird.

Die Transaktion erfolgt vor dem Hintergrund einer allgemeinen Konsolidierungswelle bei italienischen Mode- und Produktionsplattformen, während ein branchenweiter Rückgang der Nachfrage nach Luxusgütern unabhängige Designermarken dazu veranlasst hat, sich für Kapital, Infrastruktur und Vertrieb an größere Partner zu wenden; Vor diesem Hintergrund positioniert sich MondeVita als Plattform, deren Kompetenzen intern aufgebaut sind, was ihr die Mittel für Erwerb, Ausbau und Stärkung jeder Marke, die sie in die Gruppe aufnimmt, an die Hand gibt. Die Gruppe betrachtet die aktuelle Marktphase als eine seltene Chance: ein Moment, in dem sich ergänzende Kompetenzen, Marken und Talente auf einer einzigen Plattform zusammenführen lassen, die für den nächsten Wachstumszyklus der Branche gerüstet ist.

Diese Kompetenzen gehen über den Modebereich hinaus. Mondevo Tech, der Technologiezweig der Gruppe in Singapur, betreibt eine eigene KI-Plattform, an der 50 Ingenieure und 120 KI-Programmierer arbeiten. Diese Plattform wurde entwickelt, um Luxusmarken in den Bereichen Design, Produktion, Vertrieb und Kundenerlebnis in die neue Wirtschaft zu führen. Es ist diese im eigenen Besitz befindliche und nicht ausgelagerte Ebene, die der Konzern in jedem von ihm erworbenen Unternehmen einsetzt.

Die Übernahme markiert den Beginn einer umfassenderen Investitionsphase für MondeVita. Der Konzern beabsichtigt, weitere Übernahmen und strategische Partnerschaften in komplementären Segmenten anzustreben, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf größeren Unternehmen liegt, die den Aufbau einer international wettbewerbsfähigen italienischen Luxusplattform beschleunigen können.

Edoardo Di Luzio bleibt CEO von Underscore District und wird eine strategische Rolle bei MondeVita übernehmen, wo er zur Entwicklung von Synergien innerhalb des gesamten Portfolios der Gruppe sowie zur Identifizierung und Umsetzung künftiger Investitionsmöglichkeiten beitragen wird.

„Italien bringt nach wie vor die originellsten kreativen Köpfe der Modewelt hervor. Wir bauen die Plattform auf, die es ihnen ermöglicht, im eigenen Land zu wachsen und über die Ressourcen zu verfügen, die es braucht, um im globalen Wettbewerb zu bestehen", sagte Hussam Otaibi, Chairman der Mondevo Group, der Investment-Holdinggesellschaft, der MondeVita gehört. „Underscore District ist genau die Art von unternehmerischem Motor, für den diese Plattform konzipiert wurde. Und da wir dank unserer agentenbasierten KI „Ittikar" die Analyse und Due-Diligence-Prüfung eines Geschäfts innerhalb von Tagen statt Wochen oder Monaten durchführen können, sind wir in der Lage, die richtigen Chancen schneller zu nutzen als jeder andere auf diesem Markt."

„Diese Transaktion bringt Fähigkeiten mit ein, die sich mit Geld allein nicht so schnell aufbauen lassen: Markenentwicklung, Einzelhandel und eine direkte Verbindung zu der Kultur, welche die Mode prägt – und dazu die industrielle Basis, die wir mit Caruso erworben haben", sagte Fabio Brambilla, Chairman von MondeVita. „Wir schaffen eine Plattform, auf der sich Kreativität und bewährte Handwerkskunst gegenseitig bereichern, und Underscore District spielt dabei eine zentrale Rolle."

„Underscore hat sich schon immer durch einen sehr unternehmerischen Ansatz in der Modebranche ausgezeichnet. Die Partnerschaft mit MondeVita gibt uns die Möglichkeit, dieses Modell in einem anderen Maßstab umzusetzen und dabei die Identität und Unabhängigkeit der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu bewahren", sagte Edoardo Di Luzio, CEO von Underscore District. „Gleichzeitig freue ich mich darauf, einen Beitrag zur nächsten Phase von MondeVita und zur Entwicklung neuer Investitionen zu leisten, die das, was wir gerade aufbauen, ergänzen können."

Informationen zu Underscore District

Underscore District wurde 2022 gegründet und ist ein italienischer Brand Accelerator, der sich auf den Aufbau und die Skalierung der nächsten Generation von Luxusmodemarken konzentriert. Die Gruppe verbindet strategische Investitionen, operatives Know-how und einen langfristig ausgerichteten unternehmerischen Ansatz, um einzigartige kreative Unternehmen mit globalem Potenzial zu unterstützen. Heute umfasst das Portfolio von Underscore District Magliano, eine der renommiertesten Modemarken Italiens, GR10K, ein wegweisendes Label für technische Herrenmode, sowie Wok Store, eine führende Multibrand-Einzelhandelsplattform mit starker Omnichannel-Präsenz.

Informationen zu MondeVita

MondeVita ist eine innovative Luxus-Holding, die außergewöhnliche Marken und einzigartige Erlebnisse vereint und deren Kompetenzen im eigenen Haus angesiedelt sind und nicht ausgelagert werden: 475 in Italien ansässige Handwerker; eine in Mailand ansässige Plattform zum Aufbau von Marken, auf der von Designern geführte Labels vertreten sind; eine spezielle KI-Plattform mit 50 Ingenieuren und 120 Programmierern, die von Singapur aus tätig sind; ein transatlantisches Medienunternehmen, das in den Bereichen Film, Fernsehen, Musik und Gaming tätig ist.

Informationen zur Mondevo Group

Die Mondevo Group ist eine multidisziplinäre Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Abu Dhabi, die an der Schnittstelle von Technologie, Investment und Lifestyle tätig ist. Die Geschäftsbereiche der Unternehmensgruppe umfassen Vermögensverwaltung, Wagniskapital, Luxus und Lifestyle sowie grundlegende Technologieplattformen. Mondevo widmet sich der Aufgabe, KI-Fähigkeiten und ein globales Netzwerk von sehr vermögenden Familien zu nutzen, um nachhaltige Unternehmen in Sektoren mit hohen Eintrittsbarrieren und einem starken langfristigen Wachstumspotenzial aufzubauen.