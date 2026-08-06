MONDEVITA ACQUIERT UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS UNDERSCORE DISTRICT, SOCIÉTÉ MÈRE DE MAGLIANO, DANS LE CADRE DE LA DEUXIÈME ÉTAPE DE SA NOUVELLE PLATEFORME ITALIENNE DÉDIÉE AU LUXE

Cette opération fait suite à l'acquisition par MondeVita de Raffaele Caruso S.p.A., fabricant de vêtements pour hommes basé à Soragna et fondé en 1964, qui produit à la fois sa propre marque et des collections pour plusieurs des plus grandes maisons du secteur. Caruso a enregistré un chiffre d'affaires de 34,2 millions d'euros en 2025 et emploie 479 personnes. Alors que Caruso a apporté au groupe une expertise industrielle, Underscore District met à profit ses compétences en matière de développement de marque, de merchandising et de vente au détail qui viennent compléter la plateforme.

Fondé en 2022 par Edoardo Di Luzio, Underscore District a mis en place en quatre ans une plateforme intégrée couvrant le développement de marque, les finances, les opérations, le merchandising et le commerce en ligne. Son portefeuille a généré un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros en 2025 grâce à un réseau de distribution comptant plus de 150 détaillants à travers le monde, et chacune de ses activités entre dans une nouvelle phase de croissance. Au sein de MondeVita, ces compétences viennent compléter le pôle industriel acquis avec Caruso : le groupe regroupe désormais sous un même toit la fabrication, le développement de marques et la vente directe au détail.

Au cœur de cette transaction se trouve Magliano, la marque fondée par Luca Magliano à Bologne en 2017. La marque défile au calendrier de la Fashion Week de Milan depuis 2018 et à Paris depuis 2026. En 2023, elle a remporté le Prix LVMH Karl Lagerfeld, et la même année, Luca Magliano a été sélectionné dans le classement BoF 500. Sous la houlette de leurs nouveaux propriétaires, MondeVita et Underscore District prévoient de renforcer les capacités organisationnelles et industrielles de Magliano, notamment grâce à l'accès au site de production de Caruso, tout en soutenant son expansion internationale.

La transaction englobe également GR10K, la marque de vêtements techniques de travail dont Underscore District a acquis une participation en janvier 2024.

Cette transaction inclut aussi WOK Store, le détaillant multimarque milanais réputé pour son approche curatoriale unique et ses liens avec la communauté créative de la ville. Un second magasin a ouvert ses portes à Milan en 2024 et devrait entrer dans une nouvelle phase d'expansion, en développant son activité multimarque principale tout en se diversifiant dans le secteur du lifestyle et de nouvelles catégories de produits.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une vague plus large de consolidation au sein des plateformes italiennes de mode et de fabrication, alors qu'un ralentissement généralisé de la demande dans le secteur du luxe a poussé les marques de créateurs indépendantes à se tourner vers des partenaires plus importants pour obtenir des capitaux, des infrastructures et des réseaux de distribution. Dans ce contexte, MondeVita se positionne comme la plateforme dont les capacités sont développées en interne, ce qui lui donne les moyens d'acquérir, de développer et de valoriser chaque marque qu'elle intègre au sein du groupe. Le groupe considère la phase actuelle du marché comme une opportunité rare : un moment où des compétences, des marques et des talents complémentaires peuvent être réunis au sein d'une plateforme unique, prête à accompagner le prochain cycle de croissance du secteur.

Ces compétences vont bien au-delà du secteur de la mode. Mondevo Tech, la branche technologique du groupe basée à Singapour, exploite une plateforme d'IA propriétaire réunissant 50 ingénieurs et 120 développeurs spécialisés en IA, conçue pour accompagner les marques de luxe dans leur transition vers la nouvelle économie, tant au niveau de la conception que de la production, de la distribution et de l'expérience client. C'est cette structure, qui est gérée en interne plutôt que d'être sous-traitée, que le groupe déploie dans chacune des entreprises qu'il acquiert.

Cette acquisition marque le début d'une phase d'investissement plus large pour MondeVita. Le groupe a l'intention de poursuivre ses acquisitions et de nouer de nouveaux partenariats stratégiques dans des segments complémentaires, en mettant particulièrement l'accent sur des entreprises de plus grande envergure, capables d'accélérer le développement d'une plateforme italienne de luxe compétitive à l'échelle internationale.

Edoardo Di Luzio restera PDG d'Underscore District et assumera un rôle stratégique au sein de MondeVita, où il contribuera au développement de synergies dans le portefeuille du groupe ainsi qu'à l'identification et à la mise en œuvre de futures opportunités d'investissement.

« L'Italie continue de produire les talents les plus originaux et créatifs du monde de la mode. Nous mettons en place la plateforme qui leur permettra de se développer chez eux, en leur fournissant les ressources nécessaires pour être compétitifs à l'échelle mondiale », a déclaré Hussam Otaibi, président du groupe Mondevo, la holding d'investissement propriétaire de MondeVita. « Underscore District incarne parfaitement le type de moteur entrepreneurial que cette plateforme a été conçue pour soutenir. Et comme notre IA agentique, Ittikar, nous permet d'analyser une opération et d'en effectuer la vérification préalable en quelques jours plutôt qu'en plusieurs semaines ou mois, nous pouvons saisir les bonnes opportunités plus rapidement que n'importe quel autre acteur de ce marché. »

« Cette opération apporte des capacités que l'argent seul ne permet pas de développer rapidement : le développement de marques, la distribution et un lien direct avec la culture qui façonne la mode, parallèlement à la base industrielle que nous avons acquise avec Caruso », a déclaré Fabio Brambilla, président de MondeVita. « Nous mettons en place une plateforme où la créativité et le savoir-faire traditionnel se renforcent mutuellement, et Underscore District occupe une place centrale dans cette conception. »

« Underscore a toujours été fondé sur une approche très entrepreneuriale de la mode. Le partenariat avec MondeVita nous offre l'opportunité de transposer ce modèle à une autre échelle tout en préservant l'identité et l'indépendance des entreprises avec lesquelles nous travaillons », a déclaré Edoardo Di Luzio, PDG d'Underscore District. « Parallèlement, je me réjouis de contribuer à la prochaine étape de MondeVita et au développement de nouveaux investissements susceptibles de venir compléter ce que nous sommes en train de construire. »

À propos d'Underscore District

Fondé en 2022, Underscore District est un accélérateur de marques italien qui se consacre à la création et au développement de la prochaine génération de marques de mode de luxe. Le groupe allie investissements stratégiques, expertise opérationnelle et une approche entrepreneuriale à long terme afin d'accompagner des entreprises créatives originales dotées d'un potentiel international. Aujourd'hui, le portefeuille d'Underscore District comprend Magliano, l'une des marques de mode les plus réputées d'Italie, GR10K, une marque pionnière dans le domaine de la mode masculine technique, et Wok Store, une plateforme de vente au détail multimarque de premier plan bénéficiant d'une forte présence omnicanale.

À propos de MondeVita

MondeVita est un groupe de luxe innovant qui rassemble des marques d'exception et propose des expériences extraordinaires, en s'appuyant sur des compétences internes et non externalisées : 475 artisans implantés en Italie ; une plateforme de développement de marques basée à Milan, regroupant des marques dirigées par des créateurs ; une plateforme dédiée à l'IA, avec 50 ingénieurs et 120 développeurs basés à Singapour ; et une entreprise médiatique transatlantique active dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique et des jeux vidéo.

À propos de Mondevo Group

Mondevo Group est une société holding multidivisionnelle dont le siège se trouve à Abu Dhabi et qui opère à l'intersection de la technologie, de l'investissement et du style de vie. Les divisions du groupe couvrent la gestion de patrimoine, le capital-risque, le luxe et le style de vie, ainsi que les plateformes technologiques fondamentales. Mondevo a pour mission d'exploiter les capacités natives de l'IA et un réseau mondial de familles à valeur nette très élevée pour construire des entreprises durables dans des secteurs présentant des barrières élevées à l'entrée et un fort potentiel de croissance à long terme.