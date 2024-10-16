NIPPON EXPRESS HOLDINGS完成對SH HoldCo GmbH的股份收購，使其成為全資子公司

東京2024年10月16日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社（以下簡稱"NXHD"）已與SH HoldCo GmbH（簡稱「Simon Hegele」）的股東達成協議，收購德國這家專注於醫療保健行業合同物流的企業集團的所有股份。雙方於2024年9月30日（日本時間）簽訂了股權買賣協議，詳細內容如下。

NX圖標：https://kyodonewsprwire.jp/img/202410017425-O3-bv8QAJ2h

收購SH HoldCo GmbH股份，使其成為一家全資子公司：https://pdf.irpocket.com/C9147/EAzE/VVeN/q42N.pdf

Simon Hegele集團概述：

https://pdf.irpocket.com/C9147/EAzE/VVeN/bK8X.pdf

照片1：左一NXHD董事兼執行官赤石衛；左二Simon Hegele集團首席執行官Stefan Ulrich；左四NX Europe常務執行官、地區總經理柿山慎一

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照片2：NXHD董事兼執行官赤石衛和Simon Hegele集團首席執行官Stefan Ulrich

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Simon Hegele集團首席執行官Stefan Ulrich

「我們清楚地知道，我們希望找到一個十分契合的戰略合作伙伴，擁有互補的服務組合和強大的國際影響力，能夠理解並欣賞我們的獨立性和靈活性，同時對與我們合作進一步開發為全球活躍客戶量身定制的解決方案充滿熱情。我們相信，NX集團是我們的理想合作伙伴！」

NXHD董事兼執行官赤石衛

「我期待與Simon Hegele集團攜手共進，共同邁向未來。特別是，我相信，通過將NX集團的全球網絡能力與Simon Hegele在醫療保健領域的先進物流專長相結合，我們能夠為客戶提供更大的價值。」

關於NX集團：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410017425-O1-H9CoyqIl.pdf

NX集團官網：https://www.nipponexpress.com/

NX集團官方LinkedIn賬號

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.