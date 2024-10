NIPPON EXPRESS HOLDINGS achève l'acquisition des parts de SH HoldCo GmbH, qui devient ainsi une filiale à part entière

TOKYO, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. (ci-après « NXHD ») a conclu un accord avec les actionnaires de SH HoldCo GmbH (« Simon Hegele ») pour acquérir toutes les parts de Simon Hegele, un groupe de sociétés basé en Allemagne et spécialisé dans la logistique contractuelle dans l'industrie de la santé, et a conclu un accord de vente et d'achat le 30 septembre 2024 (heure du Japon), comme détaillé ci-dessous.

Photo 1 :

Premier à partir de la gauche sur la photo : Mamoru Akaishi/ Directeur et administrateur exécutif/NXHD ; deuxième à partir de la gauche : Stefan Ulrich/ PDG du groupe Simon Hegele ; quatrième à partir de la gauche : Shinichi Kakiyama/ Directeur général exécutif, Directeur général régional/NX Europe

Photo 2 : Mamoru Akaishi/ Directeur et administrateur exécutif /NXHD ; et Stefan Ulrich/ PDG du groupe Simon Hegele

Stefan Ulrich/ PDG du groupe Simon Hegele

« Il était clair pour nous que nous voulions trouver un partenaire stratégique qui nous corresponde, avec un portefeuille de services complémentaires et une forte présence internationale, qui apprécie notre indépendance et notre agilité et qui est parallèlement passionné par la collaboration avec nous pour continuer à développer des solutions sur mesure pour nos clients actifs à l'échelle internationale au niveau mondial -- nous sommes certains que nous avons maintenant trouvé le partenaire idéal en NX Group ! »

Mamoru Akaishi/Directeur et administrateur exécutif/NXHD

« Je me réjouis d'avancer sur la même voie vers l'avenir avec le groupe Simon Hegele. Plus précisément, je pense que nous pouvons apporter encore plus de valeur à nos clients en combinant les capacités du réseau mondial de NX Group avec l'expertise logistique avancée de Simon Hegele, en particulier dans le secteur des soins de santé. »

