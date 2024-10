NIPPON EXPRESS HOLDINGS schließt den Erwerb von Anteilen an der SH HoldCo GmbH ab, die damit zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft wird

TOKIO, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. (nachfolgend „NXHD") hat mit den Gesellschaftern der SH HoldCo GmbH (nachfolgend „Simon Hegele") eine Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile an Simon Hegele, einer auf Kontraktlogistik in der Gesundheitsbranche spezialisierten Unternehmensgruppe mit Sitz in Deutschland, getroffen und am 30. September 2024 (japanische Zeit) einen Kaufvertrag abgeschlossen, wie nachfolgend beschrieben.

Erwerb von Anteilen an der SH HoldCo GmbH, die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft wird: https://pdf.irpocket.com/C9147/EAzE/VVeN/q42N.pdf

https://pdf.irpocket.com/C9147/EAzE/VVeN/bK8X.pdf

Erste von links auf dem Foto: Mamoru Akaishi / Director und Executive Officer / NXHD; Zweiter von links: Stefan Ulrich / Simon Hegele Group CEO; Vierter von links: Shinichi Kakiyama / Managing Executive Officer, Regional General Manager / NX Europe

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410017425/_prw_PI1fl_R51r6sbc.jpg

Foto 2: Mamoru Akaishi / Director und Executive Officer / NXHD; und Stefan Ulrich / Simon Hegele Group CEO

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410017425/_prw_PI2fl_l8l84x00.jpg

Stefan Ulrich / Simon Hegele Group CEO

„Für uns war klar, dass wir einen strategischen Partner suchen, der zu uns passt, der ein komplementäres Leistungsportfolio und eine starke internationale Präsenz hat, der unsere Unabhängigkeit und Agilität schätzt und gleichzeitig mit Leidenschaft daran arbeitet, gemeinsam mit uns maßgeschneiderte Lösungen für unsere international tätigen Kunden auf globaler Ebene weiterzuentwickeln - wir sind sicher, dass wir mit der NX Group nun den idealen Partner gefunden haben!"

Mamoru Akaishi / Director and Executive Officer / NXHD

„Ich freue mich darauf, mit der Simon Hegele Gruppe auf dem gleichen Weg in die Zukunft zu gehen. Insbesondere bin ich überzeugt, dass wir unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten können, indem wir die globalen Netzwerkkapazitäten der NX Group mit dem fortschrittlichen Logistik-Know-how von Simon Hegele kombinieren, insbesondere im Gesundheitssektor."

Informationen zur NX Group: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410017425-O1-H9CoyqIl.pdf

