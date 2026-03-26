/稿件更正 -- 50 Best/

由 50 Best發佈的新聞稿《香港THE CHAIRMAN「大班樓」榮登2026年度ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」NO.1寶座》（美通社發佈時間： 25-Mar-2026)中，我們已接獲公司通知，相關新聞稿及 PDF文檔已更新。完整的更正版新聞稿如下：

香港THE CHAIRMAN「大班樓」榮登2026年度ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」NO.1寶座

香港 The Chairman 「 大班樓 」 繼 2021 年後再度 榮膺 S.Pellegrino & Acqua Panna （聖沛黎洛和巴娜）贊助的 The Best Restaurant in Asia 「亞洲最佳餐廳」

杭州 Ru Yuan 「如院」 （ No.10 ）榮獲 Highest New Entry Award 「最佳新上榜餐廳獎」

北京 Lamdre 「蘭齋」 （ No.17 ）飆升 33 位，奪得 Lee Kum Kee （李錦記）贊助的 Highest Climber Award 「最佳進步獎」

2026 年度 Asia's Best Female Chef Award 「亞洲最佳女廚師獎」得主為首爾 Onjium （ No.14 ） 的 Cho Eun-hee

雅加達 August （ No.42 ）的 Ardika Dwitama 獲頒 Valrhona （法芙娜）贊助的 Asia's Best Pastry Chef Award 「亞洲最佳糕點師獎」

餐飲企業家 張勇 （ Zhang Yong ） 榮膺 SevenRooms Icon Award 「 SevenRooms 標誌人物獎」

曼谷 Nusara （ No.5 ）及 Le Du （ No.36 ）的 Thitid 'Ton' Tassanakajohn 獲頒由同業票選的 Inedit Damm Chefs' Choice Award 「 Inedit Damm 廚師之選獎」

新加坡 Odette （ No.19 ）的 劉家旻 （ Lesley Liu ） 榮獲 V ik 贊助的 Asia's Best Sommelier Award 「亞洲最佳侍酒師獎」

曼谷 Baan Tepa （ No.53 ）贏得 Sustainable Restaurant Award 「可持續餐廳獎」

第1-50名完整榜單，請點擊此處查閱。

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 粵菜先驅The Chairman「大班樓」在2026年度Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」實體頒獎典禮上，榮膺S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的The Best Restaurant in Asia「亞洲最佳餐廳」。該食府以傳承華南珍貴食材及粵菜傳統而聞名，致力呈獻以時令為本的精緻地方菜系。

Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」榜單由Asia's 50 Best Restaurants Academy「亞洲50最佳餐廳」評審委員會投票選出，該委員會由超過350位具影響力且性別比例均等的業界專才組成。本年度榜單涵蓋17個亞洲城市，其中3個城市首度亮相第1-50名榜單，同時迎來8間新上榜及3間重返榜單的餐廳。曼谷以9間入選餐廳稱冠本年度榜單，東京以7間餐廳緊隨其後。香港、首爾及新加坡則各有6間餐廳佔榜。