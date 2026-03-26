/稿件更正 -- 50 Best/

新聞提供者

50 Best

27 3月, 2026, 02:00 CST

由 50 Best發佈的新聞稿《香港THE CHAIRMAN「大班樓」榮登2026年度ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」NO.1寶座》（美通社發佈時間： 25-Mar-2026)中，我們已接獲公司通知，相關新聞稿及 PDF文檔已更新。完整的更正版新聞稿如下：

香港THE CHAIRMAN「大班樓」榮登2026年度ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」NO.1寶座

  • 香港The Chairman大班樓2021年後再度榮膺S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的The Best Restaurant in Asia「亞洲最佳餐廳」
  • 杭州Ru Yuan「如院」No.10）榮獲Highest New Entry Award「最佳新上榜餐廳獎」
  • 北京Lamdre「蘭齋」No.17）飆升33位，奪得Lee Kum Kee（李錦記）贊助的Highest Climber Award「最佳進步獎」
  • 2026年度Asia's Best Female Chef Award「亞洲最佳女廚師獎」得主為首爾OnjiumNo.14Cho Eun-hee
  • 雅加達AugustNo.42）的Ardika Dwitama獲頒Valrhona（法芙娜）贊助的Asia's Best Pastry Chef Award「亞洲最佳糕點師獎」
  • 餐飲企業家張勇Zhang Yong榮膺SevenRooms Icon AwardSevenRooms標誌人物獎」
  • 曼谷NusaraNo.5）及Le DuNo.36）的Thitid 'Ton' Tassanakajohn獲頒由同業票選的Inedit Damm Chefs' Choice AwardInedit Damm廚師之選獎」
  • 新加坡OdetteNo.19）的劉家旻Lesley Liu榮獲Vik贊助的Asia's Best Sommelier Award「亞洲最佳侍酒師獎」
  • 曼谷Baan TepaNo.53）贏得Sustainable Restaurant Award「可持續餐廳獎」

1-50名完整榜單，請點擊此處查閱。

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 粵菜先驅The Chairman「大班樓」2026年度Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」實體頒獎典禮上，榮膺S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的The Best Restaurant in Asia「亞洲最佳餐廳」。該食府以傳承華南珍貴食材及粵菜傳統而聞名，致力呈獻以時令為本的精緻地方菜系。

Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」榜單由Asia's 50 Best Restaurants Academy「亞洲50最佳餐廳」評審委員會投票選出，該委員會由超過350位具影響力且性別比例均等的業界專才組成。本年度榜單涵蓋17個亞洲城市，其中3個城市首度亮相第1-50名榜單，同時迎來8間新上榜及3重返榜單的餐廳。曼谷以9間入選餐廳稱冠本年度榜單，東京以7間餐廳緊隨其後。香港、首爾及新加坡則各有6間餐廳佔榜。

The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021
The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021

50 Best50最佳」活動董事總經理Rikki Tidball表示：「我們衷心祝賀所有上榜餐廳，尤其是榮登2026年度Asia's 50 Best Restaurants『亞洲50最佳餐廳』No.1寶座的The Chairman『大班樓』。榜單上所有餐廳對突破美食界限的堅持，充分體現出塑造亞洲蓬勃餐飲景象的非凡人才與創新精神。」

頒獎典禮上亦表彰了早前率先公布的獎項得主，包括本年度Champions of Change Award「變革獎」得主陳碧琪（Peggy Chan、榮獲Art of Hospitality Award「待客藝術獎」的孟買餐廳MasqueNo.15），以及奪得One To Watch Award「最值得關注獎」的首爾餐廳San

媒體新聞中心：
https://mediacentre.theworlds50best.com/

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2943295/50_Best.pdf

SOURCE 50 Best

來自同一來源

ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」公布2026年度第51-100名延伸榜單

ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」公布2026年度第51-100名延伸榜單

S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」在香港舉行的頒獎典禮前夕，率先揭曉本年度第51-100名榜單。此延伸榜單由Asia's 50 Best Restaurants...
WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026 正式揭曉

WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026 正式揭曉

在全球卓越葡萄酒慶典中，來自六大洲 17 個國家的頂尖侍酒師評選出 World's Best Sommeliers' Selection 2026。 評審團源自 The World's 50 Best Restaurants 網絡，由 World's Best Sommeliers'...
此來源更多新聞稿

探索

娛樂

娛樂

零售業

零售業

食品與飲料

食品與飲料

旅遊

旅遊

相關題材的新聞稿