NTC公佈Mirakle第二階段研究的積極成果，評估創新藥物治療細菌性結膜炎的效果

米蘭2024年12月5日 /美通社/ -- 總部位於意大利的國際研發型製藥公司NTC,公佈MIRAKLE第二期研究的積極成果。該研究是一項多中心、隨機、評估者盲法的第二期非劣效性研究,旨在評估NTC014(一款含喹諾酮抗生素與非甾體抗炎藥的眼藥水溶液)在成人細菌性結膜炎治療中的療效與耐受性。

儘管NTC014因其簡化的治療方案,其使用劑量比對照抗生素低25%(抗生素使用量減少四分之一),主要研究結果仍顯示NTC014眼藥水在微生物根除方面不劣於單獨使用抗生素。此外,NTC014在對研究中的喹諾酮抗生素呈中等敏感或耐藥的病原體上,也意外展現了良好的療效。

NTC科學總監Alessandro Colombo表示:「這些中期研究結果再次證實,NTC014有望成為細菌性結膜炎的新療法。」他補充道:「我們致力於以強有力的臨床證據證明NTC014的價值與潛力。這款藥物正契合我們的使命,即透過減少抗生素用量及縮短治療時間,來對抗抗生素耐藥性,同時在細菌病因未確診的情況下也無使用限制。」

NTC行政總裁Riccardo Carbucicchio表示:「Mirakle研究的整體結果令人振奮。NTC014是全球首款將抗生素與非甾體抗炎藥(NSAID)結合的創新藥物。鑒於現存顯著的未滿足醫療需求,NTC014旨在為醫生提供一種治療中重度細菌性結膜炎的有效方案,該疾病是常見的眼部感染之一。我們相信NTC014具有巨大的潛力,並計劃在2025年底之前完成該產品在全球大多數國家的商業合作。我們也不排除將此產品用於外科手術用途的可能性。」

結膜炎是西方國家常見的疾病,並對經濟和社會帶來沉重負擔。

病毒性結膜炎是引起感染性結膜炎的最常見原因,無論是整體還是在成人群體中;而細菌性結膜炎則是第二大常見原因,並且是兒童結膜炎病例的主要原因(佔50%至75%)。

NTC已成功開發並推出了首個喹諾酮(Quinolone)和類固醇(Steroid)的結合藥物,用於白內障手術後治療1,該藥物已在近90個國家/地區獲得許可,並目前在歐洲、亞洲、美洲和非洲的60個國家/地區上市銷售。

NTC簡介

這是一家總部位於意大利米蘭的製藥公司,擁有遍佈全球100多個國家/地區的經銷商和合作夥伴,致力於眼科以及其他治療領域(包括兒科、婦科和胃腸病學)的藥物、醫療器械和食品補充劑的研究、開發、註冊與商業化。NTC為超過200家合作夥伴提供創新且符合高品質標準的製藥產品。欲了解詳情,請瀏覽:www.ntcpharma.com

