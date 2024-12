NTC présente les résultats positifs de l'étude de phase II Mirakle évaluant un médicament innovant contre la conjonctivite bactérienne

MILAN, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- NTC, une société pharmaceutique internationale axée sur la recherche et le développement dont le siège se trouve en Italie, présente les résultats positifs de l'étude de phase II MIRAKLE, une étude de non-infériorité de phase II multicentrique, randomisée, avec évaluateur en aveugle, randomisée, en aveugle, évaluant l'efficacité et la tolérabilité du NTC014 (antibiotique quinolone + AINS en collyre) dans le traitement de la conjonctivite bactérienne chez l'adulte.

Bien que le NTC014, en raison de son schéma thérapeutique simplifié, ait été administré à une posologie inférieure à celle de l'antibiotique de comparaison - 25 % d'antibiotique administré en moins - les principaux résultats ont montré la non-infériorité du collyre NTC014 par rapport à l'antibiotique seul dans l'éradication microbiologique, avec des résultats d'efficacité inattendus même contre des pathogènes classés comme intermédiaires ou résistants à l'antibiotique quinolone à l'étude.

« Ces résultats intermédiaires réaffirment que NTC014 est éligible pour être un nouveau traitement de la conjonctivite bactérienne », Alessandro Colombo, Chief Scientific Officer, NTC, déclare. « Nous visons à démontrer avec des preuves cliniques solides la valeur et le potentiel du NTC014, en considérant également que ce médicament répond à notre mission de contribuer à la lutte contre la résistance aux antibiotiques en utilisant moins d'antibiotiques, pour une durée de traitement plus courte sans limitation d'utilisation, même en cas de non-confirmation de l'étiologie bactérienne. »

« Nous sommes encouragés par les résultats globaux de l'étude Mirakle », déclare Riccardo Carbucicchio, directeur général de NTC, « NTC 014 est la première combinaison mondiale d'un antibiotique et d'un AINS. Compte tenu de l'importance des besoins médicaux non satisfaits, le NTC014 vise à fournir aux médecins un traitement efficace de la conjonctivite bactérienne modérée-sévère, une infection oculaire courante. Nous pensons que NTC 014 a un grand potentiel et nous visons à finaliser le partenariat commercial pour cet actif dans la plupart des pays du monde avant la fin de l'année 2025. Nous n'excluons pas de développer cet atout pour une utilisation chirurgicale également. »

La conjonctivite est une maladie courante dans les pays occidentaux et représente un fardeau économique et social.

La conjonctivite virale est la cause la plus fréquente de conjonctivite infectieuse, tant dans l'ensemble que dans la population adulte. La conjonctivite bactérienne est la deuxième cause la plus fréquente et est responsable de la majorité (50 à 75 %) des cas chez les enfants.

NTC a déjà développé et lancé avec succès la première combinaison d'une quinolone et d'un stéroïde pour le traitement post-chirurgie de la cataracte1, sous licence dans près de 90 pays et actuellement commercialisée dans 60 pays, en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique.

À propos du CNT

Entreprise pharmaceutique ayant son siège à Milan (Italie) et des distributeurs et partenaires dans plus de 100 pays, engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie et dans d'autres domaines thérapeutiques tels que la pédiatrie, la gynécologie et la gastro-entérologie. NTC propose à plus de 200 partenaires des produits pharmaceutiques standard innovants et de haute qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ntcpharma.com

