Le groupe NX va acquérir toutes les actions de la société canadienne Metro Supply Chain Group et en faire une filiale

TOKYO, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. (ci-après « NX Group ») a conclu un accord pour acquérir toutes les actions de Metro Supply Chain Group Inc. (« Metro Supply Chain Group ») basé à Montréal, au Canada, et a conclu un accord d'achat d'actions, daté du 17 avril 2026.

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La transaction évalue Metro Supply Chain Group à 1,8 milliard de dollars canadiens (environ 207,0 milliards de yens) sur la base de la valeur d'entreprise, ce qui représente la plus importante acquisition de l'histoire du groupe NX. En outre, un complément de prix pouvant atteindre 400 millions de dollars canadiens (environ 46 milliards de yens) pourrait être versé aux vendeurs, à condition que la société atteigne certains objectifs financiers définis dans l'accord d'achat d'actions.

Metro Supply Chain Group a une forte présence opérationnelle au Canada, au États-Unis et au Royaume-Uni, et fournit des services de logistique de tierce partie (3PL) à un large éventail d'industries, y compris les biens de consommation, l'automobile, la fabrication et les soins de santé. Grâce à cette acquisition, le groupe NX espère étendre considérablement sa présence dans le marché nord-américain et améliorer ses capacités logistiques de bout en bout. La transaction représente une étape cruciale dans l'accélération de la vision à long terme de NX Group - exposée dans son plan de gestion « NX Group Management Plan 2028 Dynamic Growth 2.0 » - qui consiste à devenir « une société de logistique avec une forte présence sur les marchés mondiaux ».

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À propos de NX Group : https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link

Site Internet officiel du groupe NX : https://www.nipponexpress.com/

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