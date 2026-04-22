NX Group adquirirá todas las acciones de Metro Supply Chain Group de Canadá, convirtiéndola en una filial
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.
Apr 22, 2026, 03:40 ET
TOKIO, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. (en adelante, "NX Group ") ha llegado a un acuerdo para adquirir todas las acciones de Metro Supply Chain Group Inc. ("Metro Supply Chain Group"), con sede en Montreal, Canadá, y ha firmado un contrato de compraventa de acciones con fecha del 17 de abril de 2026.
La transacción valora a Metro Supply Chain Group en 1.800 millones de dólares canadienses (aproximadamente 207.000 millones de yenes) según su valor empresarial, lo que representa la mayor adquisición en la historia de NX Group. Además, podría abonarse a los vendedores un pago adicional de hasta 400 millones de dólares canadienses (aproximadamente 46.000 millones de yenes), supeditado al cumplimiento por parte de la empresa de ciertos objetivos financieros definidos en el acuerdo de compraventa de acciones.
Metro Supply Chain Group cuenta con una sólida presencia operativa en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, ofreciendo servicios de logística de terceros (3PL) a una amplia gama de sectores, incluyendo bienes de consumo, automoción, manufactura y salud. Mediante esta adquisición, NX Group prevé expandir significativamente su presencia en el mercado norteamericano y potenciar sus capacidades logísticas integrales. Esta transacción representa un paso fundamental para acelerar la visión a largo plazo de NX Group —plasmada en su plan de gestión "NX Group Management Plan 2028 Dynamic Growth 2.0"— de convertirse en una empresa de logística con una fuerte presencia en los mercados globales.
