NX集團發佈兩部全新品牌宣傳片NX welcomes cargo-partner和Meet NX Group: Connecting the World

東京2024年10月16日 /美通社/ -- 10月4日(週五),NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社正式發佈兩部全新品牌宣傳片——「NX welcomes cargo-partner」和「Meet NX Group: Connecting the World」。

「NX welcomes cargo-partner」以奧地利絕美風光為背景,展示了cargo-partner GmbH這家奧地利物流公司的倉庫與辦公場所。cargo-partner GmbH於2024年1月成為NX集團旗下的一員。該宣傳片著重介紹了自1937年成立以來不斷擴大全球業務版圖的NX集團,在將cargo-partner吸納到集團麾下後,其提供高質量、可持續的端到端物流解決方案的能力得到了顯著提升,能夠為更多客戶提供一流的服務。

NX圖標:https://kyodonewsprwire.jp/img/202410027514-O3-r1CeqgWO

「NX welcomes cargo-partner」:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410027514/_prw_PI4fl_f319mte9.jpg

「Meet NX Group: Connecting the World」展現了NX集團作為物流企業的本質與優勢。該宣傳片生動呈現了NX集團在運送諸如斷臂維納斯(the Venus de Milo)、蒙娜麗莎(the Mona Lisa)以及冰凍猛犸象等無價之寶方面的出色表現和精湛技術,同時展現了NX集團員工在全球各地的活躍身影。宣傳片深刻體現了NX集團的企業理念——「We Find the Way」,即通過物流在全球範圍內傳遞新價值。

「Meet NX Group: Connecting the World」:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410027514/_prw_PI5fl_0t2rCaYh.png

這些品牌宣傳片提供英語、日語和中文版本,可在NX集團官網及其官方YouTube和LinkedIn賬號上觀看,並將通過CNN節目和廣告向全球播出。我們誠邀感興趣的人士觀看這兩部宣傳片。

NX集團將繼續通過物流將人、企業與社區連接起來,助力全球社會發展,實現客戶開創新未來的願景。

欲觀看這些品牌宣傳片,請訪問

公共媒體:網頁:https://www.nipponexpress-holdings.com/en/?_langEN

YouTube:https://www.youtube.com/@nittsu

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

*支持的語言:英語、日語、中文

關於「NX welcomes cargo-partner」

標題:「NX welcomes cargo-partner」

發佈日期:2024年10月4日(週五)

類型:完整版(1分鐘)、精簡版(15秒)

關於「Meet NX Group: Connecting the World」

標題:Finding the Way

發佈日期:2024年10月4日(週五)

類型:完整版(1分鐘)、精簡版(15秒)

關於NX集團:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410027514-O1-6LJ8W6OR.pdf

