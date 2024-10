NX Group lanza dos nuevos películas de marca:"NX welcomes cargo-partner" y "Meet NX Group: Connecting the World"

TOKIO, 17 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., lanzó dos nuevos películas de marca: "NX welcomes cargo-partner" y "Meet NX Group: Connecting the World", el viernes 4 de octubre.

"NX welcomes cargo-partner" presenta los almacenes y oficinas de cargo-partner GmbH, una empresa de logística austriaca que pasó a formar parte de NX Group en enero de 2024, junto con hermosas imágenes de paisajes austriacos. El películas destaca la capacidad mejorada de NX Group, que se ha expandido globalmente desde su fundación en 1937, para brindar soluciones logísticas integrales, sostenibles y de alta calidad a un número aún mayor de clientes con la incorporación de cargo-partner al grupo.

Logo de NX: https://kyodonewsprwire.jp/img/202410027514-O3-r1CeqgWO

"NX welcomes cargo-partner": https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410027514/_prw_PI4fl_f319mte9.jpg

"Meet NX Group: Connecting the World" ilustra la naturaleza y las fortalezas de NX Group como empresa de logística. Su trayectoria y sus técnicas en el manejo de tesoros tan valiosos como la Venus de Milo, la Mona Lisa y mamuts congelados se muestran junto con los empleados de NX Group activos en todo el mundo. El vídeo encarna el mensaje corporativo de NX Group de "We Find the Way" (Encontramos el camino) para ofrecer un nuevo valor en todo el mundo a través de la logística.

"Meet NX Group: Connecting the World": https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410027514/_prw_PI5fl_0t2rCaYh.png

Estas películas de marca están disponibles en inglés, japonés y chino en el sitio web de NX Group y en sus cuentas oficiales de YouTube y LinkedIn, y se emitirán en todo el mundo a través de programas y anuncios de CNN. Se anima a los interesados a ver ambas.

NX Group continuará ayudando a desarrollar sociedades a escala global conectando personas, empresas y comunidades a través de la logística para hacer realidad las aspiraciones de sus clientes de crear un nuevo futuro.

Para ver los películas de marca, visite

Medios públicos: Web: https://www.nipponexpress-holdings.com/en/?_langEN

YouTube: https://www.youtube.com/@nittsu

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

*Idiomas disponibles: inglés, japonés, chino

Descripción de "NX welcomes cargo-partner"

Título: "NX welcomes cargo-partner"

Fecha de lanzamiento: viernes, 4 de octubre, 2024

Tipos: Largometraje (1 minuto), cortometraje (15 segundos)

Descripción de "Meet NX Group: Connecting the World"

Título: Finding the Way

Fecha de lanzamiento: viernes, 4 de octubre de 2024

Tipos: Largometraje (1 minuto), cortometraje (15 segundos)

Acerca del NX Group: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410027514-O1-6LJ8W6OR.pdf