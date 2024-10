Le groupe NX lance deux nouveaux films sur la marque : « NX welcomes cargo-partner » (NX accueille cargo-partner) et « Meet NX Group: Connecting the world » (Découvrez le groupe NX : Connecter le monde)

TOKYO, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a lancé deux nouveaux films sur la marque : « NX welcomes cargo-partner » (NX accueille cargo-partner) et « Meet NX Group: Connecting the world » (Découvrez le groupe NX : Connecter le monde), le vendredi 4 octobre.

« NX welcomes cargo-partner » présente les entrepôts et les bureaux de cargo-partner GmbH, une société de logistique autrichienne qui a intégré le groupe NX en janvier 2024, avec de belles images de paysages autrichiens en arrière plan. Le film souligne la capacité accrue du groupe NX, qui se développe à l'échelle mondiale depuis sa création en 1937, afin de fournir des solutions logistiques de bout en bout durables et de haute qualité à un nombre grandissant de clients, grâce à l'arrivée de cargo-partner dans le groupe.

Logo de NX : https://kyodonewsprwire.jp/img/202410027514-O3-r1CeqgWO

« NX welcomes cargo-partner » : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410027514/_prw_PI4fl_f319mte9.jpg

« Meet NX Group: Connecting the World » illustre la nature et les atouts du groupe NX en tant qu'entreprise de logistique. Ses antécédents et ses techniques de manutention de trésors inestimables tels que la Vénus de Milo, la Joconde et des mammouths congelés sont décrits avec des employés du groupe NX actifs dans le monde entier. La vidéo illustre le message d'entreprise du groupe NX, « We Find the Way » (Nous trouvons un moyen), qui consiste à créer une nouvelle valeur dans le monde entier par le biais de la logistique.

« Meet NX Group: Connecting the World » : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410027514/_prw_PI5fl_0t2rCaYh.png

Ces films sur la marque sont disponibles en anglais, en japonais et en chinois sur le site web du groupe NX et sur ses comptes officiels YouTube et LinkedIn et seront diffusés dans le monde entier par le biais d'émissions et de publicités de CNN. Les parties intéressées sont encouragées à regarder les deux.

Le groupe NX continuera à contribuer au développement des sociétés à l'échelle mondiale en reliant les personnes, les entreprises et les communautés par le biais de la logistique afin de réaliser les aspirations de ses clients en créant un nouvel avenir.

Pour visionner les films de la marque, veuillez consulter

Médias publics : Web : https://www.nipponexpress-holdings.com/en/?_langEN

YouTube : https://www.youtube.com/@nittsu

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

*Langues disponibles : Anglais, japonais, chinois

Description de « NX welcomes cargo-partner »

Titre : « NX welcomes cargo-partner »

Date de diffusion : vendredi 4 octobre 2024

Types : Longue durée (1 minute), courte durée (15 secondes)

Description de « Meet NX Group: Connecting the World »

Titre : Finding the Way

Date de diffusion : vendredi 4 octobre 2024

Types : Longue durée (1 minute), courte durée (15 secondes)

À propos du groupe NX : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410027514-O1-6LJ8W6OR.pdf