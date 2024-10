NX Group veröffentlicht zwei neue Markenfilme: „NX welcomes cargo-partner" und „Meet NX Group: Connecting the World"

TOKYO, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat zwei neue Markenfilme veröffentlicht: „NX welcomes cargo-partner" und „Meet NX Group: Connecting the World" – am Freitag, den 4. Oktober.

„NX welcomes cargo-partner" stellt die Lager und Büros der cargo-partner GmbH vor, einem österreichischen Logistikunternehmen, das seit Januar 2024 zur NX Group gehört, und zeigt wunderschöne Bilder der österreichischen Landschaft. Der Film unterstreicht die Fähigkeit der NX Group, die seit ihrer Gründung im Jahr 1937 weltweit expandiert, mit der Aufnahme von cargo-partner in die Gruppe einer noch größeren Anzahl von Kunden hochwertige und nachhaltige End-to-End-Logistiklösungen anzubieten.

NX-Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202410027514-O3-r1CeqgWO

„NX welcomes cargo-partner": https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410027514/_prw_PI4fl_f319mte9.jpg

„Meet NX Group: Connecting the World" verdeutlicht das Wesen und die Stärken der NX Group als Logistikunternehmen. Ihre Erfolgsbilanz und ihre Techniken im Umgang mit so unschätzbaren Schätzen wie der Venus von Milo, der Mona Lisa und gefrorenen Mammuts werden zusammen mit den Mitarbeitern der NX Group, die weltweit aktiv sind, dargestellt. Das Video verkörpert die Unternehmensbotschaft der NX Group „We find the way", um weltweit neue Werte durch Logistik zu schaffen.

„Meet NX Group: Connecting the World": https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410027514/_prw_PI5fl_0t2rCaYh.png

Diese Markenfilme sind auf Englisch, Japanisch und Chinesisch auf der Website der NX Group und ihren offiziellen YouTube- und LinkedIn-Konten verfügbar und werden weltweit in CNN-Programmen und Werbespots ausgestrahlt. Interessierten wird empfohlen, sich beide anzusehen.

Die NX Group wird auch in Zukunft dazu beitragen, Gesellschaften auf globaler Ebene weiterzuentwickeln, indem sie Menschen, Unternehmen und Gemeinden durch Logistik miteinander verbindet, um die Ziele ihrer Kunden bei der Gestaltung einer neuen Zukunft zu verwirklichen.

Die Markenfilme finden Sie in den

öffentlichen Medien: Website: https://www.nipponexpress-holdings.com/en/?_langEN

YouTube: https://www.youtube.com/@nittsu

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

* Verfügbare Sprachen: Englisch, Japanisch, Chinesisch

Beschreibung von „NX welcomes cargo-partner"

Titel: „NX welcomes cargo-partner"

Erscheinungsdatum: Freitag, 4. Oktober 2024

Arten: In voller Länge (1 Minute), in kurzer Länge (15 Sekunden)

Beschreibung von „Meet NX Group: Connecting the World"

Titel: Finding the Way

Erscheinungsdatum: Freitag, 4. Oktober 2024

Arten: In voller Länge (1 Minute), in kurzer Länge (15 Sekunden)

Informationen zur NX Group: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410027514-O1-6LJ8W6OR.pdf