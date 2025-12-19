OKINAWA HARBORVIEW HOTEL: Renoviertes Stadthotel für längere Aufenthalte

Renovierte Gästezimmer und Club Lounge / Neues Restaurant Teppanyaki Izumizaki

10 Min. vom Flughafen entfernt / Nähe zur Kokusai Street / Günstiger Ausgangspunkt für Besichtigungen in Okinawa

TOKYO, 19.Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das von Hotel Management Japan Co., Ltd. betriebene Okinawa Harborview Hotel (https://oka-hvh.com/en/), das dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, ist ein Stadthotel, das seit einem halben Jahrhundert im Herzen von Naha geschätzt wird. Anlässlich dieses Meilensteins wurde das Hotel einer umfassenden Renovierung seiner Gästezimmer, der Club Lounge und der Restaurants unterzogen. Wir bieten einen Aufenthalt, der auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten ist, sei es als Ausgangspunkt für Besichtigungen, Geschäftsreisen oder besondere Jubiläumsaufenthalte. In unseren verschiedenen Gästezimmern können Sie eine hochwertige und komfortable Zeit verbringen.

Okinawa Harborview Hotel

Vier Punkte für einen zusätzlichen Nutzen

Renovierte Gästezimmer: Konzipiert für komfortable Langzeitaufenthalte



Alle Gästezimmer werden bis Oktober 2025 komplett renoviert sein. Für Gäste, die Zugang zur Club-Lounge wünschen, stehen der Club Executive Twin (60㎡), der Club Deluxe Twin (30㎡), und der Club Superior Twin (30㎡) zur Verfügung. Die Standard-Zweibettzimmer (25㎡) wurden ebenfalls erneuert, um einer größeren Vielfalt von Gästebedürfnissen gerecht zu werden. Zu den Vorteilen der Clubzimmer gehören die Nutzung der Lounge vor und nach dem Einchecken, ein kostenloses Frühstück und 10 % Rabatt in den Restaurants vor Ort.



Club-Lounge: Unter Nahas größte; Entspannung bis Mitternacht



Die Club Lounge im obersten Stockwerk, die von 11:00 bis 24:00 Uhr geöffnet ist, hat ihren Sitzbereich vergrößert und bietet den ganzen Tag über eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken, vom Frühstück über die Teezeit bis zum Abendessen und Schlummertrunk. Geöffnet bis Mitternacht, ist es der perfekte Ort für einen weiteren Moment der Entspannung nach der Rückkehr von einem langen Tag des Sightseeings. Zu den besonderen Gerichten gehören Gerichte, die nur hier erhältlich sind, wie das traditionelle Roastbeef des Hotels, Gerichte mit Zutaten aus Okinawa, Schweinefleisch Shabu Shabu und Okinawa Soba-Nudeln.



Neues Restaurant Teppanyaki Izumizaki: Live-Dining für die fünf Sinne



Das neue Teppanyaki-Restaurant steht unter dem Motto "Fusion von Ryukyu-Tradition und Moderne". Ryukyu-Glas und traditionelle Yachimun-Töpferwaren aus Tsuboya sind überall im Raum verteilt. Die Live-Performance über den Tresen hinweg ist ein eigenes unterhaltsames Erlebnis. Mit Ishigaki Beef, Motobu Beef und Kobe Beef sowie frischen Meeresfrüchten aus den nahe gelegenen Meeren und lokalem Gemüse der Saison können die Gäste den Reichtum Okinawas auf luxuriöse Weise genießen.



Ort: Ein Ausgangspunkt für Sightseeing und Touren



Das Hotel ist ideal gelegen, etwa 10 Autominuten vom Flughafen Naha entfernt. Von den Bahnhöfen Tsubogawa und Asahibashi sind es nur 10 Minuten Fußweg mit der Yui Rail. So können die Gäste sofort nach ihrer Ankunft mit ihren Reise- oder Geschäftsaktivitäten beginnen. Die unmittelbare Nähe zur Kokusai-Straße und zum Präfekturamt ist ideal zum Einkaufen, für kulinarische Entdeckungen und Stadtrundgänge. Die Gäste haben nicht nur Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, sondern können auch bequem Tagesausflüge sowohl zu den landschaftlich reizvollen Orten im Süden als auch zu den beliebten Touristenorten im Norden unternehmen.

https://oka-hvh.com/en/

Unternehmensprofil für Hotel Management Japan Co, Ltd.

Hotel Management Japan Co., Ltd. betreibt 24 Hotels in ganz Japan mit insgesamt 7.671 Gästezimmern und 3.368 Mitarbeitern. Das Unternehmen führt seine eigenen Marken Oriental Hotels und Hotel Oriental Express sowie andere bekannte Marken wie Hilton, Sheraton und Hotel Nikko. (Aktualisiert Oktober 2025)

https://www.oriental-hotels.com/en/hotellist/

