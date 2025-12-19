OKINAWA HARBORVIEW HOTEL : Un hôtel rénové pour des séjours prolongés

Chambres rénovées et salon club / Nouveau restaurant ouvert Teppanyaki Izumizaki

10 min. de l'aéroport / accès proche à la rue Kokusai / base pratique pour visiter Okinawa

TOKYO, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Exploité par Hotel Management Japan Co., Ltd, Okinawa Harborview Hotel (https://oka-hvh.com/en/), qui célèbre son 50e anniversaire cette année, est un hôtel urbain qui est apprécié au cœur de Naha depuis un demi-siècle. Pour marquer cette étape, l'hôtel a fait l'objet d'une rénovation majeure de ses chambres, de son club lounge et de ses restaurants. Nous proposons une expérience de séjour adaptée à différents besoins, qu'il s'agisse d'une base touristique, d'un voyage d'affaires ou d'un séjour spécial pour un anniversaire. Vous pouvez passer un moment de qualité et de confort dans notre variété de chambres d'hôtes.

Okinawa Harborview Hotel

Quatre points pour une valeur ajoutée

Chambres rénovées : Conçues pour des séjours de longue durée confortables



Toutes les chambres auront été entièrement rénovées d'ici octobre 2025. Pour les clients souhaitant accéder au salon du club, le Club Executive Twin (60㎡), le Club Deluxe Twin (30㎡), et le Club Superior Twin (30㎡) seront disponibles. Les chambres Standard Twin (25㎡) ont également été rafraîchies pour répondre à une plus grande variété de besoins des clients. Les avantages de la chambre Club comprennent l'accès au salon avant l'enregistrement et après le départ, le petit-déjeuner gratuit et une réduction de 10 % dans les restaurants du site.



Club Lounge : Parmi les plus grands de Naha ; Détente jusqu'à minuit



Le Club Lounge, situé au dernier étage et ouvert de 11h00 à 24h00, a augmenté son nombre de places assises et offre une sélection variée de nourriture et de boissons tout au long de la journée, du petit-déjeuner et du thé au dîner et aux coupes de nuit. Ouvert jusqu'à minuit, c'est l'endroit idéal pour un dernier moment de détente après une longue journée de visites. Les plats vedettes comprennent des produits uniquement disponibles ici, notamment le traditionnel rôti de bœuf de l'hôtel, des produits créés à partir d'ingrédients d'Okinawa, le Shabu Shabu au porc et les nouilles soba d'Okinawa.



Nouveau restaurant Teppanyaki Izumizaki : Dîner en direct pour les cinq sens



Le thème du nouveau restaurant teppanyaki est "Fusion de la tradition Ryukyu et de la modernité". Le verre Ryukyu et la poterie traditionnelle Yachimun de Tsuboya sont disposés dans tout l'espace. Le spectacle en direct de l'autre côté du comptoir est une expérience divertissante en soi. Les hôtes peuvent savourer luxueusement l'abondance d'Okinawa avec le bœuf d'Ishigaki, le bœuf de Motobu et le bœuf de Kobe, ainsi que les fruits de mer frais des mers voisines et les légumes locaux de saison.



Lieu : Une base d'opérations pour les visites touristiques et les excursions



L'hôtel est idéalement situé à environ 10 minutes en voiture de l'aéroport de Naha. Il n'est qu'à 10 minutes à pied de la gare de Tsubogawa ou de la gare d'Asahibashi sur le Yui Rail. Cela permet aux clients de commencer leurs activités touristiques ou professionnelles dès leur arrivée. Sa situation proche de la rue Kokusai et de l'office préfectoral en fait un lieu idéal pour le shopping, la découverte culinaire et les promenades en ville. Les clients ont non seulement accès aux principaux sites de la ville, mais ils peuvent également faire des excursions d'une journée vers les sites pittoresques du sud et les lieux touristiques populaires du nord.

https://oka-hvh.com/en/

Profil de l'entreprise Hotel Management Japan Co.

Hotel Management Japan Co., Ltd. exploite 24 hôtels au Japon avec un total de 7 671 chambres et 3 368 employés. L'entreprise gère ses propres marques, Oriental Hotels et Hotel Oriental Express, ainsi que d'autres marques connues telles que Hilton, Sheraton et Hotel Nikko. (Mise à jour octobre 2025)

https://www.oriental-hotels.com/en/hotellist/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2849383/ohv.jpg