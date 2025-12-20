오키나와 하버뷰 호텔(Okinawa Harborview Hotel): 장기 투숙에 최적화된 리노베이션 시티 호텔

뉴스 제공처

Hotel Management Japan Co., Ltd.

2025년 12월 20일 11:12 KST

 객실 및 클럽 라운지 전면 개편 / 신규 레스토랑 '철판구이 이즈미자키' 오픈  공항에서 10분 / '국제거리' 인접 / 편리한 오키나와 관광 거점

도쿄 2025년 12월 20일 /PRNewswire/ -- 호텔 매니지먼트 재팬(Hotel Management Japan Co., Ltd.)이 운영하는 오키나와 하버뷰 호텔(Okinawa Harborview Hotel, https://oka-hvh.com/en/)이 올해 개관 50주년을 맞았다. 나하 중심부에서 반세기 동안 사랑받아 온 이 시티 호텔은 이번 이정표를 기념해 객실, 클럽 라운지, 레스토랑 전반에 걸친 대대적인 리노베이션을 완료했다. 관광 거점, 비즈니스 출장, 특별한 기념일 등 다양한 니즈에 맞춘 숙박 경험을 제공하며, 여러 타입의 객실에서 수준 높은 편안함을 누릴 수 있다.

가치를 더하는 네 가지 포인트

Continue Reading
Okinawa Harborview Hotel (PRNewsfoto/Hotel Management Japan Co., Ltd.)
Okinawa Harborview Hotel (PRNewsfoto/Hotel Management Japan Co., Ltd.)

  1. 전면 리노베이션된 객실: 쾌적한 장기 숙박에 적합한 설계 모든 객실은 2025년 10월까지 전면 리노베이션을 완료했다. 클럽 라운지 이용이 가능한 객실로는 클럽 이그제큐티브 트윈(60㎡), 클럽 디럭스 트윈(30㎡), 클럽 슈페리어 트윈(30㎡)이 마련됐다. 또한 스탠다드 트윈(25㎡) 또한 새롭게 단장해 더욱 폭넓은 고객 니즈를 충족한다. 클럽 룸 투숙객은 체크인 전•체크아웃 후 라운지 이용, 조식 무료 제공, 호텔 내 레스토랑 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.
  2. 클럽 라운지: 나하 최대 클럽 라운지; 자정까지 이어지는 휴식 최상층에 위치한 클럽 라운지는 오전 11시부터 자정까지 운영되며, 좌석 수를 늘려 조식부터 티타임, 디너, 나이트캡까지 시간대별로 다양한 음식과 음료를 제공한다. 자정까지 운영돼 긴 관광을 마친 뒤에도 마지막 휴식을 여유롭게 즐기기에 적합하다. 이곳에서만 제공되는 호텔 전통의 로스트비프를 비롯해 오키나와 식재료를 활용한 요리, 돼지고기 샤부샤부, 오키나와 소바 등이 대표 메뉴로 꼽힌다.
  3. 신규 레스토랑 철판구이 '이즈미자키': 오감을 위한 라이브 다이닝 새롭게 문을 연 철판구이 레스토랑의 테마는 '류큐 전통과 현대의 융합'이다. 공간 전반에는 류큐 글라스와 쓰보야 지역의 전통 야치문(Yachimun) 도자기가 배치됐다. 카운터 너머에서 펼쳐지는 셰프의 라이브 퍼포먼스는 그 자체로 하나의 엔터테인먼트 경험을 제공한다. 이시가키 소고기, 모토부 소고기, 고베 소고기 등 프리미엄 육류를 비롯해 인근 바다에서 갓 잡아 올린 신선한 해산물과 제철 현지 채소를 중심으로, 오키나와의 풍요로움을 여유롭게 만끽할 수 있다.
  4. 입지: 관광과 투어를 위한 최적의 위치 호텔은 나하 공항에서 차로 약 10분 거리에 위치한다. 유이 레일(Yui Rail)의 쓰보가와역 또는 아사히바시역에서 도보 약 10분으로 접근 가능해, 도착 즉시 관광이나 비즈니스 일정을 시작할 수 있다. 국제거리(Kokusai Street)와 현청과도 가까워 쇼핑과 미식 탐방, 시내 산책을 즐기기에 최적의 조건을 갖췄다. 도심 주요 명소는 물론 남부의 자연 경관지와 북부의 인기 관광지까지 당일치기 여행을 다녀오기에도 매우 편리하다.

https://oka-hvh.com/en/

  • 호텔 매니지먼트 재팬 개요

호텔 매니지먼트 재팬(Hotel Management Japan Co., Ltd.)은 일본 전역에서 24개 호텔, 총 7671개 객실을 운영하며 3368명의 직원을 보유하고 있다. 자사 브랜드인 오리엔탈 호텔(Oriental Hotels)과 호텔 오리엔탈 익스프레스(Hotel Oriental Express)를 비롯해 힐튼(Hilton), 쉐라톤(Sheraton), 호텔 닛코(Hotel Nikko) 등 글로벌 브랜드 호텔의 운영도 맡고 있다(2025년 10월 기준).
https://www.oriental-hotels.com/en/hotellist/https://www.oriental-hotels.com/en/hotellist/

SOURCE Hotel Management Japan Co., Ltd.

해당 소스에서 제공하는 다른 기사

호텔 매니지먼트 재팬, 오키나와 여행객에게 새로운 서비스 제공: 원하는 스타일의 숙소를 선택하세요

호텔 매니지먼트 재팬, 오키나와 여행객에게 새로운 서비스 제공: 원하는 스타일의 숙소를 선택하세요

호텔 매니지먼트 재팬(Hotel Management Japan Co., Lt., 최고경영자(CEO): 아라키 준이치(Junichi Araki), 본사: 도쿄도 시부야구 에비스)은 일본 전국에 24개의 호텔(객실: 총 7671개)을 운영하고 있다. 호텔 매니지먼트...
해당 소스가 발행한 보도자료 더 보기