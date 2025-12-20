오키나와 하버뷰 호텔(Okinawa Harborview Hotel): 장기 투숙에 최적화된 리노베이션 시티 호텔

객실 및 클럽 라운지 전면 개편 / 신규 레스토랑 '철판구이 이즈미자키' 오픈 공항에서 10분 / '국제거리' 인접 / 편리한 오키나와 관광 거점

도쿄 2025년 12월 20일 /PRNewswire/ -- 호텔 매니지먼트 재팬(Hotel Management Japan Co., Ltd.)이 운영하는 오키나와 하버뷰 호텔(Okinawa Harborview Hotel, https://oka-hvh.com/en/)이 올해 개관 50주년을 맞았다. 나하 중심부에서 반세기 동안 사랑받아 온 이 시티 호텔은 이번 이정표를 기념해 객실, 클럽 라운지, 레스토랑 전반에 걸친 대대적인 리노베이션을 완료했다. 관광 거점, 비즈니스 출장, 특별한 기념일 등 다양한 니즈에 맞춘 숙박 경험을 제공하며, 여러 타입의 객실에서 수준 높은 편안함을 누릴 수 있다.

가치를 더하는 네 가지 포인트

Okinawa Harborview Hotel (PRNewsfoto/Hotel Management Japan Co., Ltd.)

전면 리노베이션된 객실: 쾌적한 장기 숙박에 적합한 설계 모든 객실은 2025년 10월까지 전면 리노베이션을 완료했다. 클럽 라운지 이용이 가능한 객실로는 클럽 이그제큐티브 트윈(60㎡), 클럽 디럭스 트윈(30㎡), 클럽 슈페리어 트윈(30㎡)이 마련됐다. 또한 스탠다드 트윈(25㎡) 또한 새롭게 단장해 더욱 폭넓은 고객 니즈를 충족한다. 클럽 룸 투숙객은 체크인 전•체크아웃 후 라운지 이용, 조식 무료 제공, 호텔 내 레스토랑 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 클럽 라운지: 나하 최대 클럽 라운지; 자정까지 이어지는 휴식 최상층에 위치한 클럽 라운지는 오전 11시부터 자정까지 운영되며, 좌석 수를 늘려 조식부터 티타임, 디너, 나이트캡까지 시간대별로 다양한 음식과 음료를 제공한다. 자정까지 운영돼 긴 관광을 마친 뒤에도 마지막 휴식을 여유롭게 즐기기에 적합하다. 이곳에서만 제공되는 호텔 전통의 로스트비프를 비롯해 오키나와 식재료를 활용한 요리, 돼지고기 샤부샤부, 오키나와 소바 등이 대표 메뉴로 꼽힌다. 신규 레스토랑 철판구이 '이즈미자키': 오감을 위한 라이브 다이닝 새롭게 문을 연 철판구이 레스토랑의 테마는 '류큐 전통과 현대의 융합'이다. 공간 전반에는 류큐 글라스와 쓰보야 지역의 전통 야치문(Yachimun) 도자기가 배치됐다. 카운터 너머에서 펼쳐지는 셰프의 라이브 퍼포먼스는 그 자체로 하나의 엔터테인먼트 경험을 제공한다. 이시가키 소고기, 모토부 소고기, 고베 소고기 등 프리미엄 육류를 비롯해 인근 바다에서 갓 잡아 올린 신선한 해산물과 제철 현지 채소를 중심으로, 오키나와의 풍요로움을 여유롭게 만끽할 수 있다. 입지: 관광과 투어를 위한 최적의 위치 호텔은 나하 공항에서 차로 약 10분 거리에 위치한다. 유이 레일(Yui Rail)의 쓰보가와역 또는 아사히바시역에서 도보 약 10분으로 접근 가능해, 도착 즉시 관광이나 비즈니스 일정을 시작할 수 있다. 국제거리(Kokusai Street)와 현청과도 가까워 쇼핑과 미식 탐방, 시내 산책을 즐기기에 최적의 조건을 갖췄다. 도심 주요 명소는 물론 남부의 자연 경관지와 북부의 인기 관광지까지 당일치기 여행을 다녀오기에도 매우 편리하다.

https://oka-hvh.com/en/

호텔 매니지먼트 재팬 개요

호텔 매니지먼트 재팬(Hotel Management Japan Co., Ltd.)은 일본 전역에서 24개 호텔, 총 7671개 객실을 운영하며 3368명의 직원을 보유하고 있다. 자사 브랜드인 오리엔탈 호텔(Oriental Hotels)과 호텔 오리엔탈 익스프레스(Hotel Oriental Express)를 비롯해 힐튼(Hilton), 쉐라톤(Sheraton), 호텔 닛코(Hotel Nikko) 등 글로벌 브랜드 호텔의 운영도 맡고 있다(2025년 10월 기준).

https://www.oriental-hotels.com/en/hotellist/https://www.oriental-hotels.com/en/hotellist/

SOURCE Hotel Management Japan Co., Ltd.