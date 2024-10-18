Olight 發起支持乳腺癌意識與颶風救援的慈善活動

「通過 Olight 每年的捐贈與手電饋贈，他們持續為乳腺癌患者帶來重要的幫助與希望。我們對他們的合作深表感謝，並期待未來的合作，」NBCF 戰略合作夥伴關係經理 Emily Millender 說道。

同時，Olight 正在啟動一項颶風救援活動，以幫助受美國颶風 Helene 和 Milton 嚴重影響的社區。Mettle 3、Seeker 4 和 Diffuse 三款產品的銷售收益將用於支持受災地區。Olight 的產品不僅提供必要的照明，還象徵著在這些艱難時期所帶來的希望。

此次颶風救援活動共籌集了 123,577 美元，此外，Olight 還捐贈了價值 42,466.69 美元的手電，為受災地區提供必要的照明設備。Olight 還組織購買了發電機、飲用水和加熱器等關鍵物資，繼續為有需要的地區帶來及時且實際的幫助。

「Olight 始終致力於成為一家負責任的公司，將社會責任放在首位。面對這些災難，利潤並不是我們的關注重點；相反，我們的責任是帶來積極的影響，」Olight 副總裁兼首席營銷官 Mavis Xiao 解釋道。「我相信，公司存在的真正意義在於為社會做出貢獻，使其變得更美好。」

這些活動反映了 Olight 一直以來對社會公益的貢獻，繼續為有需要的人們照亮前進的道路。通過這些努力，Olight 致力於為全球各地的社區帶來希望和光明，強化了其不僅僅照亮家庭，更要照亮生活的使命。

關於 Olight：

Olight 致力於成為中高端手電的全球領導者，推動行業發展。其多樣化的產品系列適用於從日常隨身攜帶到戶外探險的各種場景，並在歐洲、美洲及全球範圍內廣泛銷售。更多信息請訪問 www.olight.com。

SOURCE Olight Group Co.,Ltd