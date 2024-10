Olight lance des campagnes caritatives en faveur de la sensibilisation au cancer du sein et de l'aide aux victimes des ouragans

LORTON, Virginie, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Olight, une marque résolue à devenir un leader mondial des lampes de poche de milieu et de haut de gamme, a présenté ses initiatives caritatives en faveur de la sensibilisation au cancer du sein et de l'aide aux victimes des ouragans en ce mois d'octobre.

Olight Charity Sale Olight’s Hurricane Relief Charity Collaboration with Community Organization YAIPak (PRNewsfoto/Olight Group Co.,Ltd)

Pendant cette campagne, toutes les recettes des ventes de l'Oclip Pink seront reversées à des organisations de lutte contre le cancer du sein dans le monde entier. Les recettes américaines iront à la National Breast Cancer Foundation (NBCF), tandis que les ventes réalisées dans 12 autres pays soutiendront leurs organisations respectives de lutte contre le cancer du sein, notamment Brustkrebs Deutschland e.V. en Allemagne et la National Breast Cancer Foundation en Australie. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'engagement pluriannuel d'Olight en faveur de la lutte contre le cancer du sein, qui a permis de collecter plus de 600 000 dollars et a eu un impact positif sur plus de 10 000 patientes dans le monde.

« Grâce aux dons réalisés et aux lampes de poche offertes chaque année, Olight continue d'apporter son aide et son espoir aux personnes confrontées au cancer du sein. Nous sommes très reconnaissants de leur partenariat et nous nous réjouissons de nos futurs projets communs », a déclaré Emily Millender, responsable des partenariats stratégiques à la NBCF.

En parallèle, Olight lance une campagne d'aide aux victimes des ouragans afin de venir en aide aux communautés touchées par les récents ouragans dévastateurs Helene et Milton aux États-Unis. Les ventes de trois produits (Mettle 3, Seeker 4 et Diffuse) seront reversées pour l'achat de matériel de secours et l'aide aux régions sinistrées. Les produits d'Olight fourniront non seulement un éclairage essentiel, mais serviront également de symboles d'espoir en ces temps difficiles.

« Olight s'est engagée à être une entreprise responsable, en plaçant la responsabilité sociale au premier plan. Face à ces catastrophes, le profit n'est pas notre priorité ; notre devoir est d'avoir un impact positif », explique Mavis Xiao, vice-présidente et directrice du marketing d'Olight. « Je crois que la véritable raison d'être d'une entreprise est de contribuer à rendre la société meilleure. »

Ces campagnes reflètent les efforts continus d'Olight pour contribuer au bien social, en continuant à illuminer les chemins, au sens propre comme au sens figuré, des personnes dans le besoin. Grâce à ces efforts, Olight s'efforce d'apporter une lueur d'espoir aux communautés du monde entier, renforçant ainsi sa mission consistant à illuminer non seulement les foyers, mais aussi les vies.

À propos d'Olight

Olight est résolue à devenir un leader mondial des lampes de poche milieu et haut de gamme et à promouvoir le secteur. Sa gamme de produits diversifiée répond à différents scénarios, de l'utilisation quotidienne aux aventures en plein air, et est disponible en Europe, aux Amériques et ailleurs.

