Olight startet Wohltätigkeitskampagnen zur Unterstützung des Bewusstseins für Brustkrebs und der Hurrikan-Hilfe

LORTON, Va., 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Olight, eine Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, ein weltweit führender Anbieter von Taschenlampen im mittleren bis oberen Preissegment zu werden, hat diesen Oktober seine Wohltätigkeitsinitiativen zur Unterstützung des Bewusstseins für Brustkrebs und der Katastrophenhilfe bei Hurrikans vorgestellt.

Während dieser Kampagne wird der gesamte Erlös aus dem Verkauf des Oclip Pink an Brustkrebsorganisationen weltweit gespendet. Der Erlös in den USA geht an die National Breast Cancer Foundation (NBCF), während die Verkäufe in zwölf weiteren Ländern die jeweiligen Brustkrebsorganisationen unterstützen, darunter Brustkrebs Deutschland e.V. in Deutschland und die National Breast Cancer Foundation in Australien. Mit dieser Initiative setzt Olight sein mehrjähriges Engagement für Brustkrebs fort. Bisher wurden über 600.000 US-Dollar gesammelt und mehr als 10.000 Patientinnen weltweit unterstützt.

„Durch die jährliche Spende und das Verschenken von Taschenlampen setzt Olight weiterhin ein wichtiges Zeichen der Hilfe und Hoffnung für Menschen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Wir sind sehr dankbar für ihre Partnerschaft und freuen uns auf unsere zukünftigen gemeinsamen Bemühungen", sagte Emily Millender, Manager of Strategic Partnerships bei der NBCF.

Gleichzeitig startet Olight eine Hurrikan-Hilfskampagne, um Gemeinden zu unterstützen, die von den jüngsten verheerenden Wirbelstürmen Helene und Milton in den USA betroffen sind. Der Umsatz von drei Produkten – Mettle 3, Seeker 4 und Diffuse – wird für den Kauf von Hilfsgütern und die Unterstützung von Katastrophengebieten gespendet. Die Produkte von Olight sorgen nicht nur für die notwendige Beleuchtung, sondern dienen auch als Symbole der Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten.

„Olight hat sich verpflichtet, ein verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein, bei dem die soziale Verantwortung an erster Stelle steht. Angesichts dieser Katastrophen steht nicht der Profit im Vordergrund, sondern es ist vielmehr unsere Aufgabe, einen positiven Beitrag zu leisten", erklärt Mavis Xiao, VP und Chief Marketing Officer von Olight. „Ich glaube, dass der wahre Zweck der Existenz eines Unternehmens darin besteht, einen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft zu leisten".

Diese Kampagnen spiegeln die kontinuierlichen Bemühungen von Olight wider, einen Beitrag zum Wohle der Gesellschaft zu leisten und weiterhin sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne Wege für Menschen in Not zu beleuchten. Durch diese Bemühungen möchte Olight Hoffnung und Licht in Gemeinden auf der ganzen Welt bringen, und unterstreicht damit seine Mission, nicht nur Gebäude, sondern auch Leben zu erhellen.

Informationen zu Olight

Olight hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von Taschenlampen im mittleren bis oberen Preissegment zu werden und die Branche voranzutreiben. Die vielfältige Produktpalette deckt verschiedene Szenarien ab, vom alltäglichen Tragen bis hin zu Outdoor-Abenteuern, und ist in ganz Europa, Amerika und darüber hinaus erhältlich.

