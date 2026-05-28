Omdia 2026年第一季度數據：海信鞏固百英吋以上電視全球領先地位
新聞提供者Hisense
29 5月, 2026, 02:04 CST
青島2026年5月29日 /美通社/ -- 全球領先的消費電子與家電品牌海信在2026年第一季度持續強化高端顯示技術領域的領先優勢，穩居百英吋以上電視品類全球第一。據Omdia 2026年第一季度數據顯示，海信百英吋以上電視全球出貨量份額達到55.2%。
依托顯示技術領域的領先實力，海信持續擴充高端電視產品矩陣，推出UXS、UR9與UR8系列產品。作為RGB MiniLED技術開創者，海信憑借Chromagic技術，以「自然真實的色彩」推動行業升級，為全球消費者帶來更逼真的視覺效果、更舒適的護眼體驗與更高的能效表現。其中，UXS被定位為「電視科技巔峰之作」，是海信旗艦創新技術的集大成者；UR9憑借高端RGB MiniLED性能，打造極致影院級觀影體驗；全新上市的UR8則進一步降低高品質RGB MiniLED體驗門檻，讓更多家庭得以享受。
在U7、U6 Pro等MiniLED機型上，海信依托Hi-QLED MiniLED技術，持續鞏固畫質領先優勢。通過搭載先進的分區控光技術與自研光控創新方案，海信實現更鮮活的色彩、更深邃的黑場與更清晰的細節，打造更具層次感的對比度與更沉浸的MiniLED觀影體驗。
激光顯示領域，海信不斷突破家庭影院娛樂邊界，憑借不斷豐富的激光產品陣容鞏固品類領先地位。近期上市的旗艦激光投影機XR10，以高亮度、豐富的色彩表現與穩定的長效性能，呈現影院級巨幕畫面，可支持最大300英吋屏幕，帶來沉浸式家庭影院體驗。展望未來，即將推出的L9Q Pro激光電視與PX4 Pro激光影院，將進一步展現海信在超大屏娛樂領域的新一代創新成果，憑借突破性亮度、精細化色彩表現與高端音畫體驗，滿足高端家庭影院愛好者的需求。
從RGB MiniLED到激光顯示，海信以更大屏幕、更自然真實的色彩、更沉浸的音畫體驗，持續為全球消費者重新定義高端家庭娛樂。
關於海信
海信成立於1969年，是全球知名家電與消費電子企業，業務遍及全球160多個國家，專注提供高品質多媒體產品、家用電器與智能信息技術解決方案。據Omdia數據，2023年至2026年第一季度，海信連續位居全球百英吋以上電視市場第一。作為RGB MiniLED技術開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED技術創新。同時，海信是2026年國際足聯世界盃™官方贊助商，致力於通過全球體育合作與世界各地消費者建立連接。
SOURCE Hisense
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