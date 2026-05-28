Omdia เผยผลจัดอันดับไตรมาส 1/2569 ชู Hisense นั่งแท่นผู้นำโลก กลุ่มทีวีจอยักษ์ 100 นิ้วขึ้นไป
News provided byHisense
28 May, 2026, 21:43 CST
ชิงเต่า, จีน, 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hisense ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดเทคโนโลยีจอแสดงผลระดับพรีเมียมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นในไตรมาสแรกของปี 2569 โดยคว้าอันดับ 1 ของโลกในตลาดทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป ซึ่งข้อมูลล่าสุดจาก Omdia ประจำไตรมาส 1 ปี 2569 ระบุว่า Hisense ครองส่วนแบ่งยอดจัดส่งทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป สูงถึง 55.2% ของทั้งโลก
Hisense นำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีจอแสดงผลมาต่อยอด พร้อมเดินหน้ายกระดับทัพผลิตภัณฑ์ทีวีระดับพรีเมียมอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการส่งซีรีส์สุดล้ำอย่าง UXS, UR9 และ UR8 ลงตลาด โดย Hisense ในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยี RGB MiniLED พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสีสันสมจริงเป็นธรรมชาติ "Natural and Real Color" ซึ่งขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Chromagic มอบภาพที่เสมือนจริงยิ่งขึ้น สบายตามากกว่าเดิม และประหยัดพลังงานเพื่อผู้บริโภคทั่วโลก ทั้งนี้ ซีรีส์ UXS ได้รับการวางตำแหน่งให้เป็นที่สุดแห่งเทคโนโลยีทีวี โดยเป็นโมเดลเรือธงในการโชว์นวัตกรรมล้ำสมัยของ Hisense ขณะที่ซีรีส์ UR9 พร้อมมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์ขั้นสุด ผ่านขีดความสามารถอันเหนือชั้นของ RGB MiniLED ระดับพรีเมียม และสำหรับการเปิดตัวซีรีส์ UR8 น้องใหม่ล่าสุด จะช่วยให้ผู้บริโภคตามบ้านสามารถเข้าถึงประสบการณ์ภาพเหนือระดับจากเทคโนโลยี RGB MiniLED ได้ง่ายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Hisense ยังเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความคมชัดของภาพในไลน์อัปทีวี MiniLED รุ่นยอดนิยมอย่าง U7 และ U6 Pro ด้วยเทคโนโลยี Hi-QLED MiniLED โดย Hisense ผสานการทำงานระหว่างระบบหรี่แสงเฉพาะจุดและนวัตกรรมควบคุมแสงเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ ส่งผลให้การถ่ายทอดสีสันมีความสดใส ภาพมิติสีดำลุ่มลึก และเก็บรายละเอียดได้อย่างคมชัด มอบคอนทราสต์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่า เพื่อประสบการณ์การรับชมทีวี MiniLED ที่เต็มอิ่มในทุกอารมณ์
สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์จอแสดงผลเลเซอร์ Hisense ยังคงเดินหน้าทลายขีดจำกัดของความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์ภายในบ้าน พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดด้วยการขยายไลน์อัปนวัตกรรมเลเซอร์ โดยล่าสุดได้ส่งเลเซอร์โปรเจกเตอร์ระดับเรือธงรุ่น XR10 ลงตลาด โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดภาพที่คมชัดระดับโรงภาพยนตร์ ให้ความสว่างสูง สีสันอิ่มเอิบสมจริง และมีสมรรถนะที่เชื่อถือได้ในระยะยาว มอบประสบการณ์โฮมเธียเตอร์ที่เต็มอิ่มสมจริงบนหน้าจอขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง 300 นิ้ว ยิ่งไปกว่านั้น Hisense ยังเตรียมเปิดตัวเลเซอร์ทีวีรุ่น L9Q Pro และเลเซอร์ซินีมารุ่น PX4 Pro เพื่อโชว์นวัตกรรมโลกอนาคตของแบรนด์ในการยกระดับความบันเทิงบนหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษ ผสานรวมทั้งความก้าวหน้าในเรื่องความสว่าง การแสดงผลสีสันที่ละเอียดแม่นยำ และประสบการณ์ระบบภาพและเสียงระดับพรีเมียม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่รักความบันเทิงระดับโฮมซินีมา
จากเทคโนโลยี RGB MiniLED สู่จอแสดงผลเลเซอร์ Hisense ยังคงมุ่งมั่นพลิกโฉมความบันเทิงภายในบ้านระดับพรีเมียม ผ่านหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้น การแสดงผลสีสันที่สมจริงเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น และประสบการณ์ระบบภาพและเสียงที่โอบล้อมเต็มอิ่มยิ่งกว่าเดิมเพื่อผู้บริโภคทั่วโลก
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 และเป็นผู้นำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยดำเนินธุรกิจในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก เชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชัน IT อัจฉริยะคุณภาพสูง จากข้อมูลของ Omdia ระบุว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มโทรทัศน์ขนาด 100 นิ้วขึ้นไปในช่วงปี 2566 ถึงไตรมาสแรกของปี 2569 และในฐานะผู้บุกเบิก RGB MiniLED บริษัทก็ยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม RGB MiniLED รุ่นถัดไป ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026™ Hisense มุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ชมทั่วโลก
SOURCE Hisense
Share this article