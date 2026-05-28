Omdia Q1/2026: Hisense củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu ở phân khúc TV 100 inch trở lên

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 28 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng toàn cầu, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong công nghệ hiển thị cao cấp trong quý 1 năm 2026, đồng thời giữ vị trí số 1 toàn cầu ở phân khúc TV từ 100 inch trở lên. Theo dữ liệu Omdia công bố quý 1 năm 2026, thị phần xuất xưởng TV từ 100 inch trở lên trên toàn cầu của Hisense đạt 55,2%.

Dựa trên nền tảng dẫn đầu về công nghệ hiển thị, Hisense tiếp tục mở rộng danh mục TV cao cấp với các dòng UXS, UR9 và UR8. Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense đang thúc đẩy ngành với công nghệ hiển thị "màu sắc tự nhiên và chân thực" được hỗ trợ bởi Chromagic, mang đến hình ảnh chân thực hơn, nâng cao độ thoải mái cho mắt và cải thiện hiệu suất năng lượng cho người dùng trên toàn cầu. Được định vị là Đỉnh cao công nghệ TV, UXS đại diện cho mẫu flagship trình diễn những đổi mới sáng tạo của Hisense, trong khi UR9 mang đến trải nghiệm điện ảnh tối thượng thông qua hiệu suất RGB MiniLED cao cấp. Dòng UR8 mới giúp mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận trải nghiệm RGB MiniLED chất lượng cao đến nhiều hộ gia đình hơn.

Trên các mẫu MiniLED như U7 và U6 Pro, Hisense tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu về chất lượng hình ảnh thông qua công nghệ Hi-QLED MiniLED. Bằng việc kết hợp công nghệ làm mờ cục bộ tiên tiến và những đổi mới về kiểm soát ánh sáng độc quyền, Hisense mang đến màu sắc sống động hơn, màu đen sâu hơn và chi tiết sắc nét hơn — tạo nên độ tương phản phong phú hơn và trải nghiệm xem MiniLED đắm chìm hơn.

Trong lĩnh vực hiển thị Laser, Hisense tiếp tục mở rộng giới hạn của giải trí điện ảnh tại gia, củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trong phân khúc này thông qua danh mục sản phẩm Laser ngày càng mở rộng. Mới được ra mắt gần đây, mẫu máy chiếu Laser flagship XR10 mang đến hình ảnh quy mô điện ảnh với độ sáng cao, biểu đạt màu sắc phong phú và hiệu suất ổn định lâu dài, mang lại trải nghiệm rạp chiếu phim tại gia đắm chìm trên màn hình lên tới 300 inch. Trong thời gian tới, các mẫu L9Q Pro Laser TV và PX4 Pro Laser Cinema sắp ra mắt sẽ tiếp tục giới thiệu những đổi mới công nghệ thế hệ mới của Hisense trong lĩnh vực giải trí màn hình siêu lớn, kết hợp độ sáng đột phá, khả năng tái tạo màu sắc tinh chỉnh cùng trải nghiệm nghe nhìn cao cấp dành cho những người yêu thích rạp chiếu phim tại gia có yêu cầu khắt khe.

Từ công nghệ RGB MiniLED đến công nghệ hiển thị Laser, Hisense tiếp tục tái định nghĩa giải trí tại gia cao cấp thông qua màn hình lớn hơn, màu sắc tự nhiên và chân thực hơn, cùng trải nghiệm nghe nhìn đắm chìm hơn cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 – Q1/2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

