Omdia S1 2026: Hisense Perkukuh Kepimpinan Global dalam TV 100-Inci dan Ke Atas

QINGDAO, China, 29 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka global dalam elektronik pengguna dan perkakas rumah, terus memperkukuh kepimpinannya dalam teknologi paparan premium pada suku pertama 2026 dan menduduki tempat No.1 global dalam kategori TV 100-inci dan ke atas. Menurut data Omdia bagi suku pertama 2026, pegangan penghantaran global TV 100-inci dan ke atas Hisense mencapai 55.2 peratus.

Berdasarkan kepimpinan teknologi paparannya, Hisense terus memperluas barisan TV premium menerusi siri UXS, UR9 dan UR8. Sebagai Pelopor RGB MiniLED, Hisense memacu kemajuan industri melalui "Warna Semula Jadi dan Nyata" yang diperkasakan oleh Chromagic, sekali gus membawa visual lebih hidup, keselesaan mata yang dipertingkat dan kecekapan tenaga lebih baik kepada pengguna di seluruh dunia. Diposisikan sebagai Kemuncak Teknologi TV, UXS mewakili pameran inovasi utama Hisense, manakala UR9 menawarkan pengalaman Sinematik Termaju melalui prestasi RGB MiniLED premium. UR8 yang baru diperkenalkan pula memperluas akses kepada pengalaman RGB MiniLED berkualiti tinggi untuk lebih banyak isi rumah.

Merentasi model MiniLED seperti U7 dan U6 Pro, Hisense terus memperkukuh kepimpinan kualiti gambar melalui teknologi Hi-QLED MiniLED. Dengan menggabungkan pemalapan setempat termaju dan inovasi kawalan cahaya proprietari, Hisense menawarkan warna yang lebih terang, hitam yang lebih gelap dan perincian yang lebih tajam — sekali gus menghasilkan kontras yang lebih jelas dan pengalaman tontonan MiniLED yang lebih imersif.

Dalam segmen paparan Laser, Hisense terus menolak batas hiburan sinematik di rumah dan mengukuhkan kepimpinan kategorinya melalui portfolio Laser yang semakin berkembang. Projektor Laser utama XR10 yang baru dilancarkan menawarkan visual berskala sinematik dengan kecerahan tinggi, ekspresi warna kaya dan prestasi jangka panjang yang boleh dipercayai, sekali gus memberikan pengalaman teater rumah imersif pada skrin sehingga 300 inci. Pada masa depan, Laser TV L9Q Pro dan PX4 Pro Laser Cinema yang bakal diperkenalkan turut menyerlahkan inovasi generasi baharu Hisense dalam hiburan ultra skrin besar, dengan menggabungkan tahap kecerahan terobosan, prestasi warna yang diperhalusi dan pengalaman audio visual premium untuk peminat sinema rumah premium.

Daripada RGB MiniLED hingga paparan Laser, Hisense terus mentakrif semula hiburan rumah premium melalui skrin lebih besar, warna lebih semula jadi dan nyata, serta pengalaman audio visual yang lebih imersif untuk pengguna di seluruh dunia.

Latar Belakang Hisense

Ditubuhkan pada 1969, Hisense ialah peneraju global yang diiktiraf dalam perkakas rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih 160 negara, khusus dalam menyediakan produk multimedia berkualiti tinggi, perkakas rumah dan penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No.1 global dalam segmen TV 100-inci dan ke atas (2023–S1 2026). Sebagai Pelopor RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi baharu. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026™, Hisense komited terhadap kerjasama sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan audiens di seluruh dunia.

SOURCE Hisense