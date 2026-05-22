海信推出UR8，以自然真實色彩將新一代RGB MiniLED技術帶入更多家庭

UR8搭載Hi-View AI Engine RGB處理器，可提供更豐富、更精準的畫面表現，使電影、體育直播以及遊戲世界以更強的層次感與真實感呈現。原生180Hz遊戲模式確保超流暢動態效果與快速響應性能，讓用戶在高速動作與激烈遊戲過程中始終保持沉浸體驗。由Devialet調校的沉浸式2.1.2多聲道環繞音效，則進一步通過影院級聲音表現提升整體體驗，使每一個場景都更加生動震撼。

通過UR8，Hisense持續加速RGB MiniLED技術的普及，讓全球消費者更容易接觸到新一代顯示創新技術。UR8融合先進畫質表現、智能處理能力與精緻設計，代表了高端家庭娛樂未來發展的又一重大進步。

關於海信

海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子領導品牌，業務遍及160多個國家和地區，專注於提供高品質多媒體產品、家電產品以及智能IT解決方案。根據Omdia數據，海信在100英吋及以上電視市場連續三年（2023-2025）位居全球第一。作為RGB MiniLED的開創者，海信持續引領新一代RGB MiniLED創新。作為FIFA World Cup 2026™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作與世界各地消費者建立連接。

SOURCE Hisense