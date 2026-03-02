Polyplastics développe de nouvelles versions de PLASTRON(R) LFT avec un contenu recyclé post-consommation

TOKYO, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co. Ltd, un leader mondial des thermoplastiques techniques, annonce le développement de nouvelles versions de thermoplastiques à fibres longues (LFT) PLASTRON(R) fabriqués à partir de polypropylène (PP) recyclé après consommation (PCR). Les deux nouvelles versions de développement, qui présentent des propriétés mécaniques équivalentes à celles des produits en matériaux vierges, sont en cours de production d'échantillons et d'évaluation.

Image : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202602184262/_prw_PI1fl_vxqX677M.jpg

Dans le cadre de l'engagement de Polyplastics à promouvoir les solutions de matériaux durables, ces nouvelles versions -- PLASTRON(R) RSG20011 et RSG20013 -- ont une teneur en PCR de plus de 30% combinée à un renforcement en fibres de verre de 30 à 40%. Ces versions nouvellement développées offrent des performances mécaniques, comme une grande rigidité et une excellente résistance aux chocs, équivalentes à celles des produits commerciaux de l'entreprise fabriqués à partir de matières premières vierges.

En utilisant des matériaux PCR collectés sur le marché, les nouvelles versions développées contribuent à réduire l'empreinte carbone du produit. Par rapport aux produits fabriqués à partir de matières premières vierges, ces versions permettent de réduire l'empreinte carbone de plus de 20%. Les valeurs d'empreinte carbone indiquées ci-dessus ont été calculées sur la base du Protocole GES et de la norme ISO 14067, en utilisant des données opérationnelles sur une période définie ainsi que des valeurs de référence provenant de bases de données éprouvées. Ces chiffres ne sont pas des valeurs garanties.

Polyplastics élargira encore sa gamme de produits utilisant des matières premières recyclées, ainsi que ceux incorporant des matériaux de renforcement respectueux de l'environnement tels que les fibres de cellulose. Avec ces efforts, l'entreprise vise à répondre à un éventail encore plus large de besoins en matière d'applications et à contribuer à un avenir plus durable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB000002F4N7YAK/231?language=en_US

