Polyplastics entwickelt neue PLASTRON(R) LFT-Sorten mit Post-Consumer-Recyclinganteil

TOKIO, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., ein weltweit führender Hersteller von technischen Thermoplasten, hat die Entwicklung neuer PLASTRON(R) Langfaser-Thermoplaste (LFT) auf Basis von post-consumer recyceltem (PCR) Polypropylen (PP) bekannt gegeben. Die beiden neuen Entwicklungssorten, die mechanische Eigenschaften aufweisen, die denen von Neuware gleichwertig sind, befinden sich in der Musterproduktion und -bewertung.

Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202602184262/_prw_PI1fl_vxqX677M.jpg

Als Teil des Engagements von Polyplastics, nachhaltige Materiallösungen voranzutreiben, weisen diese neuen Typen – PLASTRON(R) RSG20011 und RSG20013 – einen PCR-Gehalt von mehr als 30 % in Kombination mit 30 bis 40 % Glasfaserverstärkung auf. Die neu entwickelten Sorten bieten eine mechanische Leistung – wie hohe Steifigkeit und ausgezeichnete Schlagfestigkeit – die den kommerziellen Produkten des Unternehmens aus neuen Rohstoffen gleichwertig ist.

Durch die Verwendung von PCR-Materialien, die auf dem Markt gesammelt werden, tragen die neu entwickelten Sorten dazu bei, den Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (PCF) zu verringern. Im Vergleich zu Produkten, die aus neuen Rohstoffen hergestellt werden, reduzieren diese Sorten den Kohlenstoff-Fußabdruck um mehr als 20 %. Die oben aufgeführten PCF-Werte wurden auf der Grundlage des GHG-Protokolls und der ISO-Norm 14067 unter Verwendung von Betriebsdaten über einen bestimmten Zeitraum sowie von Referenzwerten aus zuverlässigen Datenbanken berechnet. Diese Zahlen sind keine garantierten Werte.

Polyplastics wird sein Angebot an Produkten, die recycelte Rohstoffe verwenden, sowie an Produkten, die umweltfreundliche Verstärkungsmaterialien wie Zellulosefasern enthalten, weiter ausbauen. Damit will das Unternehmen ein noch breiteres Spektrum an Anwendungsbedürfnissen abdecken und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB000002F4N7YAK/231?language=en_US

Informationen zu Polyplastics

Polyplastics Co. Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplasten. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC und LFT, wobei POM, LCP und COC weltweit führende Marktanteile aufweisen. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung stützt sich das Unternehmen auf ein starkes globales Netzwerk aus Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- sowie Vertriebsressourcen, das in der Lage ist, fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig wandelnden globalen Markt zu entwickeln.

PLASTRON(R) ist eine eingetragene Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.