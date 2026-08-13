Quantinuum Melaportkan Keputusan Suku Kedua 2026

Pendapatan Suku Kedua Meningkat 279% Tahun Ke Tahun; Meningkatkan TK2026

Menunjukkan Ketepatan Logik Hampir Lima-Sembilan pada Helios, Sekali Gus Memperkukuhkan Kepimpinan dalam Toleransi Ralat

Mengumumkan Perkongsian Pertama Industri dengan Oracle untuk Menggunakan Helios sebagai Perkhidmatan Infrastruktur Awan Oracle (OCI)

Memperkukuhkan Rantaian Bekalan Melalui Kerjasama Strategik dengan Pengeluar Elektronik Global Utama

BROOMFIELD, Colo., 13 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) ("Syarikat"), sebuah syarikat pengkomputeran kuantum terkemuka, hari ini mengumumkan keputusan kewangan bagi suku kedua yang berakhir pada 30 Jun 2026.

"Prestasi suku kedua kami menunjukkan pelaksanaan yang kukuh terhadap strategi kami. Kami telah mencapai kejayaan R&D yang kritikal untuk memajukan pelan hala tuju platform kami dan meningkatkan kedudukan daya saing kami, mengukuhkan keupayaan rantaian bekalan dan pembuatan kami, dan meningkatkan penglibatan ekosistem pembangun kami," kata Rajeeb Hazra, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Quantinuum. "Hasilnya, kami sedang menyaksikan momentum komersial yang bergerak semakin pantas untuk perniagaan, yang digambarkan dalam hasil suku kedua serta unjuran setahun penuh yang lebih baik. Dengan tunai melebihi $2 bilion, kami mempunyai keupayaan untuk melabur bagi mempercepatkan pelan perniagaan kami, di samping mengekalkan pendekatan berdisiplin terhadap peruntukan modal bagi memastikan pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang yang lestari."

Sorotan Kewangan Suku Kedua 2026

Menyelesaikan tawaran awam permulaan tradisional pertama dalam industri, dengan memperoleh hasil kasar sebanyak $1.7 bilion

Hasil adalah $8 juta, +279% tahun ke tahun, berbanding $2 juta dalam tempoh yang sama pada tahun sebelumnya

Margin kasar GAAP adalah (64.4%), meningkat 27 mata peratusan berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya

Margin kasar terlaras ialah 62%, turun 60 mata asas berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya.

Kerugian bersih GAAP adalah $597 juta, berbanding kerugian bersih sebanyak $ 57 juta dalam tempoh yang sama pada tahun sebelumnya

Kerugian EBITDA terlaras ialah $68 juta, berbanding kerugian sebanyak $43 juta dalam tempoh yang sama pada tahun sebelumnya.

Kerugian bersih sesaham mengikut GAAP yang boleh dikaitkan dengan pemegang saham biasa Kelas A ialah $1.93.

Kerugian bersih sesaham terlaras ialah $0.28

Tunai & setara tunai, dan pelaburan jangka pendek adalah $2.1 bilion pada 30 Jun 2026

EBITDA Terlaras, Margin Kasar Terlaras dan kerugian bersih sesaham Terlaras ialah ukuran kewangan bukan GAAP yang ditakrifkan di bawah "Ukuran Kewangan Bukan GAAP." Untuk menyelaraskan ukuran kewangan bukan GAAP ini dengan ukuran kewangan GAAP yang paling setanding secara langsung, rujuk jadual Lampiran di akhir siaran akhbar ini.

Sorotan Perniagaan Suku Kedua dan Terkini

Sorotan Komersial

Mengumumkan kerjasama strategik yang pertama dalam industri dengan Oracle untuk menggunakan Helios di pusat data AI Oracle Cloud Infrastructure (OCI), untuk mendayakan beban kerja hibrid kuantum-AI sebagai perkhidmatan OCI. Dengan beroperasi di premis dalam infrastruktur OCI, Helios dijangka dapat disepadukan dengan lancar dengan perkhidmatan pengkomputeran, rangkaian, storan, identiti dan data OCI sedia ada di bawah tadbir urus dan kawalan akses sama yang telah digunakan oleh pelanggan.

Mengumumkan kerjasama strategik dengan HPE untuk mewujudkan rangka kerja bagi menggabungkan pengkomputeran kuantum dengan persekitaran HPC dan AI serta melibatkan pelanggan perusahaan dalam penyelesaian hibrid kuantum-klasik untuk kes penggunaan saintifik dan perindustrian bernilai tinggi.

Pencapaian R&D

Teknologi Produk dan Rantaian Bekalan

Menunjukkan kesetiaan logik hampir lima-sembilan yang terkemuka dalam industri pada Helios, dengan menggunakan keluarga kod QEC baharu, mengukuhkan kepimpinan Quantinuum dalam toleransi ralat.

Membuat kemajuan ke arah pelancaran Sol pada tahun 2027, dengan cip perangkap Sol telah kembali daripada proses fabrikasi dan kini menjalani proses pengesahan produk.

Apollo kekal mengikut jadual untuk tahun 2029, dengan kemajuan besar yang dicapai merentasi subsistem seni bina utama melalui prototaip.

Memeterai perjanjian pembangunan bersama baharu dengan pengeluar elektronik global terkemuka untuk membangunkan bersama infrastruktur, kejuruteraan sistem dan keupayaan pembuatan yang diperlukan bagi generasi komputer kuantum akan datang.

Menandatangani surat niat dengan Pejabat R&D CHIPS Jabatan Perdagangan A.S. bagi memperkukuhkan rantaian bekalan domestik dan mempercepatkan kepimpinan A.S. dalam bidang pengkomputeran kuantum ion terperangkap.

Ekosistem

Mempercepatkan penggunaan Nexus, dengan 180 organisasi kini menggunakan platform pembangun berasaskan awan tersebut untuk membangunkan aplikasi kuantum baharu.

Melancarkan Guppy Playpond, persekitaran berasaskan web yang mudah digunakan dan disediakan untuk pembangun mempelajari cara menulis dan menguji kod dalam Guppy, bagi meningkatkan penggunaan bahasa pengaturcaraan kuantum generasi akan datang ini.

Memperluaskan Program Rakan Kongsi Pemula Quantinuum dengan Qedma, dengan mengintegrasikan perisian penyekatan dan pengurangan ralatnya ke dalam platform Nexus Quantinuum, menyediakan lapisan pengoptimuman tambahan kepada pengguna perusahaan dan saintifik yang dapat meningkatkan ketepatan bagi beban kerja yang besar dan kompleks.

Penyelidikan Aplikasi

Mencipta algoritma anggaran fasa kuantum selari baharu untuk penentuan sifat molekul yang lebih cepat dan lebih tepat, dengan aplikasi yang luas termasuk farmaseutikal, sains hayat, dan tenaga.

Menunjukkan, dengan NVIDIA dan syarikat farmaseutikal Fortune 100, bagaimana simulasi kuantum berasaskan AI berpotensi meningkatkan pencirian sifat molekul dalam aplikasi farmaseutikal.

Melakukan simulasi bahan magnetik kompleks dengan ketepatan yang melebihi had keupayaan praktikal komputer klasik tercanggih, yang berpotensi untuk digunakan bagi menambah baik sistem maglev dan MRI.

Prospek Kewangan

Menyediakan panduan rasmi pertama sebagai syarikat awam, dengan hasil 2026 dijangka berada dalam julat $28 juta hingga $32 juta.

Panggilan Persidangan Suku Kedua 2026

Quantinuum akan menganjurkan panggilan persidangan pada pukul 5 petang waktu Timur pada hari Selasa, 11 Ogos 2026, untuk membincangkan keputusannya bagi suku kedua yang berakhir pada 30 Jun 2026, dan memberikan maklumat perniagaan terkini. Panggilan akan dapat diikuti secara langsung melalui siaran web di sini.

Rakaman semula siaran web tersebut akan dapat diikuti di laman web Perhubungan Pelabur Quantinuum selepas panggilan dan akan kekal tersedia selama satu tahun.

Langkah-langkah Kewangan Bukan GAAP

Sebagai tambahan kepada penyata kewangan disatukan ringkas Quantinuum yang dibentangkan mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum di A.S. ("GAAP"), Syarikat menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP berikut yang dibentangkan dalam siaran ini: Keuntungan Kasar Terlaras, Margin Kasar Terlaras, Kerugian Bersih Terlaras, diagihkan sepenuhnya, EBITDA Terlaras, dan Kerugian Bersih Sesaham Terlaras, diagihkan sepenuhnya.

Keuntungan Kasar Laras bermula dengan keuntungan kasar GAAP dan menambah semula pampasan ekuiti serta cukai majikan berkaitan yang dikaitkan dengan kos hasil, serta susut nilai dan pelunasan yang dikaitkan dengan kos hasil.

Margin Kasar Terlaras dikira sebagai Keuntungan Kasar Terlaras dibahagikan dengan hasil, bersih.

Kerugian Bersih Taras, diagihkan sepenuhnya bermula dengan kerugian bersih GAAP berdasarkan asas penukaran, menambah semula perbelanjaan cukai pendapatan GAAP, melaraskan pampasan ekuiti dan cukai majikan berkaitan, kos tawaran awam permulaan serta peralihan kepada pelaporan sebagai syarikat awam, perubahan dalam nilai saksama waran yang diklasifikasikan sebagai liabiliti, dan kerugian atas pelupusan serta penurunan nilai aset, kemudian menggunakan andaian kadar cukai statutori terhadap kerugian sebelum cukai terlaras yang terhasil. Tiada manfaat cukai diiktiraf berkenaan dengan kerugian yang tertakluk kepada elaun penilaian penuh, dan oleh itu tiada manfaat cukai ditunjukkan dalam tempoh yang dibentangkan.

EBITDA Terlaras bermula dengan Kerugian Bersih Terlaras, diagihkan sepenuhnya, dan seterusnya tidak termasuk pendapatan faedah, bersih, susut nilai dan pelunasan aset tidak ketara yang diperoleh.

Kerugian Bersih Terlaras Sesaham, diagihkan sepenuhnya dikira sebagai Kerugian Bersih Terlaras diagihkan sepenuhnya, dibahagikan dengan saham terlaras, diagihkan sepenuhnya, asas dan dicairkan, yang terdiri daripada purata wajaran saham biasa Kelas A yang belum ditebus dan Unit Biasa Quantinuum Holdings.

Pihak pengurusan berpendapat bahawa ukuran ini memberikan pelabur maklumat tambahan yang berguna untuk menilai prestasi operasi dan trend Syarikat merentasi tempoh. Keputusan Quantinuum merangkumi caj bukan tunai besar yang tidak mencerminkan kos menjalankan perniagaan dalam tempoh tersebut, terutamanya pampasan berasaskan saham yang diiktiraf setelah Penyusunan Semula serta pengukuran semula waran yang diklasifikasikan sebagai liabiliti selesai. Kedua-duanya didorong oleh pencetus perakaunan dan input luaran dan bukannya aktiviti operasi. Sebagai perniagaan yang masih di peringkat awal pengkomersialan, keputusan Quantinuum tempoh ke tempoh juga dipengaruhi oleh masa pemeteraian kontrak individu. Ukuran yang mengasingkan prestasi operasi asas daripada item bukan tunai dan peralihan membantu pelabur menilai trend merentasi tempoh.

Struktur Up-C Quantinuum bermakna kerugian bersih GAAP yang boleh dikaitkan dengan Quantinuum Inc. hanya mencerminkan bahagian ekonomi yang berkaitan dengan saham Kelas A. Pembentangan keputusan terlaras berdasarkan asas penukaran dan agihan penuh menggambarkan keseluruhan entiti ekonomi, selaras dengan cara pihak pengurusan menilai prestasi dan menguruskan perniagaan. Pihak pengurusan menggunakan ukuran ini untuk perancangan dan unjuran dalaman, menilai prestasi operasi serta menyediakan belanjawan.

Ukuran kewangan bukan GAAP ini adalah tambahan dan tidak disediakan mengikut GAAP. Ukuran ini tidak bertujuan untuk dipertimbangkan secara berasingan atau sebagai pengganti kepada maklumat kewangan paling setanding yang disediakan mengikut GAAP. Ukuran bukan GAAP Quantinuum mungkin berbeza daripada ukuran dengan tajuk sama yang digunakan oleh syarikat lain dan, oleh itu, mungkin tidak dapat dibandingkan. Pelabur hendaklah meneliti penyelarasan tersebut dan tidak bergantung pada mana-mana ukuran kewangan tunggal untuk menilai perniagaan Syarikat.

Setiap ukuran kewangan bukan GAAP diselaraskan dengan ukuran kewangan GAAP yang paling setanding dalam adual di bahagian akhir siaran ini.

Maklumat Tentang Quantinuum

Quantinuum ialah syarikat pengkomputeran kuantum terkemuka yang menawarkan platform tindanan penuh yang direka bentuk untuk membolehkan pengkomputeran kuantum ditempatkan dalam persekitaran dunia sebenar. Syarikat telah mengkomersialkan dan menggunakan beberapa generasi sistem kuantum berasaskan ion terperangkap yang dibina berasaskan seni bina QCCD yang telah terbukti, yang dilaksanakannya dengan reka bentuk dan keupayaan inovatif untuk mencapai tahap ketepatan tertinggi dalam industri berdasarkan purata kesetiaan get dua qubit.[1] Quantinuum bekerjasama secara aktif dengan peneraju pasaran dalam bidang farmaseutikal, sains bahan, perkhidmatan kewangan serta pasaran kerajaan dan perindustrian, di samping institusi akademik dan penyelidikan di seluruh dunia. Syarikat ini mempunyai tenaga kerja global berjumlah kira-kira 800 pekerja, termasuk saintis dan penyelidik terkemuka. Lebih 70% pasukan teknologi syarikat ini memiliki PhD atau Ijazah Sarjana. Ibu pejabat Quantinuum terletak di Broomfield, Colorado, dengan kemudahan tambahan merentasi Amerika Syarikat, United Kingdom, Jerman, Jepun, Qatar dan Singapura. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.quantinuum.com.

Ketersediaan Maklumat di Laman Web Quantinuum

Pelabur dan pihak lain harus mengambil maklum bahawa Quantinuum secara berkala mengumumkan maklumat penting kepada pelabur dan pasaran melalui pemfailan dengan SEC, siaran akhbar, panggilan persidangan awam, siaran web dan laman web Perhubungan Pelabur Quantinuum. Walaupun tidak semua maklumat yang disiarkan oleh Syarikat di laman web Perhubungan Pelabur Quantinuum merupakan maklumat penting, sesetengah maklumat mungkin dianggap penting. Sehubungan itu, Syarikat menggalakkan pelabur, media dan pihak lain yang berminat dengan Quantinuum untuk menyemak maklumat yang dikongsi di ir.quantinuum.com.

Pernyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan pandang ke hadapan dalam pengertian Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kepercayaan dan jangkaan semasa pihak pengurusan Quantinuum serta tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang ketara. Keputusan sebenar mungkin banyak berbeza daripada keputusan yang dinyatakan dalam kenyataan ramalan tentang masa hadapan. Sebarang kenyataan yang dibuat dalam siaran akhbar ini yang bukan kenyataan fakta sejarah, termasuk kenyataan tentang kepercayaan, jangkaan dan pandangan kami adalah kenyataan ramalan tentang masa hadapan. Kenyataan ramalan tentang masa hadapan termasuk maklumat mengenai kemungkinan atau anggapan hasil operasi masa depan, termasuk panduan dan penerangan kami mengenai rancangan dan strategi perniagaan kami. Kenyataan ini sering merangkumi perkataan seperti "menjangkakan," "mengharapkan," "panduan," "mencadangkan," "merancang," "percaya," "berhasrat," "menganggarkan," "menyasarkan," "mengunjurkan," "seharusnya," "boleh," "akan," "mungkin," "berkemungkinan," "meramalkan," "prospek," "potensi," "terus," "berusaha," "membuat ramalan," atau perkataan berlawanan bagi perkataan-perkataan tersebut serta ungkapan lain yang serupa.

Faktor-faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar banyak berbeza daripada yang diterangkan dalam kenyataan ramalan tentang masa hadapan termasuk, tetapi tidak terhad kepada: keupayaan kami untuk membangunkan, mengkomersialkan dan mendapatkan penerimaan pasaran terhadap produk perkakasan dan perisian pengkomputeran kuantum kami; kadar perkembangan industri pengkomputeran kuantum dan masa pencapaian kelebihan kuantum komersial; keupayaan kami untuk menarik dan mengekalkan pelanggan bagi sistem pengkomputeran kuantum dan tawaran pengkomputeran kuantum sebagai perkhidmatan kami; risiko keusangan teknologi atau kemunculan pendekatan pengkomputeran kuantum yang bersaing, termasuk modaliti superkonduktor, fotonik atau modaliti lain; kebergantungan kami pada pembekal utama dan pengilang komponen khusus, termasuk komponen yang diperlukan untuk sistem kuantum ion terperangkap kami; keupayaan kami untuk meningkatkan skala pengeluaran komputer kuantum dan sistem kami yang berkaitan; keupayaan kami untuk melindungi harta intelek dan teknologi proprietari kami; kos penyelidikan dan pembangunan tinggi yang sememangnya diperlukan dalam pembangunan keupayaan pengkomputeran kuantum generasi seterusnya; keupayaan kami untuk menarik dan mengekalkan saintis, jurutera dan kakitangan lain yang berkemahiran tinggi dalam pasaran tenaga kerja yang kompetitif; perubahan dalam pembiayaan kerajaan, kawalan eksport atau peraturan yang mempengaruhi teknologi kuantum; ketidakpastian berhubung masa dan skala aplikasi komersial; risiko keselamatan siber dan perlindungan data pelanggan yang sensitif; serta keadaan makroekonomi, ketidakstabilan geopolitik dan potensi kesannya terhadap perniagaan dan operasi kami. Untuk maklumat tambahan mengenai perkara ini dan risiko lain yang boleh menjejaskan kenyataan ramalan tentang masa hadapan Syarikat, lihat faktor risiko Syarikat yang dibincangkan dalam pemfailannya dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS, kerana faktor risiko tersebut mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa. Anda harus menilai semua kenyataan ramalan tentang masa hadapan yang dibuat dalam siaran akhbar ini dalam konteks risiko dan ketidakpastian ini. Syarikat menafikan sebarang niat atau kewajipan untuk mengemas kini, menyemak semula atau menarik balik sebarang kenyataan ramalan tentang masa hadapan dalam siaran akhbar ini, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

[1] Setakat 31 Disember 2025.

Lampiran













Penyata Operasi Ringkas Disatukan (Tidak Diaudit) (dalam ribuan dolar, kecuali data saham dan sesaham)





Jumlah mungkin tidak dijumlahkan kerana pembundaran. Tiga Bulan Berakhir 30 Jun, Enam Bulan Berakhir 30 Jun, 2026 2025 2026 2025 Hasil—bersih 7,998 2,108 13,235 21,193 Kos dan perbelanjaan:

Kos hasil 10,312 1,205 11,424 2,670 Perbelanjaan pelunasan 4,185 2,839 8,370 5,678 Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan—bersih 367,292 39,667 421,951 75,440 Perbelanjaan jualan dan pemasaran 29,328 3,413 43,064 6,802 Perbelanjaan am dan pentadbiran 151,907 6,071 160,603 11,569 Jumlah kos dan perbelanjaan 563,024 53,195 645,412 102,159 Kerugian daripada operasi (555,026) (51,087) (632,177) (80,966) Pendapatan faedah—bersih (4,719) (999) (9,483) (2,343) Kerugian perubahan nilai saksama liabiliti waran 47,615 6,400 111,815 7,800 Lain-lain (pendapatan)/perbelanjaan—bersih (1,971) 429 (2,013) 800 Kerugian sebelum cukai (595,951) (56,917) (732,496) (87,223) Perbelanjaan cukai 569 — 617 183 Kerugian bersih (596,520) (56,917) (733,113) (87,406) Tolak: Kerugian bersih yang boleh dikaitkan dengan Quantinuum (Cayman) sebelum Transaksi (110,087) T/B (246,680) T/B Tolak: Kerugian bersih yang boleh dikaitkan dengan kepentingan bukan mengawal (421,015) T/B (421,015) T/B Kerugian bersih yang boleh dikaitkan dengan Quantinuum Inc. (65,418) T/B (65,418) T/B Kerugian bersih sesaham yang boleh dikaitkan dengan pemegang saham biasa Kelas A—asas dan dicairkan¹ (1.93) T/B (1.93) T/B Saham purata berwajaran yang digunakan dalam pengiraan kerugian bersih sesaham yang boleh dikaitkan dengan pemegang saham biasa Kelas A—asas dan dicairkan¹ 33,914,995 T/B 33,914,995 T/B













(1) Mewakili kerugian bersih sesaham bagi saham biasa Kelas A dan saham purata berwajaran bagi saham biasa Kelas A bagi tempoh dari 5 Jun 2026 hingga 30 Jun 2026, iaitu tempoh berkuat kuasa dengan dan selepas Transaksi seperti yang ditakrifkan dalam Nota 1 — Keterangan Organisasi. Rujuk Nota 14 — Pendapatan Bersih Sesaham untuk butiran tambahan.







Kunci Kira-Kira Ringkas Disatukan (Tidak Diaudit) (dalam ribuan dolar) Jumlah mungkin tidak tepat kerana pembundaran. 30 Jun 2026 31 Disember 2025 Aset Aset semasa: Tunai dan setara tunai 2,106,686 762,642 Akaun belum terima 3,348 5,068 Perlu dibayar daripada pihak berkaitan 532 604 Pelaburan bersih dalam pajakan, semasa 5,773 5,773 Aset semasa lain 32,357 27,754 Jumlah aset semasa 2,148,696 801,841 Penginapan dan peralatan—bersih 150,611 120,965 Aset hak guna 30,911 10,000 Nama baik 769,631 784,822 Aset tidak ketara lain—bersih 105,105 114,282 Pelaburan bersih dalam pajakan, bukan semasa 7,216 10,102 Bayaran pendahuluan kepada pihak berkaitan, bukan semasa 14,136 — Aset lain—bersih 3,665 3,613 Jumlah aset 3,229,971 1,845,625 Liabiliti Liabiliti semasa: Akaun perlu bayar 29,393 10,620 Disebabkan oleh pihak yang berkaitan 52 1,273 Liabiliti terakru 109,286 44,358 Jumlah liabiliti semasa 138,731 56,251 Liabiliti waran — 38,400 Lesen perlu bayar, bahagian bukan semasa 55,345 55,345 Liabiliti pajakan operasi, bukan semasa 29,860 7,143 Liabiliti lain 681 893 Ekuiti sementara Saham keutamaan boleh tukar dan boleh tebus Siri A, nilai tara $0.0001 sesaham; 31,983,034 saham dibenarkan setakat 31 Disember 2025; 23,119,001 saham diterbitkan dan masih belum dilunaskan setakat 31 Disember 2025; keutamaan pembubaran sebanyak $423.540 juta setakat 31 Disember 2025. — 288,129 Saham keutamaan boleh tukar dan boleh tebus Siri A-1, nilai tara $0.0001 sesaham; 28,016,966 saham dibenarkan, diterbitkan dan masih belum dilunaskan setakat 31 Disember 2025; keutamaan pembubaran sebanyak $479,930,628 setakat 31 Disember 2025. — 400,978 Saham keutamaan boleh tukar dan boleh tebus Siri B, nilai tara $0.0001 sesaham; 31,753,266 saham dibenarkan setakat 31 Disember 2025; 31,336,698 saham diterbitkan dan masih belum dilunaskan setakat 31 Disember 2025; keutamaan pembubaran sebanyak $878,367,645 setakat 31 Disember 2025. — 824,834 Ekuiti pemegang saham/ ekuiti Quantinuum (Cayman) Ekuiti Quantinuum (Cayman) — 173,652 Saham keutamaan, nilai tara $0.0001 sesaham; 20,000,000 saham dibenarkan setakat 30 Jun 2026; tiada saham diterbitkan dan masih belum dilunaskan setakat 30 Jun 2026. — — Saham biasa Kelas A, nilai tara $0.0001 sesaham; 2,000,000,000 saham dibenarkan setakat 30 Jun 2026; 36,134,196 saham diterbitkan dan masih belum dilunaskan setakat 30 Jun 2026. 3 — Saham biasa Kelas B, nilai tara $0.0001 sesaham; 2,000,000,000 saham dibenarkan setakat 30 Jun 2026; 226,771,877 saham diterbitkan dan masih belum dilunaskan setakat 30 Jun 2026. 23 — Modal berbayar tambahan 480,105 — Pendapatan komprehensif (kerugian) lain terkumpul (1,631) — Defisit terkumpul (65,418) — Jumlah ekuiti yang boleh dikaitkan dengan Quantinuum Inc. /Quantinuum (Cayman) 413,082 173,652 Kepentingan bukan mengawal 2,592,272 — Jumlah ekuiti 3,005,354 173,652 Jumlah liabiliti dan ekuiti 3,229,971 1,845,625

Penyata Aliran Tunai Ringkas Disatukan (Tidak Diaudit) (dalam ribuan dolar) Jumlah mungkin tidak tepat kerana pembundaran. Enam Bulan Berakhir 30 Jun, 2026 2025 Aliran tunai daripada aktiviti operasi: Kerugian bersih (733,113) (87,406) Pelarasan untuk diselaraskan dengan tunai bersih yang digunakan untuk aktiviti operasi Susut nilai dan pelunasan 18,460 14,851 Perbelanjaan pajakan bukan tunai 230 1,395 Jualan di bawah pajakan jenis jualan — (16,526) Perbelanjaan pampasan stok 447,454 — Kerugian perubahan nilai saksama liabiliti waran 111,815 7,800 (Keuntungan)/Kerugian pelupusan dan pencatatan aset (10) 901 Perbelanjaan faedah 4 4 Pertukaran asing (keuntungan)/kerugian—bersih 62 (15) Akses kepada perkakasan pengkomputeran kuantum 4,648 2,991 Perubahan dalam aset dan liabiliti operasi Akaun belum terima 1,690 1,843 Akaun belum terima daripada pihak berkaitan 38 229 Aset semasa lain (11,082) 565 Pelaburan bersih dalam pajakan 2,886 2,886 Bayaran pendahuluan kepada pihak berkaitan, bukan semasa (14,136) — Aset lain—bersih 472 1,516 Akaun perlu dibayar 15,463 4,387 Disebabkan oleh pihak berkaitan (710) (534) Liabiliti terakru 26,943 (746) Liabiliti lain (199) 79 Tunai bersih digunakan untuk aktiviti operasi (129,085) (65,780) Aliran tunai daripada aktiviti pelaburan: Perbelanjaan modal (39,177) (37,721) Tunai bersih digunakan untuk aktiviti pelaburan (39,177) (37,721) Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan: Hasil daripada pengeluaran saham biasa 1,628,774 — Kos pengeluaran saham biasa (23,534) — Cukai pegangan yang dibayar atas pampasan saham (91,984) — Tunai bersih yang diberikan oleh aktiviti pembiayaan 1,513,256 — Kesan perubahan kadar pertukaran ke atas tunai dan setara tunai (951) 23 Kenaikan (penurunan) bersih dalam bentuk tunai dan setara tunai 1,344,044 (103,478) Tunai dan setara tunai pada awal tempoh 762,642 172,343 Tunai dan setara tunai pada akhir tempoh 2,106,686 68,865 Aktiviti pelaburan dan pembiayaan bukan tunai: Pembelian hartanah dan peralatan yang belum dibayar 9,227 8,348 Cukai pegangan yang belum dibayar ke atas pampasan saham 38,692 — Kos pengeluaran yang belum dibayar 5,672 — Nilai saham yang diterbitkan melalui pelaksanaan waran tanpa tunai 150,215 —

Penyelarasan Keuntungan Kasar GAAP kepada Keuntungan Kasar Terlaras (Tidak Diaudit) (dalam ribuan dolar, kecuali peratusan) Jumlah mungkin tidak tepat kerana pembundaran. Tiga Bulan Berakhir 30 Jun,

Enam Bulan Berakhir 30 Jun, 2026 2025 2026 2025 Hasil, bersih 7,998 2,108 13,235 21,193 Kos hasil 10,312 1,205 11,424 2,670 Pelunasan aset tidak ketara yang diperoleh, kos bahagian hasil ¹ 2,839 2,839 5,679 5,679 Keuntungan kasar GAAP (5,153) (1,936) (3,868) 12,844 Margin kasar GAAP (64.4 %) (91.8 %) (29.2 %) 60.6 % Tambah kembali: Pampasan ekuiti dan cukai majikan berkaitan ² 6,573 — 6,573 — Tambah kembali: Susutnilai dan pelunasan³ 3,515 3,249 7,039 6,579 Keuntungan kasar terlaras 4,935 1,312 9,744 19,423 Margin kasar terlaras 61.7 % 62.3 % 73.6 % 91.6 %

























(1) Penyata operasi ringkas disatukan kami membentangkan pelunasan aset tidak ketara yang diperoleh sebagai satu item berasingan dan tidak membentangkan jumlah kecil keuntungan kasar. Amaun yang ditunjukkan dalam jadual ini adalah bahagian baris yang boleh dikaitkan dengan kos hasil, diperuntukkan mengikut aset yang berkaitan dengannya. Kos hasil dibentangkan seperti yang dilaporkan. Baki bahagian dibentangkan dalam penyelidikan dan pembangunan.

(2) Merupakan perbelanjaan pampasan berasaskan saham serta cukai gaji majikan yang berkaitan dengan peletakhakan ekuiti, yang masing-masing boleh dikaitkan dengan kos hasil. Cukai gaji majikan masing-masing ialah 242 dan 242 untuk tiga dan enam bulan yang berakhir pada 30 Jun 2026, dan 0 dalam tempoh tahun sebelumnya yang sepadan. Amaun ini adalah sebahagian daripada pampasan ekuiti dan pelarasan cukai majikan berkaitan yang dibentangkan dalam penyelarasan kerugian bersih GAAP.

(3) Merupakan susut nilai hartanah dan peralatan serta pelunasan aset tidak ketara yang diperoleh dan boleh dikaitkan dengan kos hasil.

Penyelarasan Kerugian Bersih GAAP kepada Kerugian Bersih Terlaras, EBITDA Terlaras dan Pendapatan Sesaham Terlaras (Tidak Diaudit) (dalam ribuan dolar, kecuali amaun saham dan sesaham) Jumlah mungkin tidak tepat kerana pembundaran. Tiga Bulan Berakhir 30 Jun, Enam Bulan Berakhir 30 Jun, 2026 2025 2026 2025 Pengangka Kerugian bersih yang boleh dikaitkan dengan Quantinuum Inc. (65,418) T/B (65,418) T/B Tolak: Kerugian bersih yang boleh dikaitkan dengan Quantinuum (Cayman) sebelum Transaksi (110,087) T/B (246,680) T/B Tolak: Kerugian bersih yang boleh dikaitkan dengan kepentingan bukan mengawal (421,015) T/B (421,015) T/B Kerugian bersih GAAP, selepas penukaran¹ (596,520) (56,917) (733,113) (87,406) Tambah kembali: perbelanjaan cukai pendapatan 569 — 617 183 Pampasan ekuiti dan cukai majikan berkaitan ² 464,587 — 464,587 — Kesediaan IPO, kos transaksi undang-undang dan lain-lain³ 10,620 — 19,801 — Pelarasan nilai saksama waran⁴ 47,615 6,400 111,815 7,800 Kerugian atas pelupusan dan penurunan nilai aset 24 594 (10) 901 Kerugian sebelum cukai terlaras, diagihkan sepenuhnya (73,105) (49,923) (136,303) (78,522) Cukai pada kadar andaian berkanun⁵ 0 0 0 0 Kerugian bersih terlaras, diagihkan sepenuhnya (73,105) (49,923) (136,303) (78,522) Pendapatan faedah, bersih (4,719) (999) (9,483) (2,343) Susut nilai dan lain⁶ 5,329 4,630 10,090 9,173 Pelunasan aset tidak ketara yang diperoleh⁷ 4,185 2,839 8,370 5,678 EBITDA terlaras (68,310) (43,453) (127,326) (66,014) Penyebut⁸ Purata berwajaran saham biasa Kelas A yang belum ditebus, asas dan dicairkan 33,914,995 T/B 33,914,995 T/B Tambah: Unit Biasa Quantinuum Holdings 227,582,892 T/B 227,582,892 T/B Saham terlaras, diagihkan sepenuhnya, asas dan dicairkan 261,497,887 T/B 261,497,887 T/B Sesaham⁸ Kerugian bersih GAAP bagi setiap saham biasa Kelas A, asas dan dicairkan (1.93) T/B (1.93) T/B Kerugian bersih sesaham terlaras, diagihkan sepenuhnya, asas dan dicairkan (0.28) n.m. (0.52) n.m.

(1) Asas selepas penukaran merangkumi kepentingan ekonomi yang diwakili oleh saham biasa Kelas A dan Unit Biasa Quantinuum Holdings, seolah-olah semua Unit Biasa ditukar kepada saham biasa Kelas A. Ia digunakan kerana saham biasa Kelas A mewakili minoriti kepentingan ekonomi dalam Quantinuum Holdings.

(2) Merupakan perbelanjaan pampasan bukan tunai yang berkaitan dengan anugerah berasaskan ekuiti, termasuk perbelanjaan yang diiktiraf berkaitan dengan Penyusunan Semula, berserta cukai gaji majikan yang berkaitan dengan peletakhakan ekuiti. Cukai gaji majikan masing-masing ialah $ 17,127 dan $ 17,127 untuk tiga dan enam bulan yang berakhir pada 30 Jun 2026, dan sifar dalam tempoh tahun sebelumnya yang sepadan. Komponen pampasan berasaskan saham selaras dengan item perbelanjaan pampasan saham dalam penyata aliran tunai ringkas yang disatukan.

(3) Merupakan kos penawaran awam awal (IPO), kos transaksi dan kos peralihan kepada pelaporan syarikat awam. Kos ini merupakan yuran profesional bagi perkhidmatan nasihat, perundangan, perakaunan, penilaian dan perkhidmatan profesional atau perundingan lain yang ditanggung berkaitan dengan IPO. Kos ini ditentukan dengan merujuk kepada puncanya dan mempunyai penghujung byang jelas. Kos ini tidak termasuk kos berterusan untuk beroperasi sebagai syarikat awam.

(4) Merupakan perubahan bukan tunai dalam nilai saksama waran yang diklasifikasikan sebagai liabiliti, yang didorong oleh input penilaian dan pengukuran semula perakaunan, bukannya aktiviti operasi.

(5) Merupakan kesan cukai ke atas kerugian sebelum cukai terlaras menggunakan kadar andaian cukai berkanun seperti yang dinyatakan dalam jadual.

(6) Merupakan jumlah susut nilai dan pelunasan berdasarkan penyata aliran tunai ringkas yang disatukan kami, ditolak pelunasan aset tidak ketara yang diperoleh seperti yang ditunjukkan secara berasingan di bawah. Termasuk pelunasan perisian yang dipermodalkan.

(7) Merupakan jumlah pelunasan aset tidak ketara yang diperoleh bagi tempoh tersebut dan selaras dengan item perbelanjaan pelunasan dalam penyata operasi ringkas yang disatukan.

(8) Penyebutnya terdiri daripada saham biasa Kelas A dan semua Unit Biasa Quantinuum Holdings. Saham biasa Kelas B tidak ada nilai ekonomi, hanya memberikan hak mengundi, dan dibatalkan apabila Unit Biasa yang sepadan ditukar.

(9) Kerugian bersih GAAP sesaham biasa Kelas A hanya meliputi tempoh dari 5 Jun 2026, selepas Transaksi, manakala kerugian bersih terlaras sesaham, diagihkan sepenuhnya, meliputi keseluruhan tempoh yang dinyatakan. Oleh itu, kedua-dua ukuran tidak dikira asarkan tempoh yang sama. Tiada amaun sesaham dibentangkan bagi tempoh sebelum Penyusunan Semula kerana pengiraan tersebut tidak akan menghasilkan nilai yang bermakna kepada pengguna.