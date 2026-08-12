Quantinuum et Oracle s'associent pour accélérer l'adoption de l'informatique quantique hybride sur Oracle Cloud Infrastructure

Helios, l'ordinateur quantique le plus avancé de Quantinuum, sera déployé dans un centre de données IA OCI situé aux États-Unis, afin de permettre l'exécution de charges de travail hybrides combinant informatique quantique et IA, sous forme de service OCI.

Quantinuum et Oracle ont pour objectif de prendre en charge les applications destinées aux entreprises, aux laboratoires d'IA, aux universités et à la recherche, couvrant des domaines tels que la découverte de médicaments, la science des matériaux, la modélisation financière et l'optimisation à grande échelle, y compris les charges de travail IA.

BROOMFIELD, Colorado et AUSTIN, Texas, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ : QNT), entreprise de premier plan dans le domaine de l'informatique quantique, et Oracle ont annoncé aujourd'hui avoir scellé un partenariat stratégique sur plusieurs années visant à intégrer l'informatique quantique à Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Dans le cadre de ce partenariat, les clients OCI pourront accéder directement à Helios, l'ordinateur quantique commercial de Quantinuum le plus précis au monde,[1] via le service quantique d'OCI, en complément de l'infrastructure de calcul haute performance (CHP) et de GPU d'OCI.

Quantinuum et Oracle prévoient d'étudier ensemble dans quelle mesure une infrastructure hybride combinant l'informatique quantique et l'IA pourrait permettre de relever certains des défis les plus exigeants en termes de puissance de calcul auxquels sont confrontées les entreprises, et d'élargir l'accès à cette technologie pour les universités et les instituts de recherche qui font progresser la recherche scientifique et l'enseignement. Ce partenariat traduit une vision commune selon laquelle l'avenir de l'informatique d'entreprise repose sur la convergence de l'IA, du calcul intensif classique et de l'informatique quantique. De nombreux problèmes complexes dans les domaines de la découverte de nouveaux matériaux, du développement de médicaments, de la logistique, de l'énergie et de la modélisation financière repoussent déjà les limites des architectures informatiques actuelles.

« Nous pensons que la prochaine étape de l'informatique d'entreprise sera marquée par la convergence de l'informatique quantique, de l'IA et du calcul haute performance », a déclaré le Dr Rajeeb Hazra, Président-Directeur Général de Quantinuum.« Le déploiement d'Helios au sein d'OCI offre à Quantinuum et à Oracle l'opportunité de créer un environnement unique et profondément intégré pour les charges de travail hybrides, d'explorer des cas d'utilisation en entreprise avec leurs clients et d'accélérer l'adoption commerciale. »

L'informatique quantique propose une approche fondamentalement différente du calcul, qui pourrait permettre de résoudre des problèmes que les systèmes traditionnels ne peuvent pas traiter à eux seuls. De plus, l'informatique quantique consomme nettement moins d'énergie que les supercalculateurs. La consommation électrique d'un système Helios est estimée à moins de 1 % de celle des supercalculateurs de pointe,[2], ce qui en fait une ressource complémentaire à faible consommation pour les charges de travail hybrides adaptées.

« L'IA a transformé la vision des entreprises, et nous pensons que l'informatique quantique peut élargir l'éventail des problèmes qu'elles sont capables de résoudre », a déclaré Mahesh Thiagarajan, Vice-président exécutif d'Oracle Cloud Infrastructure. « En intégrant la solution Helios de Quantinuum à Oracle Cloud Infrastructure, nous souhaitons proposer aux développeurs un moyen pratique et sécurisé de comprendre dans quelle mesure l'informatique quantique pourrait venir compléter leurs charges de travail IA et CHP existantes sur Oracle Cloud Infrastructure, tout en améliorant l'efficacité de calcul et la consommation d'énergie. »

Grâce à la solution Helios de Quantinuum sur OCI, les clients peuvent bénéficier d'un accès géré et sécurisé à l'informatique quantique hébergée dans le cloud, sans avoir à se procurer, installer ou exploiter du matériel dédié ou des infrastructures spécialisées. Helios, disponible dans le commerce depuis novembre 2025, est l'ordinateur quantique de troisième génération de Quantinuum. Ce système à 98 qubits physiques à ions piégés a été utilisé dans le cadre de démonstrations impliquant 48 qubits logiques et a atteint une fidélité moyenne de 99,921 % pour les portes à deux qubits, dépassant ainsi le seuil dit des « trois 9 », largement cité. Helios est conçu pour une intégration hybride aux environnements CHP et IA classiques.

En fonctionnant sur site au sein de l'infrastructure d'OCI, Helios a vocation à s'intégrer de manière transparente aux services OCI existants de calcul, de mise en réseau, de stockage, de gestion des identités et de données, tout en respectant les mêmes règles de gouvernance et les mêmes contrôles d'accès que ceux déjà utilisés par les clients. Oracle prévoit de présenter en avant-première son service quantique OCI dans les mois à venir, offrant ainsi aux développeurs un moyen simplifié de passer de la simulation à l'exécution sur du matériel informatique quantique réel. Il est prévu que le service quantique OCI associe la pile de développement de Quantinuum à la prise en charge de frameworks de programmation hybrides open source, permettant ainsi aux développeurs de créer, tester et perfectionner plus efficacement des applications hybrides quantiques-classiques.

De nouvelles perspectives pour l'informatique hybride quantique-IA

« Notre feuille de route prévoit notamment d'explorer le calcul hybride classique-quantique, afin d'accélérer les découvertes scientifiques », a déclaré Johannes Blaschke, , responsable du calcul scientifique au GBI de l'Ellison Institute of Technology. « Les unités de traitement quantique promettent d'ouvrir de nouvelles perspectives, car elles sont très différentes du matériel auquel nous sommes habitués. Ainsi, le fait de disposer à la fois de GPU et d'unités de traitement quantique au sein d'OCI permettrait d'offrir une plateforme tout-en-un, de simplifier l'exploitation de ce matériel novateur et de nous aider à passer rapidement du concept à la mise en œuvre, en permettant à nos chercheurs de se concentrer sur l'innovation. Cela pourrait faire entrer notre travail dans une ère nouvelle passionnante. »

« À mesure que les entreprises adoptent l'informatique quantique, simplifier la manière d'accéder aux ressources quantiques et de les intégrer est devenu tout aussi important que de faire progresser le matériel lui-même », a déclaré Heather West, PhD, responsable mondiale de la recherche sur l'informatique quantique chez IDC. « Le déploiement de systèmes quantiques au sein d'environnements de cloud privé permet aux entreprises d'intégrer l'informatique quantique dans leurs processus existants d'IA et de calcul haute performance grâce à une infrastructure cloud et à des outils de développement qui leur sont familiers, ce qui fait tomber les obstacles à l'adoption et fait de l'informatique hybride quantique-classique un élément concret de l'informatique d'entreprise. »

À propos de Quantinuum

Quantinuum est une société d'informatique quantique de premier plan qui propose une plateforme complète conçue pour permettre le déploiement de l'informatique quantique dans des environnements réels. La société a commercialisé plusieurs générations de systèmes quantiques à ions piégés, basés sur l'architecture QCCD bien établie, qu'elle a mise en œuvre avec des conceptions et des capacités innovantes afin d'atteindre les niveaux de précision les plus élevés du secteur, sur la base d'une fidélité moyenne des portes à deux qubits.[3] Quantinuum collabore activement avec des leaders du marché dans les secteurs pharmaceutique, des sciences des matériaux, des services financiers, ainsi qu'avec les marchés publics et industriels, sans oublier les établissements universitaires et de recherche du monde entier. L'entreprise emploie environ 800 personnes dans le monde, dont des scientifiques et des chercheurs de haut niveau. Plus de 70 % des membres de son équipe technique sont titulaires d'un doctorat ou d'un master. Le siège de Quantinuum est situé à Broomfield, dans le Colorado, et la société possède d'autres installations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, au Qatar et à Singapour. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.quantinuum.com

À propos d'Oracle

Oracle propose des suites d'applications intégrées, ainsi qu'une infrastructure sécurisée et autonome dans Oracle Cloud. Pour plus d'informations sur Oracle, veuillez consulter www.oracle.com.

Marques commerciales

Oracle, Java, MySQL et NetSuite sont des marques déposées d'Oracle Corporation. NetSuite a été la première entreprise de cloud computing, ouvrant la voie à la nouvelle ère de l'informatique dématérialisée.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les mots « anticiper », « supposer », « croire », « continuer », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « être susceptible de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « futur », « chercher », « prévisible », la version négative de ces mots, ou des termes et expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur certaines hypothèses et évaluations faites par notre direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions économiques et sectorielles actuelles, des développements futurs attendus et d'autres facteurs qu'elle juge appropriés. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, des facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux et technologiques affectant nos activités, nos marchés, nos produits, nos services et nos prix. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre, que Quantinuum ne peut pas tous prévoir. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date de sa publication et, sauf si la loi l'exige, Quantinuum ne s'engage à assumer aucune obligation de mise à jour ou de révision d'une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Avertissement concernant les futurs produits

Les éléments ci-dessus ont pour but de présenter nos produits dans les grandes lignes. Ils ne sont fournis qu'à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être intégrés à un contrat. Il ne s'agit en aucun cas d'un engagement à fournir un matériel, un code ou une fonctionnalité et ils ne doivent pas servir de base à une quelconque prise de décision d'achat. Le développement, la mise à disposition, le calendrier et les tarifs des caractéristiques ou fonctionnalités décrites pour les produits Oracle sont susceptibles d'être modifiés et demeurent à la seule discrétion d'Oracle Corporation.

[1] Sur la base de la fidélité pour les portes à deux qubits au 31 décembre 2025.

[2] Selon Tchakoute, R.N., et al. (2026) Energy-Aware Computing in the Year 2026, les supercalculateurs de pointe consomment entre 16 MW et 39 MW d'énergie, alors qu'une seule unité Helios consomme environ 60 kW sans système de climatisation.

[3] Au 31 décembre 2025.