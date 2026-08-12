Quantinuum und Oracle schließen Partnerschaft, um die Einführung von Hybrid-Quantencomputing auf der Oracle Cloud Infrastructure voranzutreiben

Der fortschrittlichste Quantencomputer von Quantinuum, „Helios", wird in einem OCI-KI-Rechenzentrum in den USA eingesetzt, um hybride Quanten-KI-Workloads als OCI-Dienst zu ermöglichen.

Quantinuum und Oracle möchten Anwendungen in Unternehmen, KI-Labors, im akademischen Bereich und in der Forschung unterstützen, die sich über die Bereiche Wirkstoffforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung und groß angelegte Optimierung erstrecken, einschließlich KI-Workloads.

BROOMFIELD, Colorado, und AUSTIN, Texas, 12. August 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, und Oracle gaben heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft bekannt, deren Ziel es ist, Quantencomputing in die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu integrieren. Im Rahmen dieser Partnerschaft erhalten OCI-Kunden über den Quantendienst von OCI direkten Zugriff auf Helios von Quantinuum, den weltweit präzisesten kommerziellen Quantencomputer[1], sowie auf die Hochleistungsrechner- (HPC) und GPU-Infrastruktur von OCI.

Gemeinsam wollen Quantinuum und Oracle untersuchen, wie eine hybride Quanten-KI-Infrastruktur einige der rechenintensivsten Herausforderungen bewältigen könnte, denen Unternehmen gegenüberstehen, und den Zugang für Universitäten und Forschungseinrichtungen erweitern, die wissenschaftliche Entdeckungen und die Ausbildung vorantreiben. Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Vision wider, dass die Zukunft des Unternehmens-Computings auf der Konvergenz von KI, klassischem Supercomputing und Quantencomputing beruhen wird. Viele komplexe Probleme in den Bereichen Materialforschung, Arzneimittelentwicklung, Logistik, Energie und Finanzmodellierung stoßen bereits an die Grenzen heutiger Rechnerarchitekturen.

„Wir sind davon überzeugt, dass die nächste Phase der Unternehmens-IT durch die Zusammenführung von Quantencomputing, KI und Hochleistungsrechnen geprägt sein wird", sagte Rajeeb Hazra, President und CEO von Quantinuum. „Der Einsatz von Helios innerhalb von OCI bietet Quantinuum und Oracle die Möglichkeit, eine einzigartige, tief integrierte Umgebung für hybride Workloads zu schaffen, Anwendungsfälle für Unternehmen gemeinsam mit Kunden zu erörtern und die kommerzielle Einführung voranzutreiben."

Das Quantencomputing bietet einen grundlegend anderen Ansatz für die Datenverarbeitung und birgt das Potenzial, Probleme zu lösen, die mit herkömmlichen Systemen allein nicht praktikabel sind. Zudem verbraucht das Quantencomputing deutlich weniger Energie als Supercomputer. Ein einzelnes Helios-System hat eine geschätzte Leistungsaufnahme von weniger als einem Prozent der für führende Supercomputer angegebenen Leistungsaufnahme[2]und bietet somit eine ergänzende Ressource mit geringerem Energieverbrauch für geeignete hybride Arbeitslasten.

„Künstliche Intelligenz hat die Vorstellungen von Unternehmen verändert, und wir sind davon überzeugt, dass Quantencomputing deren Lösungsmöglichkeiten erweitern kann", sagte Mahesh Thiagarajan, Executive Vice President von Oracle Cloud Infrastructure. „Durch die Integration von ‚Helios' von Quantinuum in die Oracle Cloud Infrastructure möchten wir Entwicklern eine praktische und sichere Möglichkeit bieten, zu erkunden, wie Quantencomputing ihre bestehenden KI- und HPC-Workloads auf der Oracle Cloud Infrastructure ergänzen und gleichzeitig die Recheneffizienz sowie die Energieeffizienz verbessern könnte."

Mit Helios von Quantinuum auf OCI können Kunden einen verwalteten, sicheren Zugang zu cloudbasiertem Quantencomputing erwarten, ohne dedizierte Hardware oder spezielle Einrichtungen anschaffen, installieren oder betreiben zu müssen. Helios, das im November 2025 auf den Markt gebracht wurde, ist der Quantencomputer der dritten Generation von Quantinuum. Das aus 98 physikalischen Qubits bestehende Ionenfalle-System wurde bereits in Demonstrationen mit 48 logischen Qubits eingesetzt und erreicht eine durchschnittliche Zwei-Qubit-Gattertreue von 99,921 %, womit es die weithin zitierte „Drei-Neuner"-Schwelle übertrifft. Helios ist für die hybride Integration in klassische HPC- und KI-Umgebungen konzipiert.

Durch den Betrieb vor Ort innerhalb der OCI-Infrastruktur wird erwartet, dass sich Helios nahtlos in bestehende OCI-Dienste in den Bereichen Rechenleistung, Netzwerk, Speicher, Identitätsmanagement und Daten integrieren lässt – und zwar unter denselben Governance- und Zugriffskontrollen, die Kunden bereits nutzen. Oracle plant, in den kommenden Monaten eine Vorschau auf seinen OCI-Quantendienst zu veröffentlichen, der Entwicklern einen optimierten Weg vom Simulationsstadium zur Ausführung auf echter Quantenrechner-Hardware bietet. Der geplante OCI-Quantendienst soll den Entwicklungsstack von Quantinuum mit der Unterstützung für Open-Source-Frameworks zur hybriden Programmierung kombinieren und Entwicklern so helfen, quanten-klassische Anwendungen effizienter zu erstellen, zu testen und zu verfeinern.

Neue Möglichkeiten für hybrides Quanten-KI-Computing

„Unsere Strategie sieht vor, den Einsatz von Hybridrechnern aus klassischer und Quanteninformatik zu untersuchen, um wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen", sagte Johannes Blaschke, Head of Scientific Computing, GBI am Ellison Institute of Technology. „QPUs versprechen neue Erkenntnisse, da sie sich stark von der Hardware unterscheiden, an die wir gewöhnt sind. Die Verfügbarkeit sowohl von GPUs als auch von QPUs innerhalb von OCI würde somit eine All-in-One-Plattform bieten, den Betrieb neuartiger Hardware vereinfachen und uns dabei helfen, zügig vom Konzept zur Umsetzung zu gelangen, indem unsere Forscher sich ganz auf Innovationen konzentrieren können. Dies könnte eine spannende neue Phase für unsere Arbeit einläuten."

„Da sich die Einführung von Quantencomputern in Unternehmen immer weiter nähert, ist die Vereinfachung des Zugriffs auf und der Integration von Quantenressourcen für Unternehmen mittlerweile ebenso wichtig geworden wie die Weiterentwicklung der Hardware selbst", sagte Dr. Heather West, Global Quantum Research Lead bei IDC. „Durch den Einsatz von Quantensystemen in privaten Cloud-Umgebungen können Unternehmen das Quantencomputing mithilfe vertrauter Cloud-Infrastrukturen und Entwicklungstools in bestehende KI- und HPC-Workflows integrieren. Dadurch werden die Hürden für die Einführung abgebaut und das hybride quanten-klassische Computing zu einem praktischen Bestandteil der Unternehmens-IT."

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis eingefangener Ionen kommerziell eingeführt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen. Diese wurden mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt, um die branchenweit höchsten Genauigkeitsniveaus auf der Grundlage der durchschnittlichen 2-Qubit-Gattertreue zu erreichen.[3] Quantinuum unterhält aktive Kooperationen mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie aus dem staatlichen und industriellen Sektor und arbeitet zudem weltweit mit akademischen und Forschungseinrichtungen zusammen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 800 Mitarbeiter, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com.

Informationen zu Oracle

Oracle bietet integrierte Anwendungssuiten sowie eine sichere, autonome Infrastruktur in der Oracle Cloud. Weitere Informationen zu Oracle finden Sie unter www.oracle.com.

Markenzeichen

Oracle, Java, MySQL und NetSuite sind eingetragene Marken der Oracle Corporation. NetSuite war das erste Cloud-Unternehmen, das die neue Ära des Cloud-Computing einläutete.

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Haftungsausschluss für zukünftige Produkte

Die obigen Ausführungen sollen einen Überblick über unsere allgemeine Produktstrategie geben. Sie dient ausschließlich zu Informationszwecken und darf nicht Bestandteil eines Vertrags sein. Dies stellt keine Verpflichtung zur Bereitstellung von Material, Code oder Funktionen dar und sollte nicht als Grundlage für Kaufentscheidungen herangezogen werden. Die Entwicklung, Veröffentlichung, der Zeitplan und die Preisgestaltung der für die Produkte von Oracle beschriebenen Merkmale oder Funktionen können sich ändern und liegen im alleinigen Ermessen der Oracle Corporation.

[1] Basierend auf der Gattertreue bei zwei Qubits zum 31. Dezember 2025.

[2] Laut Tchakoute, R.N. et al. (2026), „Energy-Aware Computing in the Year 2026", verbrauchen führende Supercomputer zwischen 16 MW und 39 MW Energie, während eine einzelne Helios-Einheit ohne HLK-Anlage etwa 60 kW verbraucht.

[3] Stand: 31. Dezember 2025.