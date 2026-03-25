Rain 擴大其 Visa 會員資格至亞太地區，拓展其全球穩定幣支付基礎設施的覆蓋範圍

Rain 延展其發卡業務版圖，讓合作夥伴可於全球最活躍的數碼經濟體中推出及擴展消費者及企業信用卡計劃。

紐約2026年3月25日 /美通社/ -- 企業級穩定幣支付基礎設施提供商 Rain 今日宣布，其 Visa 會員資格大幅擴展至亞太地區 (APAC)。 透過與全球數碼支付領導者 Visa，Rain 正擴展其於區內的發卡業務版圖，進一步強化其全球基礎設施，並讓合作夥伴能於全球部分最活躍的數碼經濟體中推出及擴展消費者及企業信用卡計劃，首批計劃預計將於 2026 年第二季推出。

是次擴張建基於 Rain 現有的發卡基礎設施，並在區內建立受監管的業務據點，強化公司於亞太地區的長遠發卡能力，讓合作夥伴能在更穩定的區域環境下推出及擴展相關計劃。 這項里程碑使 Rain 成為其中一個少數擁有直接 Visa 會員資格，並能支援如此大規模項目的穩定幣基礎設施平台。

亞太地區已成為全球數碼資產應用最活躍的地區之一，在穩定幣使用方面持續位居全球前列，並擁有多個全球最大的跨境匯款通道。 根據國際貨幣基金組織 (International Monetary Fund) 的資料，該地區於 2024 年的穩定幣交易額超過 5,000 億美元，為全球僅次於北美地區的第二大市場。

Rain 行政總裁兼聯合創辦人 Farooq Malik 表示：「跨國經營的企業不應為了推出全球信用卡計劃，而須拼湊多個發卡合作夥伴及供應商。 是次進軍亞太地區，讓合作夥伴可透過單一平台建立並擴展全球計劃，同時利用穩定幣改善資金在幕後的流轉方式。」

是次拓展為區內帶來多項富影響力的支付應用場景，包括：

消費及零售支付： 合作夥伴可於亞太地區推出 Visa 品牌信用卡計劃，並可於全球超過 1.5 億個商戶據點使用。 穩定幣於幕後支援結算流程，同時為消費者保留熟悉的信用卡使用體驗。

合作夥伴可於亞太地區推出 Visa 品牌信用卡計劃，並可於全球超過 1.5 億個商戶據點使用。 穩定幣於幕後支援結算流程，同時為消費者保留熟悉的信用卡使用體驗。 即時可用的匯款資金： 亞太地區擁有一些全球最大的匯款通道。 以穩定幣支援的卡支付基礎設施，讓收款人可於全球接受 Visa 的商戶即時使用匯款資金，同時將資金保留於服務提供者的生態系統內，並減少依賴提現及銀行轉帳這種成本較高的流程。

亞太地區擁有一些全球最大的匯款通道。 以穩定幣支援的卡支付基礎設施，讓收款人可於全球接受 Visa 的商戶即時使用匯款資金，同時將資金保留於服務提供者的生態系統內，並減少依賴提現及銀行轉帳這種成本較高的流程。 企業財資管理及全球付款：亞太地區以出口為導向的企業可利用穩定幣支援的卡支付基礎設施，管理多幣種財資運作、為企業卡提供資金，並向全球員工及供應鏈發放資金。

Rain 的模式讓終端用戶能簡單地使用穩定幣。持卡人可如常於全球數以百萬計的商戶進行交易，而穩定幣則在幕後支援高效的結算流程。此項架構讓企業可在無需改變消費者行為或商戶受理方式的情況下，升級其金融基礎設施。

Visa 亞太地區加密貨幣主管 Nischint Sanghavi 表示：「Visa 致力推動創新合作夥伴發展，並擴大全球對數碼支付的可及性。我們與 Rain 的合作，體現我們致力在數碼資產持續發展的同時，提供方便擴充的安全支付體驗。」

此項里程碑標誌著 Rain 在亞太地區展開更廣泛的策略布局，並預計於 2026 年及其後拓展至更多市場，持續提升相關計劃能力。此舉建基於 Rain 的快速增長，以及其持續投資於無邊界基礎設施、企業級合規及相關系統，以支援合作夥伴於全球推出及擴展支付計劃。隨著穩定幣逐步融入主流商業應用，Rain 持續專注於推動相關基礎設施建設，讓代幣化貨幣在任何地方皆可使用。

關於 Rain

Rain 為企業、新型銀行 (neobanks)、平台及開發者提供全球穩定幣支付平台。 其技術讓合作夥伴可透過全球支付卡、獎賞機制、出入金通道、錢包及跨境支付網絡，即時並合規地轉移、儲存及使用穩定幣。Rain 發行的卡覆蓋全球 150 個國家，並可於超過 1.5 億個商戶據點使用。Rain 專為穩定幣而設，並獲全球超過 200 間機構信賴，提供方便擴充的安全基礎設施，讓資金能在全球範圍內自由地即時流動。 欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.rain.xyz/。

傳媒聯絡人：

Rain 市場推廣主管

Lucas Piazza

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SOURCE Rain