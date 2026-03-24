Rain、Visaメンバーシップをアジア太平洋地域に拡大し、グローバルなステーブルコイン決済インフラの普及を推進

Rainの発行拠点拡大により、世界で最もデジタル化が進んだ経済圏におけるグローバルな消費者および法人向けクレジットカード・プログラムの展開が可能に。

ニューヨーク, 2026年3月24日 /PRNewswire/ -- ステーブルコインによる決済のためのエンタープライズグレードのインフラを提供するRainは本日、アジア太平洋（APAC）へのVisaメンバーシップの大幅な拡大を発表しました。デジタル決済の世界的リーダーであるVisaを通じて、Rainはこの地域でのカード発行拠点を拡大し、グローバルインフラを広げるとともに、世界で最もデジタル化が進んだ経済圏においてパートナーが消費者および法人向けクレジットカードプログラムを開始・拡大することを可能にします。2026年第2四半期に最初のローンチを予定しています。

この拡大はRainの既存の発行インフラを基盤とし、同地域に規制上の認可を得た拠点を設けるもので、APAC全域における同社の長期的な発行能力を強化し、パートナーがより高い地域的安定性をもってプログラムを開始・拡大できるようにします。このマイルストーンにより、Rainは、この規模のプログラムをサポートするVisaメンバーシップを直接保有する数少ないステーブルコイン・インフラ・プラットフォームの一つとなりました。

アジア太平洋地域は、デジタル資産の導入が世界で最も活発な地域の一つとして台頭しており、ステーブルコインの使用量で常に世界トップクラスにランクされ、世界最大級の送金回廊を有しています。国際通貨基金（IMF）によると、同地域は2024年に5,000億ドル以上のステーブルコイン取引を占め、北米に次いで世界第2位の地域となりました。

RainのCEO兼共同創設者であるFarooq Malik氏は次のように述べています。「国際的に事業を展開する企業が、グローバルなカードプログラムを開始するためだけに、複数の発行パートナーやベンダーをつなぎ合わせる必要はありません。アジア太平洋地域への拡大により、パートナーは単一のプラットフォームを通じてグローバルプログラムを構築・拡大できるようになります。一方で、ステーブルコインは舞台裏での資金移動の効率を高めます。」

この拡大により、同地域全域で以下のような影響力の大きい決済ユースケースが可能になります：

消費者および小売決済： パートナーはAPAC全域でVisaブランドのカードプログラムを開始でき、世界1億5,000万以上の加盟店で利用可能です。ステーブルコインは、消費者にとって使い慣れたカード体験を維持しつつ、舞台裏での決済フローを支えます。

パートナーはAPAC全域でVisaブランドのカードプログラムを開始でき、世界1億5,000万以上の加盟店で利用可能です。ステーブルコインは、消費者にとって使い慣れたカード体験を維持しつつ、舞台裏での決済フローを支えます。 即座に利用可能な送金： APACには世界最大級の送金回廊があります。ステーブルコインに裏付けられたカードインフラにより、受取人はVisaが使える世界中の加盟店で送金資金を即座に利用できるようになります。同時に、価値をプロバイダーのエコシステム内にとどめ、コストのかかる現金化や銀行振込フローへの依存を減らすことができます。

APACには世界最大級の送金回廊があります。ステーブルコインに裏付けられたカードインフラにより、受取人はVisaが使える世界中の加盟店で送金資金を即座に利用できるようになります。同時に、価値をプロバイダーのエコシステム内にとどめ、コストのかかる現金化や銀行振込フローへの依存を減らすことができます。 法人財務およびグローバル支払い： APAC全域の輸出主導型企業は、ステーブルコインに裏付けられたカードインフラを利用して、多通貨の財務業務を管理し、法人カードに資金を供給し、グローバルな従業員やサプライチェーンに支払いを配分することができます。

Rainのモデルでは、エンドユーザーはステーブルコインをシンプルに利用できます。カード保有者は世界中の加盟店で通常通り取引を行い、ステーブルコインは舞台裏で効率的な決済フローを支えます。このアーキテクチャにより、企業は消費者の行動や加盟店の受け入れ態勢を変更することなく、金融インフラを近代化できます。

Visaのアジア太平洋地域クリプトリード、Nischint Sanghavi氏は次のように述べています。「Visaは革新的なパートナーを支援し、デジタル決済へのグローバルなアクセスを拡大することに尽力しています。Rainとの提携は、デジタル資産が進化し続ける中で、安全でスケーラブルな決済体験を提供することに注力していることを反映しています。」

このマイルストーンは、APAC全域におけるRainのより広範な戦略的展開の始まりであり、2026年以降を通じてさらなる市場とプログラム能力の拡充が期待されます。これは、Rainの急成長と、ボーダレスなインフラ、エンタープライズグレードのコンプライアンス、およびパートナーが世界中で決済プログラムを開始・拡大できるようにするシステムへの継続的な投資を基盤としています。ステーブルコインが主流の商取引に組み込まれる中、Rainはトークン化された資金をあらゆる場所で利用可能にするインフラの推進に注力し続けています。

Rainについて

Rainは、企業、ネオバンク、プラットフォーム、および開発者のためのグローバルなステーブルコイン決済プラットフォームです。同社の技術により、パートナーは、グローバルな決済カード、リワード、オン/オフランプ、ウォレット、およびクロスボーダーの仕組みを通じて、ステーブルコインを瞬時にかつコンプライアンスに準拠して移動、保管、および利用できます。Rainは、150カ国の1億5,000万以上の加盟店で利用可能なカードを発行しています。ステーブルコインのためにネイティブに構築され、世界200以上の組織から信頼されているRainは、安全でスケーラブルなインフラを提供し、資金が世界中で自由かつ瞬時に移動できるようにします。詳しくはhttps://www.rain.xyz/をご覧ください。

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Lucas Piazza

Rainマーケティング責任者

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SOURCE Rain