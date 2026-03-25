Rain Memperluas Keanggotaan Visa ke Asia Pasifik, Memajukan Jangkauan Infrastruktur Pembayaran Stablecoin Global

NEW YORK, 25 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Rain, infrastruktur tingkat tinggi untuk pembayaran yang didukung stablecoin, hari ini mengumumkan perluasan keanggotaan Visa ke Asia-Pasifik (APAC). Melalui Visa, pemimpin dunia dalam pembayaran digital, Rain memperluas jejak penerbitan kartunya di kawasan ini, memperluas infrastruktur globalnya, dan memungkinkan para mitra untuk meluncurkan dan meningkatkan program kartu kredit konsumen dan korporat di beberapa negara yang paling aktif secara digital di dunia, dengan peluncuran awal yang diharapkan pada kuartal kedua tahun 2026.

Ekspansi ini dibangun di atas infrastruktur penerbitan Rain yang sudah ada dan memperkenalkan kehadiran yang teregulasi di kawasan ini, memperkuat kemampuan penerbitan jangka panjang perusahaan di seluruh Asia Pasifik dan memungkinkan para mitra untuk meluncurkan dan meningkatkan program dengan stabilitas regional yang lebih besar. Pencapaian ini menjadikan Rain sebagai salah satu dari sedikit platform infrastruktur stablecoin yang memiliki program pendukung Keanggotaan Visa langsung pada skala ini.

Asia-Pasifik telah muncul sebagai salah satu kawasan paling aktif di dunia dalam hal adopsi aset digital, secara konsisten menduduki peringkat teratas di antara para pemimpin global dalam hal penggunaan stablecoin dan menjadi rumah bagi beberapa koridor pengiriman uang terbesar di dunia. Menurut Dana Moneter Internasional, kawasan ini menyumbang lebih dari $500 miliar dalam transaksi stablecoin pada tahun 2024, menjadikannya kawasan terbesar kedua secara global setelah Amerika Utara.

"Bisnis yang beroperasi secara internasional seharusnya tidak perlu menyatukan beberapa mitra penerbit dan vendor hanya untuk meluncurkan program kartu global," kata Farooq Malik, CEO dan Co-Founder Rain. "Ekspansi kami ke Asia-Pasifik memungkinkan para mitra untuk membangun dan meningkatkan program global melalui satu platform, sementara stablecoin meningkatkan cara kerja uang di balik layar."

Ekspansi ini membuka berbagai kasus penggunaan pembayaran yang berdampak tinggi di seluruh wilayah, termasuk:

Pembayaran konsumen dan ritel: Mitra dapat meluncurkan program kartu bermerek Visa di seluruh Asia Pasifik, dengan penerimaan di lebih dari 150 juta lokasi merchant di seluruh dunia. Penyelesaian daya Stablecoin mengalir di belakang layar sambil mempertahankan pengalaman kartu yang sudah dikenal konsumen.

Asia Pasifik merupakan rumah bagi beberapa koridor pengiriman uang terbesar di dunia. Infrastruktur kartu yang didukung stablecoin memungkinkan penerima untuk langsung membelanjakan dana pengiriman uang di merchant yang diterima Visa di seluruh dunia, sekaligus menjaga nilai dalam ekosistem penyedia dan mengurangi ketergantungan pada arus pembayaran tunai dan transfer bank yang mahal. Perbendaharaan perusahaan dan pembayaran global: Bisnis yang digerakkan oleh ekspor di seluruh Asia Pasifik dapat menggunakan infrastruktur kartu yang didukung stablecoin untuk mengelola operasi perbendaharaan multi-mata uang, mendanai kartu korporat, dan mendistribusikan pembayaran ke seluruh tenaga kerja dan rantai pasokan global.

Model Rain membuat stablecoin tetap sederhana bagi pengguna akhir. Pemegang kartu bertransaksi seperti biasa di jutaan merchant di seluruh dunia, sementara penyelesaian stablecoin yang efisien mengalir di belakang layar. Arsitektur ini memungkinkan perusahaan untuk memodernisasi infrastruktur keuangan mereka tanpa perlu mengubah perilaku konsumen atau penerimaan pedagang.

"Visa berkomitmen untuk mendukung mitra-mitra yang inovatif dan memperluas akses global terhadap pembayaran digital," ujar Nischint Sanghavi, Crypto Lead Visa untuk wilayah Asia Pasifik. "Kolaborasi kami dengan Rain mencerminkan fokus kami untuk memberikan pengalaman pembayaran yang aman dan terukur seiring dengan perkembangan aset digital."

Pencapaian ini menandai awal dari pengembangan strategis Rain yang lebih luas di seluruh Asia Pasifik, dengan pasar tambahan dan kemampuan program yang diharapkan sepanjang tahun 2026 dan seterusnya. Hal ini dibangun di atas pertumbuhan Rain yang cepat dan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur tanpa batas, kepatuhan tingkat tinggi, serta sistem yang memungkinkan para mitra untuk meluncurkan dan meningkatkan program pembayaran di seluruh dunia. Ketika stablecoin menjadi bagian dari perdagangan arus utama, Rain tetap fokus untuk memajukan infrastruktur yang membuat uang token dapat digunakan di mana saja.

Rain adalah platform pembayaran stablecoin global untuk perusahaan, neobank, platform, dan pengembang. Teknologi ini memungkinkan para mitra memindahkan, menyimpan, dan menggunakan stablecoin secara instan dan sesuai peraturan melalui kartu pembayaran global, hadiah, on/offramps, dompet, dan sistem pergerakan uang antar negara. Rain menerbitkan kartu yang dapat digunakan di lebih dari 150 juta merchant di 150 negara. Sejak awal dirancang untuk stablecoin dan dipercaya oleh lebih dari 200 perusahaan di seluruh dunia, Rain menyediakan infrastruktur yang aman dan dapat ditingkatkan yang menjadikan pergerakan uang dilakukan secara instan dan dengan bebas di seluruh dunia.

