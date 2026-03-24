레인, 아태지역으로 비자 멤버십 확대… 글로벌 스테이블코인 결제 인프라 확장 가속

레인의 카드 발급 네트워크 확대를 통해 세계에서 디지털 활동이 가장 왕성한 일부 경제권에서 글로벌 소비자 및 법인 카드 프로그램 운영 가능

뉴욕, 2026년 3월 24일 /PRNewswire/ -- 스테이블코인 기반 결제용 엔터프라이즈급 인프라 기업 레인(Rain)이 아시아·태평양 지역으로 비자(Visa) 멤버십을 대폭 확대한다고 24일 발표했다. 세계적인 디지털 결제 기업 비자와의 협력을 통해 레인은 해당 지역에서 카드 발급 범위를 확장하고 글로벌 인프라를 강화함으로써, 파트너들이 세계에서 가장 디지털화가 활발한 경제권에서 소비자 및 법인 신용카드 프로그램을 출시하고 확장할 수 있도록 지원한다. 프로그램 출시 시점은 2026년 2분기로 예상된다.

이번 확장은 레인의 기존 카드 발급 인프라를 기반으로 하며, 해당 지역에서 규제에 부합하는 운영 기반을 도입함으로써 아태지역 전역에서 장기적인 발급 역량을 강화한다. 이를 통해 파트너들은 보다 안정적인 환경에서 프로그램을 출시하고 확장할 수 있게 된다. 이번 성과로 레인은 이와 같은 규모의 프로그램을 지원하는 직접 비자 멤버십을 보유한 몇 안 되는 스테이블코인 인프라 플랫폼으로 자리매김하게 됐다.

아태지역은 디지털 자산 채택이 가장 왕성한 지역 중 하나로 부상했으며, 스테이블코인 사용량에서도 지속적으로 글로벌 상위권을 유지하고 있다. 또한 세계 최대 규모의 송금 경로가 다수 존재하는 지역이다. 국제통화기금(IMF)에 따르면, 2024년 아태지역의 스테이블코인 거래 규모는 5000억 달러를 넘어 북미에 이어 세계 2위를 기록했다.

레인의 파룩 말릭(Farooq Malik) 공동 창업자 겸 최고경영자는 "글로벌로 사업을 운영하는 기업이 글로벌 카드 프로그램을 출시하기 위해 여러 발급 파트너와 공급업체를 조합해야 하는 상황은 더 이상 필요하지 않다"며 "아태지역의로의 확장을 통해 파트너들은 단일 플랫폼에서 글로벌 프로그램을 구축하고 확장할 수 있으며, 스테이블코인은 보이지 않는 곳에서 자금 이동 방식을 개선한다"고 말했다.

이번 확장을 통해 아태지역 전역에서 다음을 포함한 다양한 고부가가치 결제 활용 사례가 가능해진다.

소비자 및 리테일 결제: 파트너들은 아태지역 전역에서 비자 브랜드 카드 프로그램을 출시할 수 있으며, 전 세계 1억5000만 개 이상의 가맹점에서 사용이 가능하다. 스테이블코인은 결제 정산 과정에서 활용되며, 소비자는 기존과 동일한 카드 사용 경험을 유지할 수 있다.

파트너들은 아태지역 전역에서 비자 브랜드 카드 프로그램을 출시할 수 있으며, 전 세계 1억5000만 개 이상의 가맹점에서 사용이 가능하다. 스테이블코인은 결제 정산 과정에서 활용되며, 소비자는 기존과 동일한 카드 사용 경험을 유지할 수 있다. 즉시 사용 가능한 송금: 아태지역은 세계 최대 송금 경로를 다수 보유한 지역이다. 스테이블코인 기반 카드 인프라는 수취인이 송금 자금을 즉시 비자 가맹점에서 사용할 수 있도록 하며, 자금을 서비스 제공자 생태계 내에 유지하면서 현금화나 은행 송금에 따른 비용 부담을 줄인다.

아태지역은 세계 최대 송금 경로를 다수 보유한 지역이다. 스테이블코인 기반 카드 인프라는 수취인이 송금 자금을 즉시 비자 가맹점에서 사용할 수 있도록 하며, 자금을 서비스 제공자 생태계 내에 유지하면서 현금화나 은행 송금에 따른 비용 부담을 줄인다. 기업 자금 관리 및 글로벌 지급: 역내 수출 기업들은 스테이블코인 기반 카드 인프라를 활용해 다중 통화 자금 관리를 수행하고, 법인 카드 자금 조달 및 글로벌 인력과 공급망에 대한 지급을 효율적으로 운영할 수 있다.

레인의 모델은 최종 사용자가 스테이블코인을 간편하게 활용할 수 있게 하는 데 중점을 둔다. 카드 사용자는 전 세계 수백만 가맹점에서 기존과 동일하게 결제할 수 있으며, 스테이블코인은 보이지 않는 영역에서 효율적인 정산을 담당한다. 이러한 구조는 소비자 행동이나 가맹점 수용 방식의 변화를 요구하지 않으면서 기업이 금융 인프라를 현대화할 수 있도록 한다.

비자의 니쉬친트 상가비(Nischint Sanghavi) 아태지역 크립토 총괄은 "비자는 혁신적인 파트너를 지원하고 디지털 결제에 대한 글로벌 접근성을 확대하는 데 전념하고 있다"며 "레인과의 협력은 디지털 자산이 진화함에 따라 안전하고 확장 가능한 결제 경험을 제공하려는 비자의 노력을 반영한다"고 밝혔다.

이번 성과는 아태지역 전역에서 레인의 전략적 확장의 시작을 의미하며, 2026년 이후 추가 시장 진출과 프로그램 역량 확대가 이어질 예정이다. 이는 국경 없는 인프라 구축, 엔터프라이즈급 컴플라이언스, 그리고 전 세계 파트너들이 결제 프로그램을 출시하고 확장할 수 있도록 지원하는 시스템에 대한 지속적인 투자와 빠른 성장에 기반한다. 스테이블코인이 주류 상거래에 점차 통합됨에 따라, 레인은 토큰화된 자금을 어디서나 사용할 수 있도록 하는 인프라 발전에 계속 집중할 계획이다.

레인 소개

레인(Rain)은 기업, 네오뱅크, 플랫폼, 개발자를 위한 글로벌 스테이블코인 결제 플랫폼이다. 레인의 기술은 파트너가 글로벌 결제 카드, 리워드, 온•오프램프, 지갑, 크로스보더 네트워크를 통해 스테이블코인을 즉시 그리고 규제에 맞게 이동, 보관, 활용할 수 있도록 지원한다. 레인은 150개국 1억5000만 개 이상의 가맹점에서 사용 가능한 카드를 발급하고 있다. 스테이블코인을 위해 네이티브로 설계된 이 플랫폼은 전 세계 200개 이상의 조직으로부터 신뢰받고 있으며, 자금이 자유롭고 즉각적으로 이동할 수 있는 안전하고 확장 가능한 인프라를 제공한다. 자세한 내용은 https://www.rain.xyz/에서 확인할 수 있다.

미디어 문의:

루카스 피아자(Lucas Piazza)

마케팅 리드, 레인

[email protected]

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2697289/Rain_Logo.jpg

SOURCE Rain