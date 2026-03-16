能元科技榮獲RBA銀級認證 樹立電池制造行業倫理新標桿

RBA銀級認證充分體現出能元科技在RBA行為準則五大核心領域實現全面合規。工廠在勞工權益、職業健康與安全方面執行高標準，依托國際一流的安全規範，保障每一位員工獲得公平對待與身心健康保護。同時，能元科技堅守對環境責任與商業道德的承諾，全力降低生態影響，恪守最高商業誠信準則，其中包括負責任的礦產採購。上述舉措均依托完善的管理體系，確保長期合規，並持續打造精益求精的企業文化。

在綠色轉型成為全球核心議題的當下，RBA銀級認證為能元科技在電動汽車、電動垂直起降飛行器、航空航天及人工智能數據中心等領域的全球合作伙伴，樹立了堅實的信任標桿。

能元科技總裁Casey Shiue表示：「榮獲RBA銀級認證是對我們『以責任鑄就動力』(Power with Responsibility)理念的有力印證。隨著產能不斷擴大，以滿足人形機器人、高端儲能等全球前沿科技領域的需求，我們確保所生產的每一顆電芯都恪守倫理準則與社會責任。」

對於全球一線客戶而言，該項認證所帶來的透明度以及環境、社會與公司治理(ESG)保障，將助力雙方在監管日趨嚴格的全球市場中，構建長期可持續的合作伙伴關係。

SOURCE Molicel