Molicel obtient le statut Argent de la RBA, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de fabrication éthique de batteries

TAIPEI, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Molicel est fier d'annoncer que notre usine a officiellement reçu le statut Argent de la Responsible Business Alliance (RBA). Cette reconnaissance prestigieuse marque une étape importante dans le parcours de Molicel vers la durabilité mondiale et le leadership éthique de la chaîne d'approvisionnement.

Molicel Achieves RBA Silver Status, Setting a New Benchmark for Ethical Battery Manufacturing

La RBA est la plus grande coalition industrielle au monde dédiée à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'obtention du statut « Argent » signifie que l'usine de Molicel a fait l'objet d'un rigoureux programme d'évaluation validée (VAP) qui est un audit sur site de haut niveau réalisé par une tierce partie.

La certification Argent de la RBA reflète la conformité totale de Molicel aux cinq piliers essentiels du code de conduite de la RBA. En intégrant des normes élevées en matière de travail, de santé et de sécurité, nous garantissons le traitement équitable et le bien-être physique de chaque membre de l'équipe grâce à des protocoles de sécurité de classe mondiale. En outre, notre engagement en faveur de la gestion de l'environnement et de l'éthique nous incite à minimiser notre empreinte écologique et à faire preuve de la plus grande intégrité commerciale, y compris en ce qui concerne l'approvisionnement responsable en minerais. Tous ces efforts sont ancrés dans des systèmes de gestion solides garantissant une conformité à long terme et une culture d'amélioration continue.

À une époque où la « transition verte » est primordiale, le statut Argent de la RBA est un puissant symbole de confiance pour les partenaires mondiaux de Molicel dans les secteurs des véhicules électriques, des appareils électriques à atterrissage vertical, de l'aérospatiale et des centres de données d'intelligence artificielle.

« L'obtention du statut Argent de la RBA témoigne de notre engagement en faveur de l'énergie et de la responsabilité », a déclaré Casey Shiue, président de Molicel. « Alors que nous augmentons notre production pour répondre aux demandes des technologies les plus avancées du monde - de la robotique humanoïde au stockage d'énergie haut de gamme - nous nous assurons que chaque cellule que nous produisons est soutenue par des pratiques éthiques et l'intégrité sociale. »

Pour les clients mondiaux de niveau 1, cette certification offre la transparence et l'assurance ESG (environnement, social et gouvernance) nécessaires pour établir des partenariats durables à long terme sur le marché mondial hautement réglementé d'aujourd'hui.

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