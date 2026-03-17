Molicel Raih Status "Silver" dari RBA, Tetapkan Standar Baru dalam Produksi Baterai yang Etis

RBA merupakan koalisi industri terbesar di dunia yang berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam rantai pasok global. Untuk memperoleh Status Silver, pabrik Molicel harus melalui Validated Assessment Program (VAP), yaitu audit lapangan independen dengan standar ketat oleh pihak ketiga.

Sertifikasi Status Silver membuktikan, Molicel telah memenuhi standar tinggi dalam lima pilar utama Kode Etik RBA. Melalui penerapan standar tinggi dalam aspek ketenagakerjaan, serta kesehatan dan keselamatan kerja, Molicel memastikan perlakuan yang adil serta perlindungan kesejahteraan fisik bagi seluruh karyawan melalui protokol keselamatan berstandar internasional. Selain itu, komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan etika bisnis mendorong Molicel untuk terus mengurangi dampak lingkungan hidup sekaligus menjaga integritas bisnis, termasuk praktik pengadaan bahan baku mineral yang bertanggung jawab. Seluruh upaya tersebut didukung oleh sistem manajemen yang kuat guna memastikan kepatuhan regulasi dalam jangka panjang dan budaya peningkatan berkelanjutan.

Di tengah semakin pentingnya transisi menuju ekonomi hijau, Status Silver dari RBA menjadi simbol kepercayaan bagi mitra global Molicel di berbagai sektor, termasuk mobil listrik (EV), eVTOL, industri kedirgantaraan, dan pusat data AI.

Presiden Molicel, Casey Shiue, mengatakan, "Pencapaian ini mencerminkan komitmen Molicel terhadap prinsip 'Power with Responsibility'. Status Silver RBA merupakan bukti komitmen kami untuk menghadirkan energi yang bertanggung jawab. Seiring peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan teknologi canggih dunia—mulai dari robot humanoid hingga sistem penyimpanan energi berkapasitas tinggi—kami memastikan setiap sel baterai diproduksi Molicel dengan mematuhi praktik etis dan integritas sosial," ujar Shiue.

Bagi klien global tingkat Tier-1, sertifikasi ini memberikan tingkat transparansi, serta jaminan ESG (Environmental, Social, and Governance) yang dibutuhkan untuk membangun kemitraan jangka panjang yang berkelanjutan di pasar global yang semakin diatur ketat.

