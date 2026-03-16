Molicel、RBAシルバーステータスを取得し、倫理的バッテリー製造の新たなベンチマークを確立

台北、2026年3月16日 /PRNewswire/ -- Molicelは、自社工場がResponsible Business Alliance（RBA）より正式にシルバーステータスを授与されたことを発表できることを誇りに思います。この名誉ある認定は、グローバルな持続可能性および倫理的サプライチェーンのリーダーシップを目指すMolicelの歩みにおける重要なマイルストーンとなります。

RBAは、グローバルサプライチェーンにおける企業の社会的責任（CSR）に取り組む世界最大の業界連合です。シルバーステータスの取得は、Molicelの工場がValidated Assessment Program（VAP）という厳格な評価プロセス—高水準の第三者による現地監査—を受けたことを意味します。

Molicel Achieves RBA Silver Status, Setting a New Benchmark for Ethical Battery Manufacturing

RBAシルバーステータス認証は、RBA行動規範の5つの主要分野にわたるMolicelの包括的なコンプライアンスを反映しています。労働および健康・安全に関する高い基準を統合することで、世界水準の安全プロトコルを通じて、すべてのチームメンバーの公正な待遇と身体的な安全・健康を確保しています。さらに、環境保全と倫理へのコミットメントにより、当社は生態系への影響を最小限に抑えるとともに、責任ある鉱物調達を含む最高水準の企業倫理を維持しています。これらすべての取り組みは、長期的なコンプライアンスと継続的改善の文化を保証する強固なマネジメントシステムによって支えられています。

「グリーントランジション」が極めて重要視される時代において、RBAシルバーステータスは、EV、eVTOL、航空宇宙、AIデータセンター分野におけるMolicelの世界的パートナーにとって、強い信頼の象徴となります。

Molicelの社長であるCasey Shiue氏は次のように述べました。「RBAシルバーステータスの取得は、『責任あるパワー（Power with Responsibility）』への当社のコミットメントを示すものです。」「ヒューマノイドロボティクスから高性能エネルギー貯蔵まで、世界最先端の技術分野の需要に応えるために生産を拡大する中で、当社は製造するすべてのセルが倫理的な慣行と社会的誠実性に基づいていることを確実にしています。」

Tier-1のグローバル顧客にとって、この認証は、今日の高度に規制された国際市場において長期的で持続可能なパートナーシップを構築するために必要な透明性とESG（環境・社会・ガバナンス）保証を提供します。

SOURCE Molicel