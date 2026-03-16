몰리셀, RBA 실버 등급 획득으로 윤리적 배터리 제조의 새로운 기준 제시

타이베이, 2026년 3월 16일 /PRNewswire/ -- 몰리셀(Molicel)이 책임감 있는 비즈니스 연합(Responsible Business Alliance, RBA)으로부터 자사의 공장이 공식적으로 실버 등급을 획득했다고 발표했다. 이 권위 있는 인증은 글로벌 지속 가능성 및 윤리적 공급망 리더십을 향한 몰리셀의 여정에서 중요한 이정표다.

RBA는 글로벌 공급망에서의 기업의 사회적 책임(CSR)에 전념하는 세계 최대 산업 연합체다. 실버 등급 획득은 몰리셀 공장이 엄격한 검증 평가 프로그램(Validated Assessment Program, VAP), 즉 높은 수준의 제삼자 현장 감사를 통과했음을 의미한다.

Molicel Achieves RBA Silver Status, Setting a New Benchmark for Ethical Battery Manufacturing

RBA 실버 등급 인증은 RBA 행동 강령의 5대 핵심 축에 걸친 몰리셀의 포괄적인 준수를 반영한다. 노동 및 보건 안전 분야의 높은 기준을 통합함으로써 세계 수준의 안전 프로토콜을 통해 모든 팀원의 공정한 대우와 신체적 안전을 보장한다. 나아가 환경 책임 및 윤리에 대한 몰리셀의 헌신은 책임 있는 광물 조달을 포함해 생태적 영향을 최소화하고 최고 수준의 비즈니스 무결성을 유지하도록 이끈다. 이러한 모든 노력은 장기적인 준수와 지속적인 개선 문화를 보장하는 견고한 경영 시스템으로 뒷받침된다.

'녹색 전환(Green Transition)'이 최우선 과제인 시대에, RBA 실버 등급은 전기차, 전동 수직 이착륙기, 항공우주, AI 데이터 센터 분야의 몰리셀 글로벌 파트너들에게 강력한 신뢰의 상징으로 작용한다.

몰리셀의 케이시 쉬에(Casey Shiue) 사장은 "RBA 실버 등급 획득은 '책임감 있는 동력(Power with Responsibility)'에 대한 우리의 헌신을 입증하는 것"이라고 말했다. 이어 "휴머노이드 로보틱스부터 고급 에너지 저장 장치에 이르는 세계 최첨단 기술의 수요를 충족하기 위해 생산을 확대하면서, 우리가 생산하는 모든 셀이 윤리적 관행과 사회적 무결성에 의해 뒷받침되도록 보장한다"고 밝혔다.

1등급 글로벌 고객들에게 이 인증은 오늘날 규제가 강화된 글로벌 시장에서 장기적이고 지속 가능한 파트너십을 구축하는 데 필요한 투명성과 ESG(환경, 사회, 지배구조) 확신을 제공한다.

SOURCE Molicel