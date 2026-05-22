Rendeavour 成為非洲大陸自由貿易區在非洲工業化及貿易基建方面的首個實施夥伴

多哥洛美2026年5月22日 /美通社/ -- 非洲大陸自由貿易區 (AfCFTA) 秘書處與非洲新一代城市建造商 Rendeavour 締結合作關係，通過基建帶動工業化、綜合經濟特區及促進貿易的城市發展，推動落實非洲大陸自由貿易區。

此合作協議於非洲商貿論壇 2026 簽署，該活動乃非洲大陸自由貿易區秘書處旗艦級私營領域平台，雲集各國元首、部長、監管機構代表、投資者及商界領袖，同心推動非洲內部貿易及工業化進程。

（左至右）Rendeavour 西非主席 Yomi Ademola、Rendeavour 創辦人兼行政總裁 Stephen Jennings，及非洲大陸自由貿易區秘書處秘書長 Wamkele Mene 閣下，在非洲商貿論壇 2026 (Biashara Afrika 2026) 活動中，見證非洲大陸自由貿易區秘書處與 Rendeavour 於多哥洛美簽署合作協議。 此合作確立 Rendeavour 作為非洲大陸自由貿易區推動非洲工業化及貿易基建方面的首席實施夥伴。

藉此合作，Rendeavour 將協助非洲大陸自由貿易區秘書處，加強經濟特區 (Special Economic Zones, SEZ) 在推動工業化上所發揮的作用，為貿易作導向的基建設施引入私人資本，並推動發展聯繫工業與城市綜合生態系統的貿易和工業走廊。

非洲大陸自由貿易區的合計國內生產總值 (GDP) 超過 3.4 萬億美元，預料到 2035 年可為非洲大陸帶來額外 4,500 億美元收入。 然而，非洲內部貿易目前只佔非洲整體貿易的 14%，強調需要興建能夠大規模支持製造業、物流和跨境貿易的基建設施。

Rendeavour 創辦人兼行政總裁 Stephen Jennings 說：「非洲不僅是全球增長最快的區域；時日漸進，其亦將躋身最安全可靠的投資熱點之列。 作為非洲大陸自由貿易區首個私營界別的實施夥伴，Rendeavour 的城市以優秀基建與營運環境見稱，讓投資、製造業及貿易得以興旺。」

非洲大陸自由貿易區秘書處秘書長 Wamkele Mene 閣下說：「要落實非洲大陸自由貿易區，我們需要策略性合作夥伴，把協議帶來的機遇，轉化為具有商業價值的工業和貿易生態系統。 這次合作顯示出私營界別對非洲單一市場及工業前景越來越有信心。」

獲美國、挪威、紐西蘭及英國投資者支持的 Rendeavour，其在肯雅、尼日利亞、加納、贊比亞及剛果民主共和國的城市，是非洲極具規模的城市發展項目，於基建設施齊備的經濟特區內，成為商業、居住、教育及康樂的樞紐。 Rendeavour 生態系統目前的發展總值逾 50 億美元，當中包括 250 間企業、教育超過 6,000 名學生的學校，以及 10,000 個供不同收入人士居住的家園。

Rendeavour 的發展項目包括肯雅的 Tatu City；尼日利亞的 Alaro City 及 Jigna City；加納的 Appolonia City 及 King City；贊比亞的 Roma Park；以及民主剛果的 Kiswishi City。

SOURCE Rendeavour Holding Limited