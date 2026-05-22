Rendeavour、アフリカ大陸自由貿易圏（AFCA）のアフリカの産業化と貿易インフラのための最初の実施パートナーとなる

ロメ（トーゴ）, 2026年5月22日 /PRNewswire/ -- アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）事務局は、インフラ主導の産業化、統合経済圏、貿易を可能にする都市開発を通じてAfCFTAの実施を支援するため、アフリカ大陸の新しい都市建設業者であるRendeavourと提携しました。

このパートナーシップは、アフリカ域内貿易と産業化を推進するため、各国首脳、閣僚、規制当局、投資家、ビジネスリーダーが一堂に会するAfCFTA事務局の主要な民間部門プラットフォームであるBiashara Afrika 2026で調印されました。

(左から右）Rendeavour西アフリカ担当会長のYomi Ademola、Rendeavour創立者兼CEOのStephen Jennings、そしてアフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）事務局のWamkele Mene事務局長。トーゴのロメで開催された「Biashara Afrika 2026」において、アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）事務局とRendeavourとのパートナーシップ締結に関する式典での様子。このパートナーシップにより、Rendeavourはアフリカの産業化と貿易インフラのためのAfCFTAの最初の実施パートナーとなります。

このパートナーシップを通じて、 RendeavourはAfCFTA事務局を支援し、産業化の推進力としての経済特区（SEZ）の役割を推進し、貿易を可能にするインフラ整備に民間資本を動員し、統合された産業・都市生態系につながる貿易・産業回廊の開発を支援します。

AfCFTAは、GDPの合計が3兆4,000億米ドルを超えることから、2035年までに大陸全体でさらに4,500億米ドルの所得を生み出すと予測されています。しかし、アフリカ域内貿易は依然としてアフリカの総貿易額のわずか14％に過ぎず、製造業、物流、そして大規模な越境取引を可能にするインフラの必要性が浮き彫りになっています。

「アフリカは世界で最も急速に成長している地域であるだけでなく、いずれ最も安全で信頼できる投資先のひとつになるでしょう」と、Rendeavourの創設者兼CEOのStephen Jenningsは述べています。「アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）の民間セクターにおける最初の実施パートナーとして、Rendeavourが選定した都市は、投資、製造、貿易が活発に行われるためのインフラと事業環境が整っている点で高く評価されています。」

AfCFTA事務局のWamkele Mene事務局長は、次のように述べています。「アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）の実施には、同協定がもたらす機会を、商業的に持続可能な産業・貿易エコシステムへと結びつけることができる戦略的パートナーシップが必要です。このパートナーシップは、アフリカの単一市場と産業の将来に対する民間部門の自信の高まりを反映しています。」

米国、ノルウェー、ニュージーランド、英国の投資家から支援を受けているケニア、ナイジェリア、ガーナ、ザンビア、コンゴ民主共和国にあるRendeavourの都市は、インフラ整備が整った経済区域内で、企業、住宅、教育、レクリエーションの拠点として機能する、大陸最大級の都市開発プロジェクトです。Rendeavourのエコシステム全体における現在の開発額は50億米ドル以上で、250の企業、6,000人以上の生徒を教育する学校、および10,000戸の混合所得層向け住宅が含まれています。

Rendeavourのポートフォリオには、ケニアのTatu City、ナイジェリアのAlaro City、Jigna City、ガーナのAppolonia City、King City、ザンビアのRoma Park、コンゴ民主共和国のKiswishi Cityが含まれています。

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2985467/Rendeavour_Holding.jpg

SOURCE Rendeavour Holding Limited