Rendeavour devient le premier partenaire de la zone de libre-échange continentale africaine pour la mise en œuvre de l'industrialisation et de l'infrastructure commerciale en Afrique

LOMÉ, Togo, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) s'est associé à Rendeavour, le nouveau constructeur de villes en Afrique, pour soutenir la mise en œuvre de la ZLECA par le biais d'une industrialisation axée sur les infrastructures, de zones économiques intégrées et d'un développement urbain propice au commerce sur l'ensemble du continent.

(de gauche à droite) Yomi Ademola, président de Rendeavour pour l'Afrique de l'Ouest ; Stephen Jennings, fondateur et PDG de Rendeavour ; et S.E.M. Wamkele Mene, Secrétaire général du Secrétariat de la ZLECA, lors de la cérémonie de signature du partenariat entre le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et Rendeavour à Biashara Afrika 2026 à Lomé, Togo. Ce partenariat fait de Rendeavour le premier partenaire de mise en œuvre de la ZLECA pour l'industrialisation et l'infrastructure commerciale en Afrique.

Le partenariat a été signé lors de Biashara Afrika 2026, la plateforme phare du secteur privé du secrétariat de la ZLECA, qui réunit des chefs d'État, des ministres, des régulateurs, des investisseurs et des chefs d'entreprise pour faire progresser le commerce et l'industrialisation intra-africains.

Dans le cadre de ce partenariat, Rendeavour aidera le secrétariat de la ZLECA à promouvoir le rôle des zones économiques spéciales (ZES) en tant que moteurs de l'industrialisation, à mobiliser des capitaux privés pour des infrastructures propices au commerce et à soutenir le développement de corridors commerciaux et industriels liés à des écosystèmes industriels et urbains intégrés.

Avec un PIB combiné de plus de 3,4 trillions de dollars, a ZLECA ldevrait débloquer 450 milliards de dollars de revenus supplémentaires sur le continent d'ici 2035. Pourtant, le commerce intra-africain ne représente encore que 14 % du commerce total de l'Afrique, ce qui souligne le besoin d'infrastructures permettant la fabrication, la logistique et le commerce transfrontalier à grande échelle.

« L'Afrique n'est pas seulement la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide ; avec le temps, elle deviendra également l'une des destinations les plus sûres et les plus fiables pour les investissements », a déclaré Stephen Jennings, fondateur et PDG de Rendeavour. « En tant que premier partenaire du secteur privé pour la mise en œuvre de la ZLECA, les villes de Rendeavour sont reconnues pour leurs infrastructures et leurs environnements opérationnels où l'investissement, la fabrication et le commerce peuvent prospérer. »

S.E. Wamkele Mene, secrétaire général du secrétariat de la ZLECA, a déclaré : « La mise en œuvre de la ZLECA nécessite des partenariats stratégiques capables de traduire les opportunités de l'accord en écosystèmes industriels et commerciaux commercialement viables. Ce partenariat reflète la confiance croissante du secteur privé dans le marché unique et l'avenir industriel de l'Afrique ».

Soutenues par des investisseurs américains, norvégiens, néo-zélandais et britanniques, les villes de Rendeavour au Kenya, au Nigeria, au Ghana, en Zambie et en République démocratique du Congo comptent parmi les plus grands projets de développement urbain du continent, servant de pôles pour les entreprises, les logements, l'éducation et les loisirs au sein de zones économiques prêtes à accueillir des infrastructures. Le développement actuel de l'écosystème de Rendeavour est évalué à plus de 5 milliards de dollars et comprend 250 entreprises, des écoles accueillant plus de 6 000 élèves et 10 000 logements à revenus mixtes.

Le portefeuille de Rendeavour comprend Tatu City au Kenya ; Alaro City et Jigna City au Nigeria ; Appolonia City et King City au Ghana ; Roma Park en Zambie ; et Kiswishi City en République démocratique du Congo.

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