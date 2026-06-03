SI Group宣佈委任新一屆董事會，推動下一階段業務增長

委任新董事會成員，體現SI Group致力為客戶創造價值及實現長遠增長

德州伍德蘭茲2026年6月3日 /美通社/ -- SI Group是全球領先的性能添加劑、製程解決方案及化學中間體開發商和製造商。公司今日宣佈，在去年底完成全面資本重組交易後，已委任新一屆董事會。 新一屆董事會成員由公司的新機構股東團體委任，有關委任工作由SI Group行政領導團隊協助完成。

新獲委任的董事會成員均為成就卓著的業界領袖，在化工行業、全球市場及企業策略方面擁有深厚專業知識，將有助鞏固SI Group強大的業務基礎，並支持公司邁向下一階段增長。 董事會將與管理團隊緊密合作，重點推進各項發展計劃，從而更有效地服務客戶、以明確目標推動創新，並創造長遠價值。

董事會將由以下成員組成：

Shawn Abrams ，曾任 W.R. Grace & Co. 催化劑技術部門總裁，現任 PQ Corporation、Clean Chemistry 及 Savillex Corporation 董事會成員





，曾任 W.R. Grace & Co. 催化劑技術部門總裁，現任 PQ Corporation、Clean Chemistry 及 Savillex Corporation 董事會成員 Luis Fernandez-Moreno ，曾任 Ingevity 臨時總裁兼行政總裁，現任 Ingevity、Select Water Solutions、HASA 及 Huber Engineered Materials 董事會成員





，曾任 Ingevity 臨時總裁兼行政總裁，現任 Ingevity、Select Water Solutions、HASA 及 Huber Engineered Materials 董事會成員 Daryl Roberts ，曾任 DuPont（杜邦）高級副總裁兼營運及工程總監，現任 AdvanSix 及 American Electric Power（美國電力）董事會成員





，曾任 DuPont（杜邦）高級副總裁兼營運及工程總監，現任 AdvanSix 及 American Electric Power（美國電力）董事會成員 Jan Trnka-Amrhein ，American Industrial Partners 信貸機遇投資部合夥人，現任 Enviva Biomass 及 Apex Tool Group 董事會成員





，American Industrial Partners 信貸機遇投資部合夥人，現任 Enviva Biomass 及 Apex Tool Group 董事會成員 David Bradley，SI Group總裁兼行政總裁，並擔任 Ecovyst 及 South Texas Truck Centers 董事會成員

SI Group總裁兼行政總裁 David Bradley 表示：「我們非常榮幸歡迎這群成就卓著的領袖加入本集團董事會。 新一屆董事會帶來豐富的營運及行業專業知識，並共同致力為客戶及股東創造獨特價值。 我們將攜手延續SI Group逾百年的創新與合作傳承，致力推動公司在未來一百年持續成功。」

如欲了解SI Group董事會的更多資料，請瀏覽 www.siigroup.com/about。

關於SI Group

SI Group是性能添加劑、製程解決方案及化學中間體領域的全球領導先驅。 SI Group的化學產品是關鍵解決方案，能提升塑料、橡膠與粘合劑、燃料、潤滑油、塗料及油田行業中，工業及消費品的品質及性能。 SI Group總部位於德州伍德蘭茲，業務遍及三大洲，設有 18 個生產設施，並憑藉全球約 1,500 名員工的努力，為超過 80 個國家的客戶提供服務。 本著對安全、化學、可持續發展及追求卓越成果的熱情，SI Group致力透過創新，為更美好的未來創造長遠價值。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.siigroup.com。

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SOURCE SI Group, Inc.