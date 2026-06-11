Spinnaker Support 加速亞太區擴張，任命 Vivek Pruthi 為亞太區董事總經理

亞太區公司渴求關鍵任務企業資源規劃系統更佳掌控、降低成本及更具靈活性，公司遂將地區團隊規模倍增

丹佛2026年6月11日 /美通社/ -- Spinnaker Support 作為第三方軟件支援服務的領導先驅，獲得全球逾 1,000 間機構信賴。該公司今天宣佈，隨着加快在亞太區的投資及擴張步伐，委任 Vivek Pruthi 為亞太區董事總經理。

過去一年，Spinnaker 將亞太區團隊規模擴充逾倍，以滿足企業日益增加的需求；這些機構希望在技術路線圖上擁有加強掌控、降低成本，同時在管理關鍵任務的 SAP、Oracle 及 VMware 環境時享有更大靈活性。 此番擴展，足見亞太區對獨立支援方案、擺脫供應商束縛的自由度，以及可靠策略指引的需求，正與日俱增。

Pruthi 出任董事總經理後，將領導公司的地區增長策略，推展銷售與業務發展計劃，加強客戶及合作夥伴關係，並協助機構充分發揮技術投資的潛在價值。

Spinnaker Support 策略總監 Mark Ritacco 表示：「亞太區是我們業務增長最快的地區之一，亦是 Spinnaker 全球擴展策略的關鍵一環。 我們正積極投資亞太區，皆因客戶希望更自主地掌控技術路線圖、獲得資深專業知識，以及尋求不受供應商時間表主導的替代選擇。 Vivek 對 SAP 素有廣泛認識，將其豐富經驗與我們開拓新 SAP 客戶的聚焦策略互相融合，定能助我們在亞太區再創佳績。」

引領此輪增長的市場格局變遷，意義重大。 Mordor Intelligence 於 2026 年 3 月發表的一份報告指出，全球對合資格企業資源規劃 (ERP) 顧問的需求仍然遠超供應，複雜行業的情況尤其明顯；報告估計，單是 SAP 顧問便短缺 30,000 至 40,000 人。

面對顧問費用上漲、人才短缺及實施周期變長，許多機構正在重新審視如何支援及更新其關鍵任務企業資源規劃系統。 上述種種挑戰，機構企業日益需要經驗豐富的夥伴，在籌劃未來現代化進程之際，助其充分發揮現有企業資源規劃投資的效益。

Pruthi 稱：「亞太區企業正就成本、控制權及時間安排提出務實問題。 許多機構正運行穩定的關鍵任務企業資源規劃環境，但供應商時間表卻有可能與其業務優先事項不符。 Spinnaker 為客戶另闢蹊徑。 我們協助機構穩守既有成果，減省無謂開支，並締造充裕靈活性，待其萬事俱備時才邁向現代化。」

關於 Spinnaker Support

Spinnaker Support 為 Oracle、SAP 及 VMware 提供獨立的第三方軟件支援服務，並提供託管服務及雲端解決方案。 Spinnaker 深受全球高監管行業企業所信賴，助其減省成本、延展軟件價值，並以自主節奏實踐現代化。 Spinnaker 呈獻終極支援保證 (The Ultimate Support Guarantee)，此乃專為告別供應商支援的客戶而制訂的業界首創協議。 在 LinkedIn 及 X 關注 Spinnaker。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.spinnakersupport.com。

SOURCE Spinnaker Support LLC