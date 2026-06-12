Spinnaker Support Percepat Ekspansi di Asia Pasifik Dan Menunjuk Vivek Pruthi Sebagai Managing Director di Kawasan Ini

Spinnaker Support Melipatgandakan Jumlah Karyawan Regional Karena Berbagai Perusahaan di Asia Pasifik Menginginkan Kendali Lebih Besar, Biaya Lebih Rendah, dan Fleksibilitas Lebih Baik Untuk Sistem ERP yang Sangat Penting Bagi Operasional Bisnis Mereka

DENVER, 12 Juni, 2026 /PRNewswire/ -- Spinnaker Support adalah pemimpin dukungan perangkat lunak pihak ketiga yang dipercaya oleh lebih dari 1.000 perusahaan di seluruh dunia. Hari ini Spinnaker Support mengumumkan penunjukan Vivek Pruthi sebagai Managing Director di Asia Pasifik karena perusahaan mempercepat investasi dan ekspansinya di wilayah ini.

Dalam setahun terakhir, Spinnaker telah melipatgandakan jumlah karyawannya di Asia Pasifik untuk mendukung peningkatan permintaan dari berbagai perusahaan yang menginginkan kendali besar atas perencanaan teknologi mereka, pengurangan biaya, dan fleksibilitas lebih besar dalam mengelola lingkungan SAP, Oracle, dan VMware yang sangat penting bagi operasional bisnis mereka. Ekspansi ini menegaskan peningkatan permintaan solusi dukungan independen, kebebasan dari batasan vendor, dan panduan strategis terpercaya di seluruh Asia Pasifik.

Sebagai Managing Director, Pruthi akan memimpin strategi pertumbuhan regional perusahaan, mendorong inisiatif pengembangan bisnis dan penjualan, memperkuat hubungan pelanggan dan mitra, dan membantu berbagai perusahaan memaksimalkan nilai investasi teknologi mereka.

"Asia Pasifik adalah salah satu wilayah yang pertumbuhannya tercepat dalam bisnis kami dan bagian penting dari strategi ekspansi global Spinnaker," kata Mark Ritacco, Chief Strategy Officer di Spinnaker Support. "Kami melakukan investasi besar-besaran di Asia Pasifik karena pelanggan menginginkan kendali lebih besar atas perencanaan teknologi mereka, akses ke tenaga ahli berpengalaman, dan pilihan lain di luar jadwal yang ditentukan oleh vendor. Vivek memiliki pengetahuan yang luas tentang SAP. Memadukan pengalaman beliau dengan fokus utama kami untuk mendapatkan pelanggan SAP baru akan membantu kami meraih kesuksesan lebih besar di Asia Pasifik."

Dinamika pasar yang mendorong pertumbuhan ini sangat signifikan. Menurut laporan Mordor Intelligence pada bulan Maret 2026, permintaan global terhadap konsultan ERP bersertifikasi terus melebihi persediaan, terutama di sektor industri yang kompleks, dan memperkirakan kekurangan 30.000-40.000 konsultan SAP.

Akibat kenaikan biaya konsultasi, keterbatasan jumlah tenaga profesional, dan jangka waktu implementasi lebih lama, banyak perusahaan mengevaluasi ulang cara mereka dalam mendukung dan memodernisasi sistem ERP yang sangat penting bagi pengoperasian mereka. Semua tantangan ini meningkatkan permintaan akan mitra berpengalaman yang dapat membantu perusahaan memaksimalkan investasi ERP lama sekaligus merencanakan inisiatif modernisasi di masa mendatang.

"Perusahaan di Asia Pasifik mengajukan pertanyaan praktis tentang biaya, kendali, dan waktu," kata Pruthi. "Banyak perusahaan menjalankan sistem ERP yang stabil dan sangat penting bagi pengoperasian mereka, namun tetap menghadapi tekanan untuk mengikuti tenggat waktu vendor yang mungkin tidak sesuai dengan prioritas bisnis mereka. Spinnaker menawarkan pilihan lain bagi pelanggan. Kami membantu mereka melindungi hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, mengurangi pengeluaran tidak perlu, dan menciptakan fleksibilitas untuk melakukan modernisasi ketika mereka siap."

Tentang Spinnaker Support

Spinnaker Support menyediakan layanan dukungan perangkat lunak pihak ketiga yang independen untuk Oracle, SAP, dan VMware, layanan terkelola dan solusi komputasi awan. Dipercaya oleh berbagai perusahaan di beragam industri yang diatur secara ketat di seluruh dunia, Spinnaker membantu menekan biaya, memaksimalkan nilai perangkat lunak, dan melakukan modernisasi sesuai kebutuhan masing-masing. Spinnaker menawarkan "The Ultimate Support Guarantee", yakni kesepakatan pertama di industri ini bagi pelanggan yang beralih dari layanan dukungan yang disediakan vendor. Ikuti Spinnaker di LinkedIn dan X.

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SOURCE Spinnaker Support LLC