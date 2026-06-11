Spinnaker Support Xúc Tiến Mở Rộng Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Bổ Nhiệm Vivek Pruthi làm Giám Đốc Điều Hành - Khu Vực APAC

Công Ty Tăng Gấp Đôi Số Lượng Nhân Viên Khu Vực khi Các Doanh Nghiệp Trên Khắp APAC Hướng Tới Khả Năng Kiểm Soát Tốt Hơn, Giảm Chi Phí và Tăng Tính Linh Hoạt cho Các Hệ Thống ERP Trọng Yếu.

DENVER, ngày 11 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Spinnaker Support, công ty hàng đầu về hỗ trợ phần mềm bên thứ ba được hơn 1.000 tổ chức trên toàn thế giới tin tưởng, hôm nay đã thông báo bổ nhiệm Vivek Pruthi làm Giám Đốc Điều Hành – Khu Vực APAC, khi công ty xúc tiến đầu tư và mở rộng trên khắp khu vực.

Trong năm qua, Spinnaker đã tăng hơn gấp đôi số lượng nhân viên tại khu vực APAC để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các tổ chức hướng tới khả năng kiểm soát tốt hơn đối với lộ trình công nghệ của họ, giảm chi phí và tăng tính linh hoạt trong việc quản lý các môi trường SAP, Oracle và VMware trọng yếu. Việc mở rộng này nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp hỗ trợ độc lập, thoát ly khỏi các ràng buộc của nhà cung cấp và hướng dẫn chiến lược đáng tin cậy trong toàn khu vực.

Với vai trò Giám Đốc Điều Hành, Pruthi sẽ dẫn dắt chiến lược tăng trưởng khu vực của công ty, thúc đẩy các sáng kiến bán hàng và phát triển kinh doanh, củng cố mối quan hệ với khách hàng và đối tác, đồng thời giúp các tổ chức tối đa hóa giá trị đầu tư công nghệ của họ.

"APAC là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi và là một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Spinnaker," Mark Ritacco, Giám Đốc Chiến Lược của Spinnaker Support, cho biết. "Chúng tôi đang đầu tư mạnh vào khu vực này vì khách hàng đang tìm kiếm khả năng kiểm soát tốt hơn đối với lộ trình công nghệ của họ, quyền tiếp cận với chuyên gia giàu kinh nghiệm và phương án thay thế cho lịch trình do nhà cung cấp đặt ra. Vivek có kiến thức sâu rộng về SAP, và việc kết hợp kinh nghiệm của anh ấy với trọng tâm cao độ của chúng tôi về thu hút khách hàng SAP mới sẽ giúp chúng tôi đạt được nhiều thành công hơn nữa trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương."

Động lực thị trường thúc đẩy sự tăng trưởng này rất đáng kể. Một báo cáo vào tháng 3 năm 2026 của Mordor Intelligence ghi nhận rằng nhu cầu toàn cầu đối với các chuyên gia tư vấn ERP được chứng nhận tiếp tục vượt quá nguồn cung, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp phức tạp, và ước tính thiếu hụt 30.000-40.000 nhân sự chỉ riêng đối với các chuyên gia tư vấn SAP.

Trước tình hình chi phí tư vấn ngày càng tăng, nguồn nhân tài hạn chế và thời gian triển khai kéo dài, nhiều tổ chức đang đánh giá lại cách thức hỗ trợ và hiện đại hóa các hệ thống ERP trọng yếu. Những thách thức này đang làm tăng nhu cầu về các đối tác giàu kinh nghiệm và có thể giúp các tổ chức tối đa hóa các khoản đầu tư ERP hiện có đồng thời lập kế hoạch cho các sáng kiến hiện đại hóa trong tương lai.

Pruthi cho biết: "Các doanh nghiệp trên khắp khu vực APAC đang đặt ra những câu hỏi thiết thực về chi phí, kiểm soát và thời gian." "Nhiều tổ chức đang vận hành các môi trường ERP ổn định, trọng yếu, nhưng họ lại bị thúc ép phải tuân theo lịch trình của nhà cung cấp mà có thể không phù hợp với các ưu tiên kinh doanh của họ. Spinnaker mang đến cho khách hàng một lộ trình khác. Chúng tôi giúp họ bảo vệ những mảng đang đạt hiệu quả, giảm chi phí không cần thiết và mang lại tính linh hoạt để hiện đại hóa khi họ sẵn sàng."

Giới thiệu về Spinnaker Support

Spinnaker Support cung cấp dịch vụ hỗ trợ phần mềm độc lập bên thứ ba cho Oracle, SAP và VMware, cùng với các dịch vụ quản lý và giải pháp đám mây. Giành được niềm tin từ các doanh nghiệp trong những ngành công nghiệp được quản lý chặt chẽ trên toàn thế giới, Spinnaker giúp các tổ chức giảm chi phí, mở rộng giá trị phần mềm và hiện đại hóa theo cách riêng của họ. Spinnaker cung cấp Cam Kết Hỗ Trợ Tối Đa, một thỏa thuận đầu tiên trong ngành dành cho khách hàng chuyển đổi từ dịch vụ hỗ trợ của nhà cung cấp. Theo dõi Spinnaker trên LinkedIn và X.

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SOURCE Spinnaker Support LLC