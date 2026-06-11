스피네이커 서포트, APAC 사업 확장 가속화…비벡 프루티를 APAC 대표이사로 임명

APAC 전역의 기업들이 미션 크리티컬 ERP 시스템에 대한 더 많은 통제권, 비용 절감, 더 큰 유연성을 추구함에 따라 회사의 지역 인력 두 배로 증가

덴버, 2026년 6월 11일 /PRNewswire/ -- 전 세계 1000개 이상의 기업이 신뢰하는 서드파티 소프트웨어 지원 분야의 리더 스피네이커 서포트(Spinnaker Support)가 6월 11일, 회사의 지역 투자 및 확장을 가속화함에 따라 비벡 프루티(Vivek Pruthi)를 APAC 대표이사로 임명했다고 발표했다.

지난 1년 동안 스피네이커는 기술 로드맵에 대한 더 많은 통제권, 비용 절감 및 미션 크리티컬 SAP, 오라클(Oracle), VM웨어(VMware) 환경 관리의 더 큰 유연성을 추구하는 기업들의 수요 증가를 지원하기 위해 APAC 인력을 두 배 이상 늘렸다. 이번 확장은 역내 독립적인 지원 솔루션, 벤더 제약으로부터의 자유, 신뢰할 수 있는 전략적 가이던스에 대한 수요 증가를 반영한다.

대표이사로서 프루티는 회사의 지역 성장 전략을 이끌고, 영업 및 사업 개발 이니셔티브를 추진하며, 고객 및 파트너 관계를 강화하고, 기업들이 기술 투자의 가치를 극대화할 수 있도록 지원할 예정이다.

스피네이커 서포트의 마크 리타코(Mark Ritacco) 최고 전략 책임자는 "APAC은 우리 사업에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나이자 스피네이커의 글로벌 확장 전략의 핵심"이라고 말했다. 이어 "고객들이 기술 로드맵에 대한 더 큰 통제권, 경험 있는 전문성에 대한 접근, 벤더 주도 일정에 대한 대안을 찾고 있기 때문에 우리는 이 지역에 적극적으로 투자하고 있다. 비벡은 SAP에 대한 광범위한 지식을 보유하고 있으며, 그의 경험과 새로운 SAP 고객 유치에 대한 우리의 집중적인 노력을 결합하면 아시아 태평양 지역 전반에서 더 큰 성공을 이끌어낼 수 있을 것이다"라고 덧붙였다.

이러한 성장을 이끄는 시장 역학은 상당하다. 2026년 3월 모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence) 보고서는 특히 복잡한 산업에서 공인 ERP 컨설턴트에 대한 글로벌 수요가 공급을 계속 초과하고 있으며, SAP 컨설턴트만 해도 3만 명에서 4만 명의 인력 부족이 예상된다고 밝혔다.

기업들이 증가하는 컨설팅 비용, 제한된 인재 가용성, 더 긴 구현 일정에 직면하면서 많은 기업들이 미션 크리티컬 ERP 시스템을 지원하고 현대화하는 방식을 재평가하고 있다. 이러한 과제들은 기업들이 기존 ERP 투자를 극대화하면서 미래 현대화 이니셔티브를 계획하는 데 도움을 줄 수 있는 경험 있는 파트너에 대한 수요를 증가시키고 있다.

프루티는 "APAC 전역의 기업들이 비용, 통제권, 시기에 관한 실질적인 질문을 던지고 있다"고 말했다. 이어 "많은 기업들이 안정적인 미션 크리티컬 ERP 환경을 운영하고 있음에도 불구하고 비즈니스 우선순위와 맞지 않을 수 있는 벤더 일정을 강요받고 있다. 스피네이커는 고객들에게 다른 길을 제시한다. 우리는 이미 잘 작동하고 있는 것을 보호하고, 불필요한 지출을 줄이며, 고객들이 준비됐을 때 현대화할 수 있는 유연성을 만들어 드린다"고 덧붙였다.

스피네이커 서포트 소개

스피네이커 서포트는 오라클, SAP, VM웨어를 위한 독립적인 서드파티 소프트웨어 지원과 함께 매니지드 서비스 및 클라우드 솔루션을 제공한다. 전 세계 고도로 규제된 산업의 기업들이 신뢰하는 스피네이커는 기업들이 비용을 절감하고, 소프트웨어 가치를 확장하며, 자체 일정에 맞게 현대화할 수 있도록 지원한다. 스피네이커는 벤더 지원에서 전환하는 고객을 위한 업계 최초의 계약인 얼티밋 서포트 개런티(The Ultimate Support Guarantee)를 제공한다. 링크드인 및 엑스(X)에서 스피네이커를 팔로우할 수 있다.

자세한 내용은 www.spinnakersupport.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Spinnaker Support LLC